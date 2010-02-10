Lenovo'dan giriş seviyesi iş istasyonu: Thinkstation E20

Lenovo Thinkstation E20

Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Lenovo, bilgisayar destekli tasarım ve sayısal içerik alanlarında çalışan profesyonel kullanıcılar için hazırladığı giriş seviyesi iş istasyonu Thinkstation E20'i duyurdu.

İşlem gücünü Intel'in Pentium, Xeon 3400, i5 yada i3 işlemcilerinden alan Thinkstation E20'de ISV sertifikalı Intel'in Core HD yada Nvidia'nın profesyonel çözümü Quadro'a yer verilirken, en güçlü grafik birimi olarak Quadro Fx1800 tercih edilebiliyor. E20, 16GB'a kadar hata düzeltmeli (ECC) DDR3 bellekleri desteklerken, depolama ünitesi olarak isteğe bağlı olarak 7200, 10000 devir/dakika hızındaki sabit diskleri ve MLC tipi katı hal sürücüsü kullanılabiliyor.

%65'i geri dönüşümlü plastikten oluşan ve Epeat'ın "Altın" derecesiyle çevreciliği onaylanan Thinkstation E20'nin satış fiyatıysa 600 dolardan başlıyor.