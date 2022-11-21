LG XBOOM Go XG7Q - XG5Q inceleme: Kolay taşınabilir güçlü ses

Bu videomuzda LG'nin XBOOM Go XG7Q ve XBOOM Go XG5Q isimli modellerine yakından bakıyoruz. Hoparlörler özellikle taşınabilir yapısıyla dikkat çekiyor.

Bu videomuzda LG'nin XBOOM Go XG7Q ve XG5Q isimli hoparlörlerine yakından bakıyoruz. Özellikle taşınabilir yapısı ve ses seviyesi ile dikkat çeken hoparlörler, düşük ses seviyesinde bile verdiği baslar, ışıklandırmalı yapısı ve sound boost özelliği ile de öne çıkıyor. Uygulama üzerinden rahat bir şekilde kontrol edebildiğiniz ve özelleştirebildiğiniz bu hoparlörler aynı zamanda Wireless Party Link özelliğiyle birlikte tek bir cihaza bağlanıp her köşeye sesi iletebilen bir yapıya sahip. Hoparlörlerin likini aşağıda bulabilirsiniz:

LG XBOOM Go XG7Q

LG XBOOM Go XG5Q

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