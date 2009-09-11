LG entegre DVD yazıcılı ağ deopolama sistemini tanıttı

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Elektronik dünyasının hemen her segmentinde zirveye aday ürünler hazırlayan Güney Kore merkezli teknoloji devi LG, son dönemin popüler akımlarından birisi olan ağ depolama sistemleri için de kolları sıvamış durumda. Bilgisayarlar arasındaki içerik alış veriişini oldukça basite indirgeyen ve son kullanıcılardan kurumsal ihtiyaçlara kadar çok sayıda modelin yer aldığı pazarda LG, liderliğe oynamanın planlarını yapıyor.

Firma satılmakta olan pek çok ağ depolama sürücüsünden (NAS) farklı olarak entegre DVD sürücüsüne sahip yeni modelini duyurdu. N2R1 kod adını taşıyan çift sürücülü yeni NAS sistemi, 1TB ve 2TB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile anons edilirken, kullanıcıların entegre DVD sürücüsü sayesinde sistemdeki tüm içeriğin optik sürücüye taşınabilmesine de olanak tanıyabiliyor.

WiFi ve USB desteği sunan ayrıca iTunes ile uyumlu olan entegre sürücülü ağ depolama sistemi, Windows, Linux ve Mac altında uyum sorunu olmaksızın kullanılabiliyor.

Kompakt yapıya ve şık bir tasarıma sahip olan LG N2R1'nin 1TB'lık versiyonu 299$, 2TB'lık versiyonu ise 399$ seviyesinden yurt dışında kullanıma sunuluyor.