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    Anlık Bildirim

    Windows PC'lerde WiFi açığını kapatan güncelleme yayınlandı

    Windows PC'lerde kritik güvenlik açığı kapatıldı: Bug, herkese açık WiFi ağlarına bağlandığınızda hackerların bilgisayarınıza erişmesini sağlıyordu.             
    windows 10 & 11 wifi açığı güncelleme yama Tam Boyutta Gör
    Microsoft, yakın zamanda yayınladığı güncellemeyle Windows 10 ve 11 PC’leri etkileyen bir güvenlik açığını kapattı. Özellikle herkese açık WiFi ağlarını kullanıyorsanız, Windows’u güncellemenizde fayda var.

    Windows 10 ve 11 PC'leri etkiliyor

    Microsoft, kullanıcıları kafe, havaalanı, otel gibi yerlerde halka açık internet ağlarına bağlandığınızda hackerların bilgisayarınıza erişmesine olanak sağlayacak bir güvenlik açığına ilişkin olarak uyarıyor.

    Microsoft, CVE-2024-30078 olarak adlandırılan güvenlik açığının bilgisayar korsanlarına aynı Wi-Fi ağına bağlı Windows 10/11 yüklü cihazlara kötü amaçlı paket dağıtma imkanı verdiğini söylüyor. Bu paket dağıtıldıktan sonra, kötü niyetli kişi herhangi bir kullanıcı etkileşimi veya kimlik doğrulama gerekmeden uzaktan komut çalıştırıp sisteme erişim sağlayabiliyor.

    Microsoft, söz konusu güvenlik açığını kapatan yamayı 11 Haziran’da “aylık güvenlik güncellemesi kapsamında” yayınladı.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/6/19/24181908/microsoft-windows-pc-update-wi-fi-vulnerability https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-30078
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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