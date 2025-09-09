Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xbox, Microsoft ve LG işbirliğiyle otomobillere geliyor

    LG’nin Automotive Content Platformu (ACP) üzerinden çalışacak yeni Xbox uygulaması sayesinde, Xbox Game Pass Ultimate aboneleri oyunları doğrudan araç ekranlarında bulut üzerinden oynayabilecek.

    Xbox, Microsoft ve LG işbirliğiyle otomobillere geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft ile LG, Xbox Cloud Gaming’i internet bağlantılı araçlara taşımak için güçlerini birleştiriyor. LG’nin Automotive Content Platformu (ACP) üzerinden çalışacak yeni Xbox uygulaması sayesinde, Xbox Game Pass Ultimate aboneleri oyunları doğrudan araç ekranlarında bulut üzerinden oynayabilecek.

    İlk olarak Kia EV3'te yer alacak 

    Xbox uygulaması, özellikle elektrikli araç şarj olurken ya da uzun yolculuklarda yolcuları eğlendirmek için kullanılacak. LG’nin ACP sistemi şu anda Avrupa’daki Kia EV3 modelinde mevcut ve yakında EV4, EV5 ve yeni Sportage’a da gelecek. ACP, LG’nin akıllı televizyonlarında kullanılan webOS işletim sistemine dayanıyor ve Netflix, Disney Plus, YouTube gibi pek çok içerik platformuna erişim sağlıyor.

    Microsoft, yılın başlarında Xbox uygulamasını LG’nin akıllı televizyonlarına da taşımıştı. Şimdi ise uyumlu otomobillere genişlemesi, şirketin Xbox Cloud Gaming hizmetini Game Pass Core ve Standard abonelik planlarına da açmaya hazırlandığı döneme denk geliyor. 

    Bunun yanı sıra Microsoft, Tokyo Game Show’a bu ay geri döneceğini de duyurdu. 25 Eylül’de TSİ 13.00’te düzenlenecek Xbox yayını sırasında Forza Horizon 6’nın tanıtılması bekleniyor. Etkinlik için paylaşılan tanıtım görselinde neon ışıklarıyla süslü bir şehir manzarası dikkat çekiyor; bu da yeni Forza oyununun Japonya’da geçebileceğine işaret ediyor.

    Kaynakça https://news.xbox.com/en-us/2025/09/09/xbox-cloud-gaming-vehicles-cars-lg/ https://www.theverge.com/news/774177/microsoft-xbox-car-lg-partnership-cloud-streaming
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    U
    UrTR 21 saat önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 23 saat önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 1 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 1 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gs store çalışan maaşları lpg filtresi ne zaman değişir panelden numara bulma evin önünde karga ötmesi ne anlama gelir midea hangi markanın yan ürünü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HUAWEI nova 13 Pro
    HUAWEI nova 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI Katana 15
    MSI Katana 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum