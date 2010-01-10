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Lenovo'dan tasarım odaklı iki yeni panel bilgisayar: IdeaCentre A300 ve C310

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,7b
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9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo'dan tasarım odaklı iki yeni panel bilgisayar: IdeaCentre A300 ve C310
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Lenovo'dan tasarım odaklı iki yeni panel bilgisayar: IdeaCentre A300 ve C310
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Lenovo IdeaCentre A300

Önde gelen bilgisayar üreticilerinden Lenovo, IdeaCentre serisi altında iki yeni hepsi bir arada bilgisayar hazırladı. Firma tarafından duyurusu yapılan yeni modellerinden A300 şimdiye kadar hazırlanmış en ince panel bilgisayar olarak tanımlanırken, C310 modeli ise Lenovo'nun sınıfında çoklu dokunmatik desteği sunan ilk modeli olarak dikkat çekiyor. Şık bir tasarıma sahip olan 18.5mm kalınlığında A300, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen 21.5-inç LED backlit ekrana sahip. Core 2 Duo serisi çift çekirdekli işlemcilerle konfigüre edilebilen sistem, 4GB'a kadar bellek desteği sunabiliyor.

Entegre grafik birimi olarak Intel'in DirectX 10 destekli GMA X4500MHD IGP'sini kullanan ve yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yeteneğine sahip olan IdeaCentre A300, depolama için 500GB'a kadar farklı sabit disk seçenekleriyle gelirken, isteğe bağlı seçenek olarak harici formda optik sürücü de sunuluyor. Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, Gigabit Ethernet, kablosuz iletişim için WiFi - Bluetooth, 0.3MP entegre kamera, analog-sayısal yayın desteği sunan melez tv kartı ve HDMI çıkışı gibi detayların yer aldığı sisteme işleitm sistemi olarak Windows 7 eşlik ediyor.

Lenovo IdeaCentre C310 ise 1600 x 900 piksel çözünürlüğünü destekleyen 20-inç ekrana sahip. 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisinin yer aldığı sistem 4GB'a kadar DDR2 bellek desteği sunuyor ve 640GB'a kadar farklı disk seçenekleriyle geliyor. Entegre grafik olarak Intel'in DirectX 9 destekli GMA 950 çözümünün yer aldığı sistemde DirectX 10.1 destekli Mobility Radeon HD 4530 (512MB) alternatifinin yer aldığını da görüyoruz. Slot yüklemeli DVD yazıcıya da yer verilen panel bilgisayar beraberinde entegre internet kamerası ve entgre ses sistemi gibi donanımları da getiriyor.

Lenovo'nun resmi satışına önümüzdeki ay başlayacağı IdeaCentre A300 ve C310 modelleri yurt dışında sırasıyla 700$ ve 650$ seviyesindeki başlangış fiyatlarıyla sunulacaklar.

Lenovo'dan tasarım odaklı iki yeni panel bilgisayar: IdeaCentre A300 ve C310
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Lenovo'dan tasarım odaklı iki yeni panel bilgisayar: IdeaCentre A300 ve C310
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Lenovo IdeaCentre C310


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DH Misafiri 8 yıl
ah bide nerelerde satıldığını yazsanız alıcamda
şıklığına görünümüne falan bakmıcaksınız pc nin özliklerine bakın lenovo ideacentre a300: özelikleri 18.5mm kalınlığında A300, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen 21.5-inç LED backlit ekrana sahip. Core 2 Duo serisi çift çekirdekli işlemcilerle konfigüre edilebilen sistem, 4GB'a kadar bellek desteği sunabiliyor.
Entegre grafik birimi olarak Intel'in DirectX 10 destekli GMA X4500MHD IGP'sini kullanan ve yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yeteneğine sahip olan IdeaCentre A300, depolama için 500GB'a kadar farklı sabit disk seçenekleriyle gelirken, isteğe bağlı seçenek olarak harici formda optik sürücü de sunuluyor. Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, Gigabit Ethernet, kablosuz iletişim için WiFi - Bluetooth, 0.3MP entegre kamera, analog-sayısal yayın desteği sunan melez tv kartı ve HDMI çıkışı gibi detayların yer aldığı sisteme işleitm sistemi olarak Windows 7 eşlik ediyor.
bide lenovo ideacentre a310 un özeliklerine bakın:1600 x 900 piksel çözünürlüğünü destekleyen 20-inç ekrana sahip. 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisinin yer aldığı sistem 4GB'a kadar DDR2 bellek desteği sunuyor ve 640GB'a kadar farklı disk seçenekleriyle geliyor. Entegre grafik olarak Intel'in DirectX 9 destekli GMA 950 çözümünün yer aldığı sistemde DirectX 10.1 destekli Mobility Radeon HD 4530 (512MB) alternatifinin yer aldığını da görüyoruz. Slot yüklemeli DVD yazıcıya da yer verilen panel
bence 300 ün hem özelikleri hemde görünümü çok güzel kablosuz klavye mağus seçeneği var hee bide ek bilgi vereyim lenovo ideacentre a300 de 6 tane usb girişi var
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Mertcan. 9 yıl
İkisi de şık olmuş ama kahverengi olan kullanışlı gibi görünüyor.Teknik açıdan da yeterli bilgisayarlar , bakalım kullandığımız kasalar ne zaman yok olacak :)
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fatihcanery 9 yıl
çakma apple olmuş
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deniz_sea 9 yıl
ikiside şık ama o nedir öyle ya kahverengi olan bu teknolojiyi üret sen ama yanında kablolu mouse ve klavye kullan artık bunlarda ortalıktan kalkmalı bence
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CoreXXX 9 yıl
bencede beyazı çok şık, tabi herkezin zevki başka
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akakivanc 9 yıl
kahverengi olan cok şık
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Batuist 9 yıl
o koca monitörlere o donanım çok zayıf..
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