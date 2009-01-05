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Lenovo'nun çift ekranlı dizüstü bilgisayarı satışa sunuldu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
21,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo'nun çift ekranlı dizüstü bilgisayarı satışa sunuldu
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo'nun ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz çift ekranlı yeni dizüstü bilgisayarı resmiyete kavuştu ve belkide en önemli detayı olarak merak edilen satış fiyatı da nihayet netleşti. Firmanın başta mimar ve tasarımcılar başta olmak üzere spesifik iş gruplarını ve profesyonel kullanıcıları hedef alan ThinkPad W700ds isimli mobil iş istasyonu teknik özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Lenovo'nun Intel platformunu kullanan yeni dizüstü bilgisayarına mobil pazarın en güçlü işlemcilerinden biri olarak öne çıkan dört çekirdekli Core 2 Extreme QX9300 güç veriyor. 8GB'a kadar bellek ve 960GB'a kadar kapasite alternatifi sunan ThinkPad W700ds'nin grafik yükünü ise Nvidia'nın yine profesyoneller için hazırladığı Quadro FX ailesinin temsilcileri karşılıyor. Peki ya ekran özellikleri?

Belirttiğimiz gibi ThinkPad W700ds modelini teknik anlamda son derece güçlü olan alt yapısına rağmen daha çok sahip olduğu ikinci ekranı ön plana çıkarıyor. 1920 x 1200 çözünürlüğünü destekleyen 17" boyutundaki ana ekrana ek olarak 10.6" boyutundaki ikinci ekranıyla tasarımcıların, mimarların ve mühendislerin işini kolaylaştırmayı hedefleyen dizüstü bilgisayarda touchpad'in yanında ellel çizim alanı da bulunuyor.

Standart olarak WiFi desteği ile gelen çift ekranlı mobil iş istasyonunu dileyen kullanıcılar opsiyonel olarak sunulan WiMAX desteğiyle de satın alanabilecek. Özellikle sahada çalışan profesyonellerin ilgisini çekebilecek WiMAX desteğine ek olarak çift DVI, VGA ve DisplayPort konnektörüne sahip olan ThinkPad W700ds'de çoklu kart okuyucusu, disk şifreleme özelliği ve parmakizi okuyucu da bulunuyor.

Lenovo'nun ThinkPad W700ds modeli yurt dışında 3663$'dan başlayan fiyatla satışa sunulmuş durumda.


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c4n 10 yıl
çok iyi bir tasarım, 2 laptoptan kurtarırım :D
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halbay 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo'nun ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz çift ekranlı yeni dizüstü bilgisayarı resmiyete kavuştu ve belkide en önemli detayı olarak merak edilen satış fiyatı da nihayet netleşti. Firmanın başta mimar ve tasarımcılar başta olmak üzere spesifik iş gruplarını ve profesyonel kullanıcıları hedef alan ThinkPad W700ds isimli mobil iş istasyonu teknik özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.


Lenovo'nun Intel platformunu kullanan yeni dizüstü bilgisayarına mobil pazarın en güçlü işlemcilerinden biri olarak öne çıkan dört çekirdekli Core 2 Extreme QX9300 güç veriyor. 8GB'a kadar bellek ve 960GB'a kadar kapasite alternatifi sunan ThinkPad W700ds'nin grafik yükünü ise Nvidia'nın yine profesyoneller için hazırladığı Quadro FX ailesinin temsilcileri karşılıyor. Peki ya ekran özellikleri?


Belirttiğimiz gibi ThinkPad W700ds modelini teknik anlamda son derece güçlü olan alt yapısına rağmen daha çok sahip olduğu ikinci ekranı ön plana çıkarıyor. 1920 x 1200 çözünürlüğünü destekleyen 17" boyutundaki ana ekrana ek olarak 10.6" boyutundaki ikinci ekranıyla tasarımcıların, mimarların ve mühendislerin işini kolaylaştırmayı hedefleyen dizüstü bilgisayarda touchpad'in yanında ellel çizim alanı da bulunuyor.


