LG, 15 inçlik OLED TV modelini Mayıs ayında Avrupa'da satışa sunuyor

Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden LG, 15 inçlik OLED TV'siyle Avrupa'daki kullanıcıların karşısına çıkıyor. Firma, 15EL9500 kodunu verdiği OLED TV'sini Mayıs ayında Avrupa'da satışa sunmaya açıkladı.

LG Avusturya'nın sitesinde yayınlanan basın açıklamasına göre satış fiyatı 1999 Avro olarak belirlenen 3mm kalınlığındaki 15 inçlik OLED TV, 1366x768 piksel çözünürlüğükte görüntü sunuyor. 0.001ms tepki süresine ve 10,000,000:1 kontrast oranına sahip olan 15EL9500, aynı boyutlardaki LCD'lerin harcadığı enerjinin 1/3'ünü kullanıyor. TruMotion 100Hz teknolojisini destekleyen OLED TV'nin üzerinde USB girişine yer verilerek, DivX, Mp3 ve Jpeg formatlarını oynatması sağlanmış.

Avrupalı kullanıcıların Mayıs ayında tanışacağı 15EL9500, yaz aylarında da Amerika'da satışa sunulacak.

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