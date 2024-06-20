Windows PC'lerde WiFi açığını kapatan güncelleme yayınlandı

Windows 10 ve 11 PC'leri etkiliyor
Microsoft, kullanıcıları kafe, havaalanı, otel gibi yerlerde halka açık internet ağlarına bağlandığınızda hackerların bilgisayarınıza erişmesine olanak sağlayacak bir güvenlik açığına ilişkin olarak uyarıyor.
Microsoft, CVE-2024-30078 olarak adlandırılan güvenlik açığının bilgisayar korsanlarına aynı Wi-Fi ağına bağlı Windows 10/11 yüklü cihazlara kötü amaçlı paket dağıtma imkanı verdiğini söylüyor. Bu paket dağıtıldıktan sonra, kötü niyetli kişi herhangi bir kullanıcı etkileşimi veya kimlik doğrulama gerekmeden uzaktan komut çalıştırıp sisteme erişim sağlayabiliyor.
Microsoft, söz konusu güvenlik açığını kapatan yamayı 11 Haziran’da “aylık güvenlik güncellemesi kapsamında” yayınladı.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/6/19/24181908/microsoft-windows-pc-update-wi-fi-vulnerability https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-30078 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.