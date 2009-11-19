Lenovo'nun ThinkPad serisi yeni netbook modelleri detaylandı

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Adını IBM'in bilgisayar bölümünü satın alarak duyuran Çin'in en büyük, dünyanın ise en büyük dördüncü PC üreticisi Lenovo, netbook pazarında vites yükseltmeye hazırlanıyor. ThinkPad serisi ile kurumsal pazarda oldukça güçlü bir pozisyona sahip olan firma, seriyi netbook pazarına getirmeye ve güçlü rakipleri karşısında pazar payını arttırmayı hedefliyor. Firmanın resmi detayları gün ışığına çıkan X100e isimli yeni netbook modeli, 11.6-inç ekrana sahip. Endüstriyel tasarım anlayışıyla geliştirilen yeni netbook, Acer'ın Ferrari One modeli gibi işlemci olarak AMD Neo serisinden güç alıyor.

Aralıklı tuş takımı ve geniş çoklu dokunmatik touchpad alanı ile tasarımında kullanım kolaylığı ve ergonominin öne çıktığı söylenen Lenovo X100e'nin 5.1 saat civarında pil ömrü sunacağı belirtiliyor. LenoVo yüksek tanımlı çözünürlük desteği sunan 11.6-inç boyutunda ekrana sahip X100e modeliyle birlikte, Intel platformunu temel alan X200 modelini de hazırlıyor. 12.1-inç ekrana sahip olan ve 12 saat civarında pil süresi sunacağı belirtilen X200'ün, X100e modelinden farklı olarak magnezyum alaşım kasaya sahip olacağı açıklanırken, başlangıç fiyatının X100e'ye kıyasla iki kata varan oranda daha yüksek olması bekleniyor.

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