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Lenovo'dan 1.85cm kalınlığında hepsi bir arada bilgisayar

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Lenovo'dan 1.85cm kalınlığında hepsi bir arada bilgisayar
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Çin merkezli dünyanın en büyük 4.bilgisayar üreticisi Lenovo; all-in-one denilen hepsi bir arada bilgisayar çözümleri arasına bir yenisini daha ekledi.

Firmanın IdeaCentre 300A ismini verdiği yeni bilgisayarı, bünyesinde Intel Core 2 Duo merkezi işlemcisini bulunduruyor. Sadece 18.5mm kalınlığındaki bilgisayarda, 21.5 inç'de Full HD, 1920x1080 piksel, çözünürlük sağlayan LED panel kullanılırken, kullanıcının maksimum 4GB'lık DDR3 belleğe ve 500GB'lık depolama alanı kullanmasına izin verilmiş. Bilgisayarın üzerinde ayrıca HDMI çıkışına da yer verilmiş.

Optik sürücü ve TV alıcısını konfigürasyon seçenekleri arasında sunan Lenovo, IdeaCentre 300A'ı 600 dolardan başlayan fiyatlarla Şubat ayı içersinde satışa sunacak.

Lenovo'dan 1.85cm kalınlığında hepsi bir arada bilgisayar
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Lenovo'dan 1.85cm kalınlığında hepsi bir arada bilgisayar
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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1963bursa 9 yıl
Lenovo'yu VIA işlemcili netbook'larıyla tanıdım, VIA işlemcili sistemlere devam etmesini dilerim.
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murat_yanar 9 yıl
Bence harika bir model lenovo ya da bu yakışır diyebilirim...
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CoreXXX 9 yıl
süper olmuş bence, saçma sapan ve bi halta yaramayan mini kasaları 400 dolara satıyorlar hiç değilse bunun her şeyi üstünde ofisler ve internet pc si için çok güzel bence. ayrıca 4350-4650 gibi bide grafik yongası olursa her oyunu orta seviyede oynarsınız daha ne olsun. ama intel gma koyarlarsa tabi o başka:D
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ufuks36 9 yıl
Hoş...ama burada fiyatının 600$ seviyesinden başlayacağını sanmıyorum.
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Chris Brown 9 yıl
Ne işe yarar bu ? Eve kimse bunu almaz. Oldukça şık görünümlü oldugu içinde appl yrine tercih edilebilir şirketlerde.
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