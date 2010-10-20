Lenovo tablet bilgisayar stratejisinde bir kez daha değişikliğe gitti

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo, tablet bilgisayarlarla ilgili yol haritasında bir kez daha değişikliğe gidiyor. Gelen bilgilere göre Lenovo, Android tabanlı tablet bilgisayarlar için 2011 yazını bekleme kararı aldı. Hem notebook hem de tablet olarak kullanılabilen hibrit bilgisayar konseptini CES 2010 fuarında gösteren hatta ARM platformunu kullanan mini-bilgisayar da hazırlayan firma, Android işletim sisteminin yeni versiyonlarını bekliyor. Ocak ayında Las Vegas'da yapılacak CES 2011 etkinliğinde yeni tablet modellerini göstermesi beklenen Lenovo, piyasa girmek için Android 3.0 hatta Android 3.5 sürümlerini bekliyor. Bilindiği gibi Android işletim sisteminin Froyo kod adlı 2.2 sürümü de dahil olmak üzere mevcut tüm yapıları akıllı telefonlar için geliştirildiği için tablet bilgisayarlarda bazı sınırlamalara (örneğin ekran çözünürlüğü gibi) neden olduğu biliniyor.

Android 2.2'den uzak durmaya karar veren Lenovo, tablet bilgisayar pazarına Gingerbread kod adlı Android 3.0 ve Honeycomb kod adlı Android 3.5 sürümlerinden biriyle girmeyi planlıyor. Apple iPad'e rakip olacak son kullanıcı odaklı tabletlerin yanı sıra Lenovo, ThinkPad markasıyla profesyonelleri hedef alan ve bu açıdan RIM'in BlackBerry Pad'ine (PlayBook) rakip modellerini de pazara sürebilir. Donanım olarak Qualcomm'un Snapdragon platformunu kullanacağı tahmin edilen Lenovo'nun yeni modellerine ait ilk detaylar içim gözler, Ocak ayında yapılacak CES 2011'de olacak.