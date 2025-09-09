Xbox, Microsoft ve LG işbirliğiyle otomobillere geliyor

İlk olarak Kia EV3'te yer alacak
Xbox uygulaması, özellikle elektrikli araç şarj olurken ya da uzun yolculuklarda yolcuları eğlendirmek için kullanılacak. LG’nin ACP sistemi şu anda Avrupa’daki Kia EV3 modelinde mevcut ve yakında EV4, EV5 ve yeni Sportage’a da gelecek. ACP, LG’nin akıllı televizyonlarında kullanılan webOS işletim sistemine dayanıyor ve Netflix, Disney Plus, YouTube gibi pek çok içerik platformuna erişim sağlıyor.
Microsoft, yılın başlarında Xbox uygulamasını LG’nin akıllı televizyonlarına da taşımıştı. Şimdi ise uyumlu otomobillere genişlemesi, şirketin Xbox Cloud Gaming hizmetini Game Pass Core ve Standard abonelik planlarına da açmaya hazırlandığı döneme denk geliyor.
Bunun yanı sıra Microsoft, Tokyo Game Show’a bu ay geri döneceğini de duyurdu. 25 Eylül’de TSİ 13.00’te düzenlenecek Xbox yayını sırasında Forza Horizon 6’nın tanıtılması bekleniyor. Etkinlik için paylaşılan tanıtım görselinde neon ışıklarıyla süslü bir şehir manzarası dikkat çekiyor; bu da yeni Forza oyununun Japonya’da geçebileceğine işaret ediyor.Kaynakça https://news.xbox.com/en-us/2025/09/09/xbox-cloud-gaming-vehicles-cars-lg/ https://www.theverge.com/news/774177/microsoft-xbox-car-lg-partnership-cloud-streaming Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
