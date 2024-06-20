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Tam Boyutta Gör Microsoft, yakın zamanda yayınladığı güncellemeyle Windows 10 ve 11 PC’leri etkileyen bir güvenlik açığını kapattı. Özellikle herkese açık WiFi ağlarını kullanıyorsanız, Windows’u güncellemenizde fayda var.

Yeni Chrome güncellemesi kritik bir güvenlik açığını kapatıyor 3 hf. önce eklendi

Windows 10 ve 11 PC'leri etkiliyor

Microsoft, kullanıcıları kafe, havaalanı, otel gibi yerlerde halka açık internet ağlarına bağlandığınızda hackerların bilgisayarınıza erişmesine olanak sağlayacak bir güvenlik açığına ilişkin olarak uyarıyor.

Microsoft, CVE-2024-30078 olarak adlandırılan güvenlik açığının bilgisayar korsanlarına aynı Wi-Fi ağına bağlı Windows 10/11 yüklü cihazlara kötü amaçlı paket dağıtma imkanı verdiğini söylüyor. Bu paket dağıtıldıktan sonra, kötü niyetli kişi herhangi bir kullanıcı etkileşimi veya kimlik doğrulama gerekmeden uzaktan komut çalıştırıp sisteme erişim sağlayabiliyor.

Microsoft, söz konusu güvenlik açığını kapatan yamayı 11 Haziran’da “aylık güvenlik güncellemesi kapsamında” yayınladı.

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Windows PC'lerde WiFi açığını kapatan güncelleme yayınlandı