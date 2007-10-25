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LG E300: Ultra taşınabilir dizüstü bilgisayar

11 yıl
18,8b
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12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dizüstü bilgisayar dünyasının önemli oyuncularnından biri olan LG şu günlerde özellikle Ultra Portable olarak bilinen stanadart dizüstü bilgisayarlara nazaran çok daha taşınabilir ve kompakt çözümlere özellikle yönelmiş durumda. Firma son olarak E300 modelini duyurdu. 13.3" ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar sahip olduğu melez diskle özellikle dikkat çekmekte. Zira 160GB'lık kapasite sunan hard disk üzerinde 256MB'lık flash bellek te yer almakta. 1.9KG ağırlığında olan LG E300, TV alıcısı ve HDMI desteği gibi ekstra özellikleri ile de öne çıkıyor. 2.2GHz'lik Intel Core 2 Duo T7500 işlemcisini kullanan E300, 2GB'lık sistem belleğine ve ATI Radeon X1250 grafik çözümüne de sahip. 160GB'lık melez diski de bulunan E300, çift katmanlı DVD yazıcıya da sahip. 802.11b/g kablosuz ağ stanadartlarını da destekleyen LG E300 üzerinde 1.3MP dahili kameraya da sahip. İşletim sistemi olarak Windows Vista'nın sunulduğu LG E300'ün yurt dışı satış fiyatı 1700$.
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Albatros83 11 yıl
Özelliklerine göre fiyat biraz pahalı. Hafif uluşunu fiyattan çıkarıyorlar anlaşılan. Normalde LG ürünleri diğer ürünlere oranla daha uygundur.
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emretemelkuran 11 yıl
Lg,monitörüde kalitelidir.
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