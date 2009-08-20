Lenovo'dan tasarım odaklı iki yeni nettop; IdeaCentre Q100 ve Q110

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Çin merkezli Lenovo, iki yeni nettop modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firma tarafından kendi segmentlerinde dünyanın en ince çözümleri olarak lanse edilen Ideacentre serisi Q100 ve Q110 kod adlı yeni nettop modelleri, dikey kullanılacak şekilde düşünülen şık tasarımları ve sadece 1.77cm olan kalınlıklarıyla dikkat çekmeyi başarıyorlar.

Lenovo'nun yeni modellerinden IdeaCentre Q100, 1.6GHz'de çalışan Atom 230 işlemcisinden güç alıyor ve SiS yonga seti kullanıyor. SiS'in DirectX 9 destekli Mirage 3 entegre grafik yongasını da beraberinde getiren sistemde 1GB bellek kapasitesine, 160GB'lık sabit diske, kablolu ve kablosuz iletişim için Gigabit Ethernet ve WiFi ile birlikte D-Sub görüntü ara birimine yer veriliyor.

IdeaCentre serisi altında hazırlanan Q110 kod adlı model ise tasarım özellikleri itibariyle Q100 modeli ile oldukça benzer olsa bile donanım özellikleri açısından ciddi farklılıklara sahip. Nvidia ION platformunu kullanan IdeaCentre Q110 modeli GeForce 9400M entegre grafik birimi ile hem DirectX 10 desteği sunabiliyor hem de yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor.

Q100 modeliyle benzer şekilde tek çekirdekli Atom 230 işlemcisinin kullanıldığı sistemde, bellek ve sabit disk kapasitesi ise arttırılmış zira Q100 modelinden farklı olarak 2GB bellek ve 250GB sabit disk kullanılıyor. Yüksek tanımlı videolar için HDMI ara birimine de destek veren sistem, gelişmiş medya özellikleri ve 3B performansını şık bir bir tasarım ile buluşturan iddialı bir çözüm olma hedefinde.

Her ikisi de Windows XP Home veya Windows Vista Home Premium işletim sistemiyle satın alınabilecek IdeaCentre Q100 ve Q110 modelleri Eylül ayında 249$ ve 349$ seviyesinden satışa sunulacaklar.