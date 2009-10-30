LG: OLED ekranlar 2016'dan itibaren LCD'lerden ucuz olabilir

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Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden LG, OLED ekranlarla ilgili ön görüsünü açıkladı. 15-inç boyutundaki OLED ekranını Aralık ayı içerisinde Güney Kore'de satışa sunacak olan LG, görüntü kalitesi ve güç tüketimi başta olmak üzere pek çok açıdan avantajlı olan OLED panellerde maliyetin 2016 ile birlikte LCD panellerden daha düşük olacağını tahmin ediyor.

LG'nin OLED satış ve pazarlamasından sorumlu başkan yardımcısı Won Kim, 40-inç ve üstü OLED panellerin pahalı olmakla birlikte 2012'de pazarda olacağını dile getirirdi. Maliyetler hakkındaki firma ön görüsünü de açıklayan Won Kim, maliyetlerin 2016 ile birlikte OLED lehine değişeceğini LCD panellerden daha düşük bir maliyet seviyesine gelineceğini ifade etti.