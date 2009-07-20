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Lexar Media, Crucial M225 serisi yeni SSD modellerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lexar Media, Crucial M225 serisi yeni SSD modellerini duyurdu
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Bellek ve depolama çözümleri üzerine faaliyet gösteren Lexar Media firması geçitiğimiz günlerde dizüstü bilgisayarlar için yüksek performans odaklı yeni bir katı hal sürücü (SSD) ailesi üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Ve firma bugün yaptığı tanıtım ile bir süredir üzerinde çalıştığı Crucial M225 serisi yeni SSD modellerini tanıttı. 2.5-inç boyutunda olan yeni SSD modelleri MLC (multi-level cell) NAND flash bellek yongalarını kullanıyor ve SATA-II ara birimini destekliyorlar. Okuma hızları 250MB/sn, yazma hızları ise 200MB/sn olarak açıklanan yeni SSD'lerde üç farklı kapasite seçeneği sunuluyor.

Açıklanan bilgilere göre kullanıcılar bütçe veya ihtiyaçları doğrultusunda M225 serisi SSD'leri 64GB, 128GB ve 256GB'lık kapasite seçenekleriyle satın alabilecekler. Yüksek performansı düşük güç tüketimi, sessiz çalışma ve veri güvenliği ile harmanlayan yeni SSD'ler, 5 yıllık garanti ile satışa sunulurken tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları da kapasiteye göre farklılık gösteriyor.

Lexar Media'nın Crucial M225 serisi yeni SSD modeller yurt dışında sırasıyla 169.99$, 329.99$ ve 599.99$ seviyelerinden satın alınabilecekler.


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CoreXXX 10 yıl
uygunmuş fiyat 64 gb olanı alıp işletim sistemi kurulabilir hatta bi kaçda oyun, ama diğer dosyalar için yine mekaniğe bağlıyız.200 dolara 256 olsa ne ii olur dimi valla ben alırım)Ç:)
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