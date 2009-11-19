LG IPS panel kullanan yeni monitörü W2220P'yi satışa sunuyor

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Güney Kore merkezli dünya teknoloji devlerinden LG, IPS panel kullanan yeni monitörünü pazara sunuyor. Firmanın W2220P kod adını taşıyan geniş ekran LCD monitörü, 178 derecelik yatay ve dikey görüş açısı ile dikkat çekmey ibaşarıyor. 1680 x 1050 piksel doğal çözünürlük desteğine sahip olan monitörün, 5ms tepki süresine ve 1,000:1 dinamik karşıtlık oranına sahip olduğu açıklandı.

Eğilebilir ve döndürülebilir yapısı itibariyle farklı kullanım senaryolarına destek veren LG W2220P'de görüntü aktarımı için DVI ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor. Tipik güç tüketimi 40 Watt olarak açıklanan LG W222OP'nin resmi satışına önümüzdeki ay içerisinde başlanacağı açıklanırken, tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatının 269 Avro seviyesinde olacağı belirtildi.