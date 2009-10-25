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LG mobil kullanıcıları için Flatron W30 serisi LCD monitörlerini tanıttı

9 yıl
8,4b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG mobil kullanıcıları için Flatron W30 serisi LCD monitörlerini tanıttı
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Güney Kore merkezli dünya elektronik devlerinden LG, dizüstü bilgisayarlar kullanıcılar için hazırladığı Flatron W30 serisi yeni monitörlerini duyurdu. Dizüstü bilgisayarlarının sabit çalışmalardaki büyük ekran ihtiyaçlarını gidermek için hazırlanan monitörlerden W1930S kod adlı model 18.5-inç, W2230S kod adlı model ise 21.5-inç boyutunda.

Özel olarak hazırlanan farklı renk seçenekleriyle ağırlıklı olarak bayanlar başta olmak üzere farklı olmayı seven kullanıcıların hedef alındığı Flatron W30 serisi monitörler, 5ms tepki süresi ile geliyorlar. Dinamik karşıtlık oranları 30.000:1, parlaklık seviyeleri ise 250 cd/m2 olarak açıklanan monitörlerde görüntü ara birimi olaraksa D-Sub kullanılıyor.

Ekran çözünürlüklerine bakltığımızda ise 18.5-inç boyutundaki W1930S modeli 1366 x 768 piksel, W2230S ise 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü desteklemekte.

LG'nin satışına önümüzdeki haftalarda başlamayı planladığı Flatron W30 serisi monitörlerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.

LG mobil kullanıcıları için Flatron W30 serisi LCD monitörlerini tanıttı
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LG mobil kullanıcıları için Flatron W30 serisi LCD monitörlerini tanıttı
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