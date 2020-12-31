Ryzen 7 5800HS ve RTX 3080 16 GB’lı ASUS G15’in fiyatı sızdı

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AMD Ryzen 5000 ile birlikte mobil kanatta da etkili olacağa benziyor. Daha önce bir türlü kaslı kartların eşlik edemediği mobil Ryzen işlemciler üst seviye modellerle birlikte geliyor.

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ASUS, Ryzen 9 5900HX ve RTX 3080’li 2K 165Hz dizüstüsünü CES 2021’de tanıtabilir

Ryzen 7 5800HS'li dizüstü

ASUS’un 45 watt TDP’li Ryzen 7 5800HS işlemcisine yer vereceği ROG Zephyrus G15 oyuncu dizüstüsü RTX 3080 16 GB ile birlikte listelendi. 16 GB RAM’le ve 512 GB NVMe SSD ile desteklenen çözüm 1080p ile sınırlanmış.

2272 dolarlık fiyat etiketi belirlenen oyuncu modelinde yer alacak RTX 3080 geçtiğimiz gün paylaştığımız detaylara göre 6144 CUDA ile masaüstü RTX 3070’in 5888 çekirdeğinden daha fazlasını taşıması bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "ASUS, Ryzen 9 5900HX ve RTX 3080’li 2K 165Hz dizüstüsünü CES 2021’de tanıtabilir"

16 GB GDDR6 VRAM’ler 14 Gbps’te 256-bit veri yolu üzerinden 448 GB/s’lik bant genişliği sağlayacaktır. Buna karşın Nvidia’nın Max-Q varyantlarında bellek hızını kırpmaya gittiğini de hatırlatalım.

https://videocardz.com/newz/asus-rog-zephyrus-g15-listed-with-amd-ryzen-7-5800hs-and-geforce-rtx-3080-16gb

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