Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG entegre DVD yazıcılı ağ deopolama sistemini tanıttı

9 yıl
11,7b
1
14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

LG entegre DVD yazıcılı ağ deopolama sistemini tanıttı
Tam Boyutta Gör

Elektronik dünyasının hemen her segmentinde zirveye aday ürünler hazırlayan Güney Kore merkezli teknoloji devi LG, son dönemin popüler akımlarından birisi olan ağ depolama sistemleri için de kolları sıvamış durumda. Bilgisayarlar arasındaki içerik alış veriişini oldukça basite indirgeyen ve son kullanıcılardan kurumsal ihtiyaçlara kadar çok sayıda modelin yer aldığı pazarda LG, liderliğe oynamanın planlarını yapıyor.

Firma satılmakta olan pek çok ağ depolama sürücüsünden (NAS) farklı olarak entegre DVD sürücüsüne sahip yeni modelini duyurdu. N2R1 kod adını taşıyan çift sürücülü yeni NAS sistemi, 1TB ve 2TB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile anons edilirken, kullanıcıların entegre DVD sürücüsü sayesinde sistemdeki tüm içeriğin optik sürücüye taşınabilmesine de olanak tanıyabiliyor.

WiFi ve USB desteği sunan ayrıca iTunes ile uyumlu olan entegre sürücülü ağ depolama sistemi, Windows, Linux ve Mac altında uyum sorunu olmaksızın kullanılabiliyor.

Kompakt yapıya ve şık bir tasarıma sahip olan LG N2R1'nin 1TB'lık versiyonu 299$, 2TB'lık versiyonu ise 399$ seviyesinden yurt dışında kullanıma sunuluyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
IgorStravinsky 9 yıl
Bluray yaptılarsa fiyatıda cazip olursa alınabilir heralde. Geleceği yönelik yatırım işte.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ExECaLiBuR 9 yıl
Adamlar her şeyi yapmayı iyi düşünüyorlarda pazarlama olayı o kadar iyi olmuyor nedense. Fiyat ve vergiden olsa gerek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cheetahonline 9 yıl
bu arada, adamlar bluray'li olanını da ihmal etmemişler.
lge.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cheetahonline 9 yıl
cahilliğimi maruz görün. mehmet_alp arkadaşın dediği linkteki mini-pc'ler neyle kumanda ediliyor? kablosuz klavye takmıp salonun ortasına klavye koymak hoş olmaz herhalde.
media center kurularak mı kullanılıyor?
eğer öyleyse bir kumanda ne kadar iş görebilecek tam anlamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
Verinin belirli bir kısmı için iyi olabilir. Örnek vereyim; Bir CD satan bir yer olsun, veya bir ofisteki müşetirinize verilerinizin bir kısmını yazdırmak istediğinizde pratik olabilir bir nebze...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrPerFormance 9 yıl
Bu arada bu aygıtın sistem özellikleri nedir. işlemci, ram.. v.b.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmet_alp 9 yıl
NAS olarak kullanılmak için Artık atom işlemciler revaçta ve Dark serisi mini PC ler bunlar için çok uygun ve ucuz yollu bence. Hemde içine istediğiniz programıda çalıştırabilirsiniz. USB den WiFi de yaparsınız isterseniz. 2 SATA sı olsada PCI kartla SATA sı arttırılabilir 2GB de ram taktınmı Gigabit etherneti sayesinde coşturursun.. Torrent emule Yedekleme Depolama FTP HTTP server download sistemi ne istersen yani.. İsteresen oyun serveri yap :D ve istersen Bluray de takabilirsin.. Atom işlemciler sayesinded Elektrik tüketimleride Minimumda :D (Bu LG türü için kıyaslıyorum Tabi Milyaralar değerindeki NAS lar la değil yanlış anlaşılmasın)..
İstersen FullHD dışında media centere olarakta kullanabilirsin Hepsi bir arada.. (Mantıken öyle, kullanmadım ama neden olmasın.. Kullanan vamı bu sistemi?? )
hepsiburada.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
benben2009 9 yıl
niye herkes kaydettiği bütün bilgileri dvd yemi aktarıyor mesela bunu bi super marketin yada bir kuyumcunun kamera görüntüsünü kaydetmek için kulnılırsa arada cıkacak bi olay olursa görütnüyü alma kiçin kullanılır demek istediğim hdd dolduktan sonra kimse pek fazla yedeklemez dvd ye arada lazım olanları atarsın o kadar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eXtraVaido 9 yıl

benben2009

niye herkes kaydettiği bütün bilgileri dvd yemi aktarıyor mesela bunu bi super marketin yada bir kuyumcunun kamera görüntüsünü kaydetmek için kulnılırsa arada cıkacak bi olay olursa görütnüyü alma kiçin kullanılır demek istediğim hdd dolduktan sonra kimse pek fazla yedeklemez dvd ye arada lazım olanları atarsın o kadar

evet dvd eskide kaldı. kimse dvd ye bir şey yazıp arşivlemiyor. hdd en basit ve ucuz çözümlerden biri. bluray in yaygınlaşmasına daha çok var. ama böyle bir alete dvd sürücüsü bağlamak çok büyük kolaylıklar sağlamaz. fiyatı mağkul ve mini bir şey. küçük ofis ortamında iş görür
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 9 yıl
bir hevesle bluray yazıcı aldım ama daha boş bluray alıp yazmayı deneyemedim.40gblık bir filmi pcye kopyalamak istedim çok uzun zaman geçiyo.Şuanlık en ucuz ve n hızlı depolama yöntemi HDD gibi görünüyo.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tuzunoglu 9 yıl
Blueray değil o Bluray. Katılıyorum sana ama maliyet fazla olacağı için fazla kişi tercih etmeyecektir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jnrgndz_798 9 yıl
bluray in DVD gibi yayılması için en az 1-1.5 yıl daha gerekiyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deepestlove 9 yıl
diyelim 2tb dolu.
2000/4.5= 444 DVD gerekli.
pek pratik olmasa gerek.
BlueRay artık iyice gerekli oldu.
2000/ 25= 80
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aktuz 9 yıl
çok yetenekli bir veri depolama çözümü üretmişler. Fiyatıda makul duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11727 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
2tb, lg ve nas
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl ZyXEL 802.11n Router Modem ve Ethernet Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim