Lenovo'dan 1.85cm kalınlığında hepsi bir arada bilgisayar

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Çin merkezli dünyanın en büyük 4.bilgisayar üreticisi Lenovo; all-in-one denilen hepsi bir arada bilgisayar çözümleri arasına bir yenisini daha ekledi.

Firmanın IdeaCentre 300A ismini verdiği yeni bilgisayarı, bünyesinde Intel Core 2 Duo merkezi işlemcisini bulunduruyor. Sadece 18.5mm kalınlığındaki bilgisayarda, 21.5 inç'de Full HD, 1920x1080 piksel, çözünürlük sağlayan LED panel kullanılırken, kullanıcının maksimum 4GB'lık DDR3 belleğe ve 500GB'lık depolama alanı kullanmasına izin verilmiş. Bilgisayarın üzerinde ayrıca HDMI çıkışına da yer verilmiş.

Optik sürücü ve TV alıcısını konfigürasyon seçenekleri arasında sunan Lenovo, IdeaCentre 300A'ı 600 dolardan başlayan fiyatlarla Şubat ayı içersinde satışa sunacak.

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