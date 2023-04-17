LG, Ev Eğlence Sistemlerine Yeni Bakışını Showcase MEA 2023'te sergiledi

LG Showcase MEA 2023, LG Electronics'in sınırları zorlayan en yeni ürünlerini tanıtmak üzere dört yıl sonra ilk kez kapılarını açtı. Markanın ev aletleri ve eğlence sistemleri Dubai'de tanıtıldı.

LG Showcase MEA 2023, LG Electronics'in sınırları zorlayan en yeni ürünlerini tanıtmak üzere dört yıl sonra ilk kez kapılarını açtı. Donanım Haber'den Cem Sünbül, tanıtılan tüketici elektroniği ve beyaz eşya ürün grubundaki çarpıcı ürünleri yerinde, Dubai'de düzenlenen etkinlikte inceledi ve ürünlerle dair bilgileri videoda aktardı. Cem ayrıca LG Electronics Türkiye Başkanı görevine gelen Dustin Lee'den hem etkinlik hem de ülkemizde başladığı görevle ilgili olarak Türkiye'ye dair bilgiler aldı.

LG Türkiye Başkanı Dustin Lee etkinlikle ilgili şunları söyledi: "LG'deki herkes LG Showcase 2023 MEA'nın gerçekleşmesi için heyecan duyuyoruz. Ziyaretçilerin kullanması ve deneyimlemesi için sergilenen bir dizi inovatif yeni ürün ve cihaz sunduk. Yaklaşık 400 konuğun katıldığı etkinliğimizde, ziyaretçilerden LG'nin önümüzdeki yıllarda teknolojinin geleceğini nasıl gördüğüne dair yoğun bir ilgi gördük. Bu etkinlik aynı zamanda LG'nin yerel ortaklarıyla iş ilişkilerini daha da geliştirmesi için harika bir fırsat. Şirket olarak, yerel müşterilerimizin ve ortaklarımızın ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra 'Life's Good' ile temsil ettiğimiz değerleri paylaşarak onları desteklemeye kararlılığımızı gösteriyoruz."

Dustin Lee ülkemizle ilgili sorularımıza da yanıt verdi. Türkiye pazarında 15 yılı geride bırakan LG Electronics için Türkiye'nin büyük önem taşıdığını ve daima bu pazar için en iyi ve yüksek kaliteli ürünleri burada pazara sürdüklerini, yer aldıklarını, yeni ürünleriyle kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı ve güzelleştirmeyi hedeflediklerini ve bunu sürdüreceklerini aktardı. LG Showcase 2023'te sergilenen ürünler arasında öne çıkan ürünlerin Türkiye pazarında da ilgi görmesini beklediğini, ülkemizde çeşitli lansmanlarla yeni ürünlerini sunmaya devam edeceklerini iletti. Kendisine Donanım Haber olarak yeni görevinde başarılar dileriz.

Etkinliğe dönecek olursak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki Habtoor City'de düzenlenen ve iki gün süren etkinlikte 400'den fazla konuk, bölgede kullanıma sunulacak en son yenilikleri görme fırsatı buldu. 2019'dan bu yana ilk kez düzenlenen LG Showcase, şimdiye kadarki en büyük katılımcı grubunu bir araya getirdi ve LG'nin heyecan verici yeni ürün yelpazesini gözler önüne serdi.

LG MEA Bölgesi CEO'su Il Hwan Lee ise şunları söyledi: "LG Showcase MEA'nın pandemi sonrası dönemde Dubai'de yeniden düzenlenmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Bu etkinlik geçmişte ziyaretçilere LG'nin geliştirdiği en yenilikçi teknolojiyi ilk elden sunarak onlara 'İlk, Eşsiz ve Yeni' deneyimler yaşatmasıyla ün kazanmıştı ve bu yılki etkinlik şu ana kadar gerçekleşen etkinliklerden çok daha iyi. Sektörün son birkaç yıldır karşılaştığı zorluklara rağmen bugün bu kadar çok davetlimizi ve iş ortağımızı etkinlikte görmek harika."

Ziyaretçiler, LG SIGNATURE ikinci nesil serisi, 10. yıl dönümü sürümleri de dahil olmak üzere Kablosuz OLED TV'ler ve MoodUP özellikli buzdolabı gibi LG'nin en yeni üst düzey premium ürünlerini deneyimleme fırsatı buldu. Ayrıca şirket, QNED TV, Vivace çamaşır makinesi ve DualCool klima gibi stratejik ürünlerini de sergiledi. Konuklar ayrıca LG'nin bulaşık makineleri, kurutucular, ses sistemleri, oyun monitörleri, PC'ler, elektrikli süpürgeler, şekillendiriciler ve daha fazlasını içeren yeni gelişmekte olan ürün yelpazesini de deneyimledi.

