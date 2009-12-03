LG dünyanın ilk Full HD destekli 3D LCD monitörünü duyurdu

Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın üzerine ciddi yatırımlar yaptığı 3DVision teknolojisinden tam anlamıyla faydalanabilmek için kullanıcıların 120Hz destekli monitör kullanmaları gerekiyor. Samsung ve ViewSonic gibi sektör lideri isimlerin Nvidia 3DVision teknolojisiyle uyumlu güçlü çözümleri olsa da bu monitörlerin Full HD çözünürlük desteğine sahip olmaması, 3D oyun ve çoklu ortam deneyimi yaşamak fakat aynı zamanda yüksek çözünürlükte çalışmak isteyen kullanıcıları farklı arayışlara itiyordu. Ancak 3D teknolojisinin avantajlarından yararlanan Full HD monitörler yeni yıl ile birlikte yaygınlaşabilir. Zira sektörün güçlü isimlerinden LG, dünyanın ticari ilk Full HD destekli 3D LCD monitörünü duyurdu. 23-inç boyutunda olan ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen monitör aynı zamanda 3D gözlükle birlikte sunuluyor.

Açıklanan detaylara göre, LG'nin yeni monitöründe yine LG tarafından geliştirilen yüksek performanslı 3D kontrolcü kullanılıyor ve bu kontrolcü HD çözünürlükteki 3D LCD'lere kıyasla iki kata kadar daha fazla görsel veri işlemi gerçekleştirebiliyor. Ayrıca daha yüksek imaj kalitesi için bakır veri hattına sahip olan yeni monitör, özel bir fonksiyon ile 2D ve 3D modlar arasında hızlı geçiş yapabiliyor. LG'nin görüntüleme teknolojilerinden ve IT pazarlama bölümünden sorumlu başkan yardımcısı Davis Lee açıklamasında, LG Display olarak öncü 3D teknolojileriyle büyüyen 3D pazarında ileriye dönük çalışmalarına ve kullanıcılara yeni değerler sağlamaya devam edeceklerini söyledi. Detaylı özellikleri henüz açıklanmayan Full HD destekli 3D monitörün kullanıma sunulacağı tarih ve fiyat bilgisi de belirtilmedi.