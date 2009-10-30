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LG: OLED ekranlar 2016'dan itibaren LCD'lerden ucuz olabilir

9 yıl
11,7b
1
21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG: OLED ekranlar 2016'dan itibaren LCD'lerden ucuz olabilir
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Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden LG, OLED ekranlarla ilgili ön görüsünü açıkladı. 15-inç boyutundaki OLED ekranını Aralık ayı içerisinde Güney Kore'de satışa sunacak olan LG, görüntü kalitesi ve güç tüketimi başta olmak üzere pek çok açıdan avantajlı olan OLED panellerde maliyetin 2016 ile birlikte LCD panellerden daha düşük olacağını tahmin ediyor.

LG'nin OLED satış ve pazarlamasından sorumlu başkan yardımcısı Won Kim, 40-inç ve üstü OLED panellerin pahalı olmakla birlikte 2012'de pazarda olacağını dile getirirdi. Maliyetler hakkındaki firma ön görüsünü de açıklayan Won Kim, maliyetlerin 2016 ile birlikte OLED lehine değişeceğini LCD panellerden daha düşük bir maliyet seviyesine gelineceğini ifade etti.


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kamil34700 2 hf.
Yıl 2019 oled ekranlar 📺 hala çok pahalı
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hsngencer 2 hf. kamil34700
kamil 10 yıllık konuyu niye kurcalıyon
tam kamillik
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mcake± 1 hf. kamil34700
Güzel hort olmuş.
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sertacaygun 9 yıl
arel.gr; Bir de AMOLED var... LED teknoloji de karışık çıktı epey :D. ..
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albani 9 yıl
OLED te sorunlar henüz bitmedi;

1-Büyük ebat maliyeti hala ciddi yüksek!

2-Diğer elemanların kaliteleri ise düşük!!!
Düşük kalite beraberinde "Ömür" konusunu getiriyor!

Kaliteli ve özel eleman demek ise dahada yüksek maliyet!!
Panel zaten gerek üretim gereksede maliyeti sebebiyle yüksek
olunca,diğer tüm parçalarda düşük maliyetli parçalara gidildi(ilk etaptaki
prototipler böyleydi)sonra daha kaliteli malzemeler ile ömür konusunu
biraz halletiler bu seferde maliyet tutmadı v.s v.s

2 bilinmiyenli denklem var bu işi büyük ebat panelli OLED lerinde!!

İşte bunu aşamıyorlar şimdilik!

3-Ömür konusu ise tam bir muamma,zira klasik TFT-LCD TV lerde bu süre her ne kadar fix 60bin saat
deniyorsada,işi bilenler bu sürenin 1/3(max.2/3 olduğunuda biliyorlar
20bin saat gidersede zaten çok şanslısınız demektir!
PDP lerde ise 100bin fix menü ama 50binde bütün değerler neredeyse resetleniyor
(Pio bile o süreyi görmez!!)

4-OLED için 25bin denmişti(sallama idi tabiki!)sonra 30/40bin dendi ama çok daha "salladılar"!!!

Üreticiler ömür konusunu zaten göz önüne almazlar! onlar için "Maliyet" tir en önemli kriter+"Zamanlama" yani sahaya çıkma vakti!!
Ancak tüketiciyi "kandıracak" argümanlar lazımdır!!bununda en başında hala "Ömür" konusu gelmektedir,dolayısıyla onun için
o kanattan çalışıyorlar


5-Sonu .......ED ile biten SED/FED/TOLED/A_MOLED/P_LED/P_MOLED v.s+LaserTV+3D(bunu bitirdiler aslında ve Pany den ilk örnekler
2010 da geliyor ama gelişmesi hala bitmedi!) paneller içinde her şey hazır,ama Maliyet/Zamanlama
ve üretim prosesleri v.s konuları hala ciddi sorunlu!!
Ama bütün ana üreticiler bu ...ED ler ile ilgili yatırımları,denemeleri v.s devam etmektedir!