Standart olarak WiFi desteği ile gelen çift ekranlı mobil iş istasyonunu dileyen kullanıcılar opsiyonel olarak sunulan WiMAX desteğiyle de satın alanabilecek. Özellikle sahada çalışan profesyonellerin ilgisini çekebilecek WiMAX desteğine ek olarak çift DVI, VGA ve DisplayPort konnektörüne sahip olan ThinkPad W700ds'de çoklu kart okuyucusu, disk şifreleme özelliği ve parmakizi okuyucu da bulunuyor.


Lenovo'nun ThinkPad W700ds modeli yurt dışında 3663$'dan başlayan fiyatla satışa sunulmuş durumda.




tamamen benim fikrimi çalmışlar ya
telif hakkımı istiyorum.




aşağıdaki linkte ne demek istediğimi anlarsınız.
forum.donanimhaber.com/...
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legen.(WFI).dary 10 yıl

Orjinalden alıntı: halbay


Orjinalden alıntı: fx57

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo'nun ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz çift ekranlı yeni dizüstü bilgisayarı resmiyete kavuştu ve belkide en önemli detayı olarak merak edilen satış fiyatı da nihayet netleşti. Firmanın başta mimar ve tasarımcılar başta olmak üzere spesifik iş gruplarını ve profesyonel kullanıcıları hedef alan ThinkPad W700ds isimli mobil iş istasyonu teknik özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.


Lenovo'nun Intel platformunu kullanan yeni dizüstü bilgisayarına mobil pazarın en güçlü işlemcilerinden biri olarak öne çıkan dört çekirdekli Core 2 Extreme QX9300 güç veriyor. 8GB'a kadar bellek ve 960GB'a kadar kapasite alternatifi sunan ThinkPad W700ds'nin grafik yükünü ise Nvidia'nın yine profesyoneller için hazırladığı Quadro FX ailesinin temsilcileri karşılıyor. Peki ya ekran özellikleri?


Belirttiğimiz gibi ThinkPad W700ds modelini teknik anlamda son derece güçlü olan alt yapısına rağmen daha çok sahip olduğu ikinci ekranı ön plana çıkarıyor. 1920 x 1200 çözünürlüğünü destekleyen 17" boyutundaki ana ekrana ek olarak 10.6" boyutundaki ikinci ekranıyla tasarımcıların, mimarların ve mühendislerin işini kolaylaştırmayı hedefleyen dizüstü bilgisayarda touchpad'in yanında ellel çizim alanı da bulunuyor.


Standart olarak WiFi desteği ile gelen çift ekranlı mobil iş istasyonunu dileyen kullanıcılar opsiyonel olarak sunulan WiMAX desteğiyle de satın alanabilecek. Özellikle sahada çalışan profesyonellerin ilgisini çekebilecek WiMAX desteğine ek olarak çift DVI, VGA ve DisplayPort konnektörüne sahip olan ThinkPad W700ds'de çoklu kart okuyucusu, disk şifreleme özelliği ve parmakizi okuyucu da bulunuyor.


Lenovo'nun ThinkPad W700ds modeli yurt dışında 3663$'dan başlayan fiyatla satışa sunulmuş durumda.




tamamen benim fikrimi çalmışlar ya
telif hakkımı istiyorum.




aşağıdaki linkte ne demek istediğimi anlarsınız.
forum.donanimhaber.com/...




telif hakkını aldıysan sorun yok




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flashabu 10 yıl
normal kullanıcılar için değil tabiiki.. 3663 de biraz abartı mı ne:)
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legen.(WFI).dary 10 yıl
bence mükemmel olmuş.mimar ve mühendisler için gerekli bi hamle.fiyatında böyle olması normal daha yeni çıktı ve piyasada tek.biraz zaman geçsin ve diğer firmalar da böyle aletlet yaparlarsa normal seviyeye iner.
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mesAt 10 yıl
3663 Dolara bunun iki katı özellikte deli bi masaüstü toplanır, ama işine uygun parası bol olan biri varsa helal-i hoş olsun(:
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
bna çok gereksiz geldi mühendislerin işine yarar herhalde
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