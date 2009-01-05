Lenovo'nun çift ekranlı dizüstü bilgisayarı satışa sunuldu

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo'nun ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz çift ekranlı yeni dizüstü bilgisayarı resmiyete kavuştu ve belkide en önemli detayı olarak merak edilen satış fiyatı da nihayet netleşti. Firmanın başta mimar ve tasarımcılar başta olmak üzere spesifik iş gruplarını ve profesyonel kullanıcıları hedef alan ThinkPad W700ds isimli mobil iş istasyonu teknik özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Lenovo'nun Intel platformunu kullanan yeni dizüstü bilgisayarına mobil pazarın en güçlü işlemcilerinden biri olarak öne çıkan dört çekirdekli Core 2 Extreme QX9300 güç veriyor. 8GB'a kadar bellek ve 960GB'a kadar kapasite alternatifi sunan ThinkPad W700ds'nin grafik yükünü ise Nvidia'nın yine profesyoneller için hazırladığı Quadro FX ailesinin temsilcileri karşılıyor. Peki ya ekran özellikleri?

Belirttiğimiz gibi ThinkPad W700ds modelini teknik anlamda son derece güçlü olan alt yapısına rağmen daha çok sahip olduğu ikinci ekranı ön plana çıkarıyor. 1920 x 1200 çözünürlüğünü destekleyen 17" boyutundaki ana ekrana ek olarak 10.6" boyutundaki ikinci ekranıyla tasarımcıların, mimarların ve mühendislerin işini kolaylaştırmayı hedefleyen dizüstü bilgisayarda touchpad'in yanında ellel çizim alanı da bulunuyor.

Standart olarak WiFi desteği ile gelen çift ekranlı mobil iş istasyonunu dileyen kullanıcılar opsiyonel olarak sunulan WiMAX desteğiyle de satın alanabilecek. Özellikle sahada çalışan profesyonellerin ilgisini çekebilecek WiMAX desteğine ek olarak çift DVI, VGA ve DisplayPort konnektörüne sahip olan ThinkPad W700ds'de çoklu kart okuyucusu, disk şifreleme özelliği ve parmakizi okuyucu da bulunuyor.

Lenovo'nun ThinkPad W700ds modeli yurt dışında 3663$'dan başlayan fiyatla satışa sunulmuş durumda.