Bunların içinde 2005/2006 dan sonra bütün uzmanlarında ittifak ettiği tek panel "SED" tir!!! ki bunu 2007 ye kadar da Fuarlarda sergilediler!!!
Ancak üretim sıkıntısı+maliyet+Lisans sorunu(+Dava konusu olup sonrada biten) ve Canon ile Tosh un sıkıntılı ortaklığı işi bitirdi(daha doğrusu
rafa kalktı ama Canon hala ben bunu üreteceğim diyor
çünkü Lisans elinde(Patent ise USA lı dev teknoloji bulucusu NANO Prop.Inc dir)
NANO>>Canonu Dava etti(Tosh u 3.taraf olarak projeye ortak ettiği için ve Davayı kaybetti,bu sefer Nano bir daha çok yüksek Lisanslama
bedeli aldı ama bu seferde Tosh işten kaçtı
)
Hikayesi çok uzun....

Bu panel (SED) şuana kadar üretilen LED türü....ED ler içinde en başarılı olanıdır

Üstelik diğer LED(...ED ler) çok karmaşık komplike,hatta sıkıntılı v.s üretimler ve teknolojiler olmasına rağmen SED ler tabanı ise;
CRT dir;kısaca sizin "tüplü" dediğiniz teknoloji


NANO da kafayı çalıştırmış ve bakmışki bu ...ED/LED v.s ile bu iş tam olamıyor ve hala hiç bir teknikte CRT yi geçemediği için CRT temelden yola çıkarak
sistemi LED/Panel tip teknolojiye getirmiş

Engine sistemide haliyle CRT gibi ne tepkime nede hiç bir Motionhandling sıkıntısı yapmadan yağ gibi akıyor!
Sistem aslında CRT ama teknik/fiziki ve diğer şeyleri ise Panel TV!!!

Ve bu tekniği geçen bir sistemde hala yoktur....

2005/2006 larda bu USA CES te sergilenince,Amerikalılar bunun adına Blog/Site v.s kurdular ve taki DAVA bitinceye kadar da devam etti
Ben 3 sene izledim bütün olayları
ciddi bir SED çi olduk ama sonuç hikaye oldu,Tosh ta kaçınca Canon elinde Lisansla ortada kaldı+bu iş
içinde bir kaç milyar dolarda uçtu!!!
Ama NANO köşe oldu bu arada


+++
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arel.gr 9 yıl
peki,FOLED hakkinda herhangi bi haber warmi ?
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daysleeperxp 9 yıl
Malesef Oled adı ilk duyulduğu zaman 2009-2010 gibi Türkiye'ye kadar geleceği ve alınabilir olacağı söyleniyordu, şimdi 2016 tarihini gösteriyorlar. Üretim zorluğu nedeniyle büyük ekran üretemiyorlar, gelecekte de bunun değişeceğini zannetmiyorum.
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darkaura 9 yıl
Oled'i isteseler simdide adam ederler. mesele yeni teknoloji gelistirmek degil, kari maksimize etmek.
uretim hatlarini farkli bir urun icin degistirmek cok maliyetli bir is. lcd iyi satarken boyle bir ise niye kalkisilsin. ama bir sure sonra piyasa lcd ye doydugunda yeni urun satabilmek icin olede donecekler. crtden lcd ye donusumde yasadigimiz hikaye tekrar edecek. oled ucuzlarken lcd piyasadan kalkacak.
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lecwan 9 yıl
2016 da oled mi kalır?
apple şirketinin arge depolarında piyasalara sürülmesi planlarda bile olmayan hangi teknolojilere sahip cihazların olduğunu tahmin bile edemiyoruz.
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albani 9 yıl
OLED paneller "alınabilir" seviyeye gelinceye kadar en az 2 tane LCD eskitirsiniz!
Oyununda zaten kuralı budur!
Öyle yağma yok Beyler,bir panel alda
10 sene kullan;iyide o zaman herifler
kime mal satacaklar;OLED yemlemesiyle
daha çoook satılacak TFT-LCD paneller var!
++
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ULYSES 9 yıl
Bence çok daha önce alınabilir fiyatlara gelecekler. Şu an satılan oled tv ler ilk çıkan lcd tv lerden daha ucuz.
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gerbay 9 yıl
adamlar taaaa o kadar uzak zamanı bu kadar net görebiliyorlarmıymış? hem de teknolojinin sürekli geliştiği ve değiştiği bir konuda.. bence demek istemişler ki; oled leri piyasaya sürüyoruz, daha iyiler ama pahalılar, yakın zamanda da fiyatları ucuzlamayacak. o nedenle fiyatların ucuzlamasını beklemeden alın! .. benim anladığım ifade bu..
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tanak 9 yıl
bence beklentilerinden daha once piyasada olur . malum rekabet kosulları :)
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