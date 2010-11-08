LG yeni netbook modeli X170'i tanıttı

LG yeni netbook modeli X170'i duyurdu. X-Note serisinin en yeni üyesi olan 10.1-inç büyüklüğündeki netbook, Pine Trail kod adlı ikinci nesil Intel Atom platformunu kullanıyor. 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom N550 işlemcisinden güç alan X170, 1GB bellekle geliyor. Depolama için 250GB kapasiteli sabit disk kullanan LG X170'e ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 IGP'si eşlik ediyor. Tercihe bağlı olarak 1024 x 600 ya da 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip olan yeni netbook, kablolu ve kablosuz iletişim için 10/100 Ethernet ile birlikte WiFi ve Bluetooth 3.0 teknolojilerini bünyesi altında barındırıyor.

Akıllı telefonlarla daha kolay bağlantı kurulabilmesi için SmartPOP teknolojisiyle donatılan ve bu sayede arama/mesaj yönetiminin daha efektif bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyor. Siyah/Fildişi ve Siyah/Pembe olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan LG X170, konfigürasyonuna göre 566$ ve 602$ seviyesinden satışa sunuluyor.