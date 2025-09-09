Xbox, Microsoft ve LG işbirliğiyle otomobillere geliyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft ile LG, Xbox Cloud Gaming’i internet bağlantılı araçlara taşımak için güçlerini birleştiriyor. LG’nin Automotive Content Platformu (ACP) üzerinden çalışacak yeni Xbox uygulaması sayesinde, Xbox Game Pass Ultimate aboneleri oyunları doğrudan araç ekranlarında bulut üzerinden oynayabilecek.

İlk olarak Kia EV3'te yer alacak

Xbox uygulaması, özellikle elektrikli araç şarj olurken ya da uzun yolculuklarda yolcuları eğlendirmek için kullanılacak. LG’nin ACP sistemi şu anda Avrupa’daki Kia EV3 modelinde mevcut ve yakında EV4, EV5 ve yeni Sportage’a da gelecek. ACP, LG’nin akıllı televizyonlarında kullanılan webOS işletim sistemine dayanıyor ve Netflix, Disney Plus, YouTube gibi pek çok içerik platformuna erişim sağlıyor.

Microsoft, yılın başlarında Xbox uygulamasını LG’nin akıllı televizyonlarına da taşımıştı. Şimdi ise uyumlu otomobillere genişlemesi, şirketin Xbox Cloud Gaming hizmetini Game Pass Core ve Standard abonelik planlarına da açmaya hazırlandığı döneme denk geliyor.

Bunun yanı sıra Microsoft, Tokyo Game Show’a bu ay geri döneceğini de duyurdu. 25 Eylül’de TSİ 13.00’te düzenlenecek Xbox yayını sırasında Forza Horizon 6’nın tanıtılması bekleniyor. Etkinlik için paylaşılan tanıtım görselinde neon ışıklarıyla süslü bir şehir manzarası dikkat çekiyor; bu da yeni Forza oyununun Japonya’da geçebileceğine işaret ediyor.

