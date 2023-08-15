Donanım Haber mutfağındaki akıllı bulaşık makinesi: LG Quadwash serisi

Donanım Haber mutfağında, sunduğu akıllı özellikleri ve teknolojik tasarımı ile yerini alan LG Truesteam özellikli Quadwash serisi bulaşık makinesini neden seçtiğimizi bu videoda anlattık

Teknoloji ve tasarımın günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız ürünlerin, cihazların hayatlarımızı ne kadar kolaylaştırdığına şahit oluyoruz. Donanım Haber de Covid19 pandemisi sırasında uzaktan çalışma modeline geçtikten sonra şimdilerde yeniden ofise dönüş ile birlikte değiştirdiğimiz birçok şeyden bir tanesi de ilgili videoda sizlere anlattığımız bulaşık makinemiz oldu. LG'nin TrueSteam özellikli Quadwash serisi ile gerek ThinQ sayesinde akıllı özellikleriyle gerekse sağlık adına sundukları sebebiyle tanıştık. Sunduğu kullanım kolaylığı, temizlik ve sağlık standartlarıyla gönlümüzü rahatlatan ve sağladığı tasarruf seçenekleriyle DH ofisinde beğeni toplayan bulaşık makinesinin detaylarını bu videoda anlattık.

LG QuadWash Bulaşık makinesi, ThinQ özelliğiyle, kullanıcılara uzaktan çalıştırma, programlama ve programı sonlandırma gibi olanaklar sunuyor. Bulaşık yıkama döngüsü bittiğinde kullanıcıların cep telefonlarına bildirim gönderiyor. TrueSteam (Buhar) özelliği ise yaygın ev bakterilerini ortadan kaldırıyor ve sanitasyon döngüsünde çalıştırıldığında, gıda zehirlenmesi ile ilişkili olanlar da dahil olmak üzere bakterileri en az yüzde 99,99 oranda yok ediyor. 100 dereceye varan buharın gücünü kullanan LG QuadWash Bulaşık Makineleri, kurumuş yemek kalıntıları ve inatçı lekeleri nazikçe temizliyor, buharın gücü sayesinde su lekelerini de önlüyor. Dört püskürtme koluna sahip LG QuadWash bulaşık makineleri, püskürtme kollarının dönme sırasında ileri ve geri hareket etmesiyle rafların en köşesine bile ulaşabiliyor ve ayarlanabilen raf sistemiyle bulaşıkları yerleştirmeyi kolaylaştırıyor. Ürünle ilgili daha fazla bilgiyi videomuzda bulabilirsiniz. Ayrıca ürünü de buradan satın alabilirsiniz.

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