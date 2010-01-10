Lenovo'dan tasarım odaklı iki yeni panel bilgisayar: IdeaCentre A300 ve C310

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Lenovo IdeaCentre A300

Önde gelen bilgisayar üreticilerinden Lenovo, IdeaCentre serisi altında iki yeni hepsi bir arada bilgisayar hazırladı. Firma tarafından duyurusu yapılan yeni modellerinden A300 şimdiye kadar hazırlanmış en ince panel bilgisayar olarak tanımlanırken, C310 modeli ise Lenovo'nun sınıfında çoklu dokunmatik desteği sunan ilk modeli olarak dikkat çekiyor. Şık bir tasarıma sahip olan 18.5mm kalınlığında A300, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen 21.5-inç LED backlit ekrana sahip. Core 2 Duo serisi çift çekirdekli işlemcilerle konfigüre edilebilen sistem, 4GB'a kadar bellek desteği sunabiliyor.

Entegre grafik birimi olarak Intel'in DirectX 10 destekli GMA X4500MHD IGP'sini kullanan ve yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yeteneğine sahip olan IdeaCentre A300, depolama için 500GB'a kadar farklı sabit disk seçenekleriyle gelirken, isteğe bağlı seçenek olarak harici formda optik sürücü de sunuluyor. Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, Gigabit Ethernet, kablosuz iletişim için WiFi - Bluetooth, 0.3MP entegre kamera, analog-sayısal yayın desteği sunan melez tv kartı ve HDMI çıkışı gibi detayların yer aldığı sisteme işleitm sistemi olarak Windows 7 eşlik ediyor.

Lenovo IdeaCentre C310 ise 1600 x 900 piksel çözünürlüğünü destekleyen 20-inç ekrana sahip. 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisinin yer aldığı sistem 4GB'a kadar DDR2 bellek desteği sunuyor ve 640GB'a kadar farklı disk seçenekleriyle geliyor. Entegre grafik olarak Intel'in DirectX 9 destekli GMA 950 çözümünün yer aldığı sistemde DirectX 10.1 destekli Mobility Radeon HD 4530 (512MB) alternatifinin yer aldığını da görüyoruz. Slot yüklemeli DVD yazıcıya da yer verilen panel bilgisayar beraberinde entegre internet kamerası ve entgre ses sistemi gibi donanımları da getiriyor.

Lenovo'nun resmi satışına önümüzdeki ay başlayacağı IdeaCentre A300 ve C310 modelleri yurt dışında sırasıyla 700$ ve 650$ seviyesindeki başlangış fiyatlarıyla sunulacaklar.

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Lenovo IdeaCentre C310