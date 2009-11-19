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LG IPS panel kullanan yeni monitörü W2220P'yi satışa sunuyor

9 yıl
21b
1
27
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG IPS panel kullanan yeni monitörü W2220P'yi satışa sunuyor
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Güney Kore merkezli dünya teknoloji devlerinden LG, IPS panel kullanan yeni monitörünü pazara sunuyor. Firmanın W2220P kod adını taşıyan geniş ekran LCD monitörü, 178 derecelik yatay ve dikey görüş açısı ile dikkat çekmey ibaşarıyor. 1680 x 1050 piksel doğal çözünürlük desteğine sahip olan monitörün, 5ms tepki süresine ve 1,000:1 dinamik karşıtlık oranına sahip olduğu açıklandı.

Eğilebilir ve döndürülebilir yapısı itibariyle farklı kullanım senaryolarına destek veren LG W2220P'de görüntü aktarımı için DVI ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor. Tipik güç tüketimi 40 Watt olarak açıklanan LG W222OP'nin resmi satışına önümüzdeki ay içerisinde başlanacağı açıklanırken, tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatının 269 Avro seviyesinde olacağı belirtildi.


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DH Misafiri 9 yıl
Bildiğim kadarıyla e-ips'lerde tepki süresini iyice düşürdüler. Şimdi DVI üzerinden 60Hz yayın yapıldığına göre teorik olarak 1000/60 = yaklaşık 16 ms (on/off) tepki süresine kadar kullanıcının fark görmemesi gerekir. (Input lag hariç). Şimdiye kadar gördüğüm testlerde de e-ips'in TN üzerine kayda değer bir input lag farkına rastlamadım. Herhalde bu alanda da geliştirme yapmışlar. Tabi bu sadece e-ips için değil. Örneğin: HP ZR24W H-IPS olmasına rağmen 5ms GTG ve 12ms on/off. E-IPS'lerde de benzer süreler var. Bence çok hardcore değilse oyuncular da e-ips'e kayabilir hatta TN'in sonu gelebilir. Benim asıl hoşuma giden özellik ise Pivot kullanımda renk değişimi olmaması. TN panellerin dikey görüş açıları düşük oluyor. Tabi paneli 90 derece döndürdüğünüzde işler değişiyor.
Bakınız...
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feylosoft 9 yıl
Hocam şu monitörlere bakabilirsin. h10010.www1.hp.com/...
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bwhiteshark 9 yıl
Bence IPS'lerinde dezavantajlarının önüne geçebilirler ancak bu sefer TN ve IPS diye iki segment oluşturup farklı fiyatlara satamazlar.
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albani 9 yıl
IPS lerin yeri ayrıdır ve bunu TN ile rekabet edecek alana çekmezler!!

Ayrıca her TV/Monitör üreticisi TN Monitör üretiyor ve kimse bindiği dalıda kesmez


Örneğin IPS* tipli Modülleri zaten dünyada bir tek LGD üretiyor!!
Ama LGE bile TN Modüllü Monitör üretiyor
NEDEN???

Ayrıca LGD nin VA tipli Modül üretimi olmadığı içinde bunları büyük oranda AUO alıp takıyor


Kısaca bu alemde herkes işni bir şekilde anlaşmalı olarak yapıyor


Ancak özellikle son Global Kriz ve LCD Monitör talebinin giderek artması elbette üreticilerin iştahını kabartıp örneğin hiç TN
Modül kulanmayan büyük üreticiler bile şimdilerde paso TN ye geçtiler!!

++
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OverClocK1ng 9 yıl
EIZO da pahalıydı yav. :(
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tanak 9 yıl
cok guzel acıklamıssın. sagol.
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albani 9 yıl
İyi akşamlar
Hemen bir uyarı yapayım
1-"IPS" denmiş sadece ama varyantı(alt-tipi ve baz belirtilmemiş)
2-"IPS" OK ama S_IPS OK!!!
H_IPS/e_IPS biraz farklıdır!!!
3-Bu bahsedilen IPS ise çok büyük ihtimalle en yeni ama en ucuz olan 3.sıradaki e_IPS olmalıdır!!!
Ve şu sıralar e-IPS Modül kullanan bir kaç bildik Monitör üreticisi daha ürünleri çıkardılar zaten fiyatlarından da belli omaktadır,ucuz geldikçe kalite ve seviye durumu düşmektedir!!!
Hala iyi bir S_IPS Modüllü 22"/24" paneller bayağı pahalıdır!!
4-"Gamer" iseniz IPS ile işiniz olamaz!!!yada Input-LAG li olarak çokta
hassas değilseniz idare edebilir ama "HardCore Gamer" iseniz vede çok hassassanız bu panelle işiniz olmaz uzak durun!!
ANCAK Gamer olayı yanında,"doğru renk üretimi" sizin için önemliyse IPS ler işinize yarar!!
Zaten klasik olarak IPS lerin işi Colour-Reproduction işini iyi yada süper yapmasıdır!!
Ama süper yapanlar süper rakamlıdır!!!
Kısaca salt Game için panel arıyorsanız TN alıyorsunuz yine!!
Boşuna IPS ile filan vakit kaybetmeyin!
Prof.işiniz varsa zaten bir şekilde S_IPS bulacaksınız!EIZO dan başlayarak!
Veya hem Game hemde Desktop hemde ufaktan Photo/Design/WEB v.s işleriniz varsa e_IPS ler hesaplı olarak yakında geliyor,ayrıca Samy nin S_PVA lılarıda geliyor,bunlar TN den LAG hariç her haliyle çok çok iyidir tabiki!!
Ama salt Gamer lara buda gelmez!
++
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Beriko 9 yıl
Tn disindaki butun paneller Tn den iyi :)
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hunter06 9 yıl
kasa çok klasik tek düze yinede hayırlı olsun
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yonex78 9 yıl
bu ıps panel professionel monitörlerdeki panelmi yani tn den daha iyimi?
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