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LG, 15 inçlik OLED TV modelini Mayıs ayında Avrupa'da satışa sunuyor

9 yıl
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12
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden LG, 15 inçlik OLED TV'siyle Avrupa'daki kullanıcıların karşısına çıkıyor. Firma, 15EL9500 kodunu verdiği OLED TV'sini Mayıs ayında Avrupa'da satışa sunmaya açıkladı.

LG Avusturya'nın sitesinde yayınlanan basın açıklamasına göre satış fiyatı 1999 Avro olarak belirlenen 3mm kalınlığındaki 15 inçlik OLED TV, 1366x768 piksel çözünürlüğükte görüntü sunuyor. 0.001ms tepki süresine ve 10,000,000:1 kontrast oranına sahip olan 15EL9500, aynı boyutlardaki LCD'lerin harcadığı enerjinin 1/3'ünü kullanıyor. TruMotion 100Hz teknolojisini destekleyen OLED TV'nin üzerinde USB girişine yer verilerek, DivX, Mp3 ve Jpeg formatlarını oynatması sağlanmış.

Avrupalı kullanıcıların Mayıs ayında tanışacağı 15EL9500, yaz aylarında da Amerika'da satışa sunulacak.


<a href="http://at.lge.com/ir/html/ABboards.do?action=read&group_code=AB&list_code=PRE_MENU&seq=6327&page=1&target=pressreleases_read.jsp#">LG</a> Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hacı.basat 9 yıl
21" ler çıkana kadar fiyatlar da ivme olmaz. Kasten bekletildiğini de önceki haberlerden biliyoruz, LCD de bir kaç ayrıntılı gelişme olmasaydı bu gün herkes OLED peşinde koşuyor olacaktı.
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mavizaman 9 yıl
Mutfakta falan yer bulur kendine:)
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bilalMW 9 yıl
Pahalı :(
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Mertcan. 9 yıl
Tepki süresi müthişmiş , her OLED TV'de bu değerlerde mi oluyor tepki süresi? 0.001 ms gibi.
Bir de OLED TV'lerin LED TV'lerden tam olarak farkı ne?
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sinanx 9 yıl
Bunu alan napar yani 15 inç neye yarar , monitör olarak felan kullanır sanırım gerçi onun için bile artık küçük
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bilgehan_de 9 yıl
Bence fiyatı da gayet normal...Zaten bir süre sonra 32" ve 40" lik modelleri de üretilip o fiyata satılır..Zamanla yaygınlaşsın bekleyelim...
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TELESCOPE 9 yıl
evet zaman içinde fiyatının değişme ihtimali yüksek,ayrıca monitör olarakta uygun
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kuruwa 9 yıl
arkadaşlar oled yeni değil ama sadece lcd lerden para yedikten sonra cıkardılar oledın mazisi kaç yıllık
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yc#1 9 yıl
Yeni bir teknoloji olması, üretim yapan fazla firmanın olmadığı için rekabetin olmaması ve büyük miktarlarda üretim yapılmaması nedeniyle fiyatlar şimdilik yüksek.
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mobylette 9 yıl
bence bu bir pazarlama taktiği. adamlar hemen 37 inç ya da 42 inç olan oledleri çıkarsalar, bu sefer görüntü kalitesine önem veren yağlı müşterilere sattıkları üst düzey led lcd leri kime satacaklar. 15 inç gibi düşük boyuttan başlayıp 6 ayda bir biraz büyüterek beklenti ve dedikodu oluşturacaklar diye düşünüyorum.
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venom88 9 yıl
15 inc için 2000 avro :S
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Messie 9 yıl
güzelmiş :) bence özelliklerine göre o fiyata değer ..
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