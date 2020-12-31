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    Ryzen 7 5800HS ve RTX 3080 16 GB’lı ASUS G15’in fiyatı sızdı

    Donanım dünyasının merakla beklediği Ryzen işlemcili oyuncu dizüstüleri yaklaşıyor. ASUS’un ROG Strix dizüstüsünün ardından G15’in fiyatı gün yüzüne çıktı.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Metehan Göktaş
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    Ryzen 7 5800HS ve RTX 3080 16 GB’lı ASUS G15’in fiyatı sızdı
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    AMD Ryzen 5000 ile birlikte mobil kanatta da etkili olacağa benziyor. Daha önce bir türlü kaslı kartların eşlik edemediği mobil Ryzen işlemciler üst seviye modellerle birlikte geliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar ASUS, Ryzen 9 5900HX ve RTX 3080’li 2K 165Hz dizüstüsünü CES 2021’de tanıtabilir

    Ryzen 7 5800HS'li dizüstü

    ASUS’un 45 watt TDP’li Ryzen 7 5800HS işlemcisine yer vereceği ROG Zephyrus G15 oyuncu dizüstüsü RTX 3080 16 GB ile birlikte listelendi. 16 GB RAM’le ve 512 GB NVMe SSD ile desteklenen çözüm 1080p ile sınırlanmış.

    2272 dolarlık fiyat etiketi belirlenen oyuncu modelinde yer alacak RTX 3080 geçtiğimiz gün paylaştığımız detaylara göre 6144 CUDA ile masaüstü RTX 3070’in 5888 çekirdeğinden daha fazlasını taşıması bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "ASUS, Ryzen 9 5900HX ve RTX 3080’li 2K 165Hz dizüstüsünü CES 2021’de tanıtabilir"

    16 GB GDDR6 VRAM’ler 14 Gbps’te 256-bit veri yolu üzerinden 448 GB/s’lik bant genişliği sağlayacaktır. Buna karşın Nvidia’nın Max-Q varyantlarında bellek hızını kırpmaya gittiğini de hatırlatalım.



    https://videocardz.com/newz/asus-rog-zephyrus-g15-listed-with-amd-ryzen-7-5800hs-and-geforce-rtx-3080-16gb Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    BalkanGöçmeniBirBey

    c++ ve python bu işin başını çeker.

    2 saat önce
    BalkanGöçmeniBirBey

    yapay zeka insanların yerine alması...

    2 saat önce
    sirocano

    bu ne

    3 saat önce
    sirocano

    o değilde hangi yazılım dillerinde çalıştırıyolar

    3 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    solayak27 (hüseyin keske) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    17 bine denk geliyor hava su toprak tahta derken yuvarlasak birazda 37 bin işte
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    hellmare (Akif Emre) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kardeş masaüstü 3080 den fazla değil 3070 den fazla cuda çekirdeği olacaktı galiba.
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    ltxtg2 (Adnan Zortuk) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hocam Ryzen 7 5800HS yazıcakmışsınız galiba.
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    northwood (Metehan GÖKTAŞ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) ltxtg2
    Sağolun hocam düzelttim.
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