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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG yeni netbook modeli X170'i tanıttı

8 yıl
29,8b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG yeni netbook modeli X170'i duyurdu. X-Note serisinin en yeni üyesi olan 10.1-inç büyüklüğündeki netbook, Pine Trail kod adlı ikinci nesil Intel Atom platformunu kullanıyor. 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom N550 işlemcisinden güç alan X170, 1GB bellekle geliyor. Depolama için 250GB kapasiteli sabit disk kullanan LG X170'e ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 IGP'si eşlik ediyor. Tercihe bağlı olarak 1024 x 600 ya da 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip olan yeni netbook, kablolu ve kablosuz iletişim için 10/100 Ethernet ile birlikte WiFi ve Bluetooth 3.0 teknolojilerini bünyesi altında barındırıyor.

Akıllı telefonlarla daha kolay bağlantı kurulabilmesi için SmartPOP teknolojisiyle donatılan ve bu sayede arama/mesaj yönetiminin daha efektif bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyor. Siyah/Fildişi ve Siyah/Pembe olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan LG X170, konfigürasyonuna göre 566$ ve 602$ seviyesinden satışa sunuluyor.


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DH Misafiri 7 yıl
ARKADAŞLAR BU ÜRÜN BEŞPARA ETMEZ BİZİM ŞİRKET ALDI KULLANINCA DOKUNMATİK MAUS HAREKET ETMİYOR KENDİLİĞİNDE EKRAN TERS DÖNÜYOR İŞLETİMİ SİSTEMİ AĞIR BEN HİÇ TAVSİYE ETMEM BU ÜRÜNÜ
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DH Misafiri 8 yıl
1 gb ram netbooklarda sorun çıkarıyor en az 2 gb olmalı
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Batuist 8 yıl

DH Misafiri

1 gb ram netbooklarda sorun çıkarıyor en az 2 gb olmalı

1GB ram win7'ler için yetersiz.. isterse notebookta olsun farketmiyor..
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Batuist 8 yıl
aslında bu özellikleri pek kınamamak lazım.. çünkü bu aletler ilk çıkarlarken fakir ülkelerdeki çocukların bilgisayarlarla tanışması hedefleniyordu ama baktılar ki bunlara ilgiyi çocuklardan daha çok yetişkinler gösteriyor.. Sonra ipin ucu kaçtı ve bütün üreticiler bir yarışa girdiler.. Notebooