LG IPS panel kullanan yeni monitörü W2220P'yi satışa sunuyor

Güney Kore merkezli dünya teknoloji devlerinden LG, IPS panel kullanan yeni monitörünü pazara sunuyor. Firmanın W2220P kod adını taşıyan geniş ekran LCD monitörü, 178 derecelik yatay ve dikey görüş açısı ile dikkat çekmey ibaşarıyor. 1680 x 1050 piksel doğal çözünürlük desteğine sahip olan monitörün, 5ms tepki süresine ve 1,000:1 dinamik karşıtlık oranına sahip olduğu açıklandı.
Eğilebilir ve döndürülebilir yapısı itibariyle farklı kullanım senaryolarına destek veren LG W2220P'de görüntü aktarımı için DVI ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor. Tipik güç tüketimi 40 Watt olarak açıklanan LG W222OP'nin resmi satışına önümüzdeki ay içerisinde başlanacağı açıklanırken, tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatının 269 Avro seviyesinde olacağı belirtildi.
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Bakınız...
Ayrıca her TV/Monitör üreticisi TN Monitör üretiyor ve kimse bindiği dalıda kesmez
Örneğin IPS* tipli Modülleri zaten dünyada bir tek LGD üretiyor!!
Ama LGE bile TN Modüllü Monitör üretiyor NEDEN???
Ayrıca LGD nin VA tipli Modül üretimi olmadığı içinde bunları büyük oranda AUO alıp takıyor
Kısaca bu alemde herkes işni bir şekilde anlaşmalı olarak yapıyor
Ancak özellikle son Global Kriz ve LCD Monitör talebinin giderek artması elbette üreticilerin iştahını kabartıp örneğin hiç TN
Modül kulanmayan büyük üreticiler bile şimdilerde paso TN ye geçtiler!!
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Hemen bir uyarı yapayım
1-"IPS" denmiş sadece ama varyantı(alt-tipi ve baz belirtilmemiş)
2-"IPS" OK ama S_IPS OK!!!
H_IPS/e_IPS biraz farklıdır!!!
3-Bu bahsedilen IPS ise çok büyük ihtimalle en yeni ama en ucuz olan 3.sıradaki e_IPS olmalıdır!!!
Ve şu sıralar e-IPS Modül kullanan bir kaç bildik Monitör üreticisi daha ürünleri çıkardılar zaten fiyatlarından da belli omaktadır,ucuz geldikçe kalite ve seviye durumu düşmektedir!!!
Hala iyi bir S_IPS Modüllü 22"/24" paneller bayağı pahalıdır!!
4-"Gamer" iseniz IPS ile işiniz olamaz!!!yada Input-LAG li olarak çokta
hassas değilseniz idare edebilir ama "HardCore Gamer" iseniz vede çok hassassanız bu panelle işiniz olmaz uzak durun!!
ANCAK Gamer olayı yanında,"doğru renk üretimi" sizin için önemliyse IPS ler işinize yarar!!
Zaten klasik olarak IPS lerin işi Colour-Reproduction işini iyi yada süper yapmasıdır!!
Ama süper yapanlar süper rakamlıdır!!!
Kısaca salt Game için panel arıyorsanız TN alıyorsunuz yine!!
Boşuna IPS ile filan vakit kaybetmeyin!
Prof.işiniz varsa zaten bir şekilde S_IPS bulacaksınız!EIZO dan başlayarak!
Veya hem Game hemde Desktop hemde ufaktan Photo/Design/WEB v.s işleriniz varsa e_IPS ler hesaplı olarak yakında geliyor,ayrıca Samy nin S_PVA lılarıda geliyor,bunlar TN den LAG hariç her haliyle çok çok iyidir tabiki!!
Ama salt Gamer lara buda gelmez!
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