Etkinlik sırasında LG, OLED teknolojisindeki en son yeniliklerini de sunarak 10 yıllık OLED liderliğini sergiledi. Bu ürün serisinin başında, gerçek zamanlı 4K 120Hz video ve sesin kablosuz iletimini sağlayan Zero Connect teknolojisine sahip dünyanın ilk tüketici TV'si olan 97 inç LG SIGNATURE OLED M (model M3) yer alıyor. CES 2023 İnovasyon Ödüllerinin sahibi olan bu OLED TV, çarpıcı görsel-işitsel kalite ve kurulum esnekliği sunarak televizyon inovasyonunda örnek gösteriliyor.

LG ayrıca, daha iyi netlik ve gelişmiş dinamik ton eşleme için gelişmiş yükseltme için gelişmiş yapay zeka destekli Derin Öğrenme kullanan yeni α9 AI İşlemci Gen6 sayesinde yüksek kaliteli ses-video çıkışları sağlayan OLED evo serisini de sergiledi. LG OLED Object Collection Easel ve LG OLED Object Collection Posé dahil olmak üzere LG'nin yeni Lifestyle TV serisi de etkinlikteki ürünler arasında yer alıyor. Bu TV'ler, teknolojik olarak gelişmiş olmakla birlikte, kullanıcının oturma odalarına stil ve işlev katmaya yönelik olarak geliştirilmiş.

LG, etkinlikte TONE Free ve yeni tanıtılan TONE Free Fit serisini sergileyerek hareket halindeyken sese olan bağlılığını vurguladı. Kulaklık başlıkları, daha rahat bir uyumla eşleştirilmiş gelişmiş ses teknolojileri sayesinde en üst düzeyde ses deneyimi sağlayan T90, tüm içerik ve cihazlarda Dolby Head Tracking özelliğine sahip dünyanın İlk Dolby Atmos kablosuz kulakiçi kulaklığı olarak tanımlanıyor. TONE Free kulaklıklar, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olmasının yanı sıra, şarj sırasında kulaklıkların hijyenik olarak temiz kalmasına yardımcı olmak için ultraviyole ışıklı bir UVnano şarj kutusuyla birlikte satılıyor. LG ayrıca evde veya etkinliklerde yüksek kaliteli ses sağlayan XBOOM Go ve XBOOM 360 dahil olmak üzere XBOOM hoparlör serisini de sergiliyor.

Marka aynı zamanda ev içi eğlencenin en üst noktası olan LG Cinebeam 4K lazer projektörle bir başka yeniliğe imza atmış. Cinebeam, duvardan sadece 5,6 santimetre uzağa yerleştirildiğinde 90 inçte çarpıcı ve keskin görüntüler ya da yalnızca 18,3 santimetre mesafede 120 inçlik bir resim üretebiliyor. Projektör, LG'nin sezgisel webOS akıllı platformuyla birlikte geliyor ve kullanıcıların Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube ve Apple TV gibi akış hizmetlerinden tüm favori programlarını ek bir cihaz olmadan izlemelerine olanak tanıyor. Ayrıca Screen Mirroring, Apple AirPlay 2 ve Bluetooth aracılığıyla kablosuz olarak içerik akışı gerçekleştirebiliyor. Ses için, aynı anda iki LG Bluetooth hoparlöre bağlanma kapasitesine sahip yerleşik 2,2 Kanal ve 40 W hoparlör sistemi ile birlikte geliyor.

LG, hem güç hem de taşınabilirlik sağlayan yeni gram Ultraslim ve gram Style ile ünlü LG Gram serisinin yeni modelleri ile PC dünyasındaki en son modelini de sergiliyor. LGE serisinin şimdiye kadarki en ince modellerinden biri olan LG gram Ultraslim, yalnızca 998 gram ağırlığında ve kapalıyken 10,99 mm boyutunda. Ürün, Yansıma Önleyici Düşük Yansıma (AGLR) kaplamalı 15,6 inç OLED ekran ve 13. Nesil Intel Core İşlemci ile etkileyici görüntü kalitesi ve işlem gücü sunuyor.

LG tarafından özel olarak üretilen dünyanın ilk 240Hz OLED paneliyle tamamlanan en yeni premium UltraGear OLED oyun monitörleri serisinin yeni 27 inç ve 45 inç modelleri ise Griden Griye 0,03 milisaniyelik bir yanıt süresi sunuyor. 27 inç OLED monitör QHD çözünürlüğüyle DCI-P3 renk gamının yüzde 98,5'ini kaplayan canlı grafik ve renkler sağlıyor. Daha büyük ekran olarak ise, 21:9 en boy oranına, WQHD (3.440 x 1.440) çözünürlüklü ekrana, 1.500.000:1 kontrast oranı, yüzde 98,5 DCI-P3, 800R eğrisi sunan ilk 45 inç kavisli LG OLED oyun monitörü karşımıza çıkıyor. Bu monitör, parlak renkler, derin siyahlar ve net görüntüler üreterek herhangi bir oyun kurulumuna üst seviyede katkı sağlıyor.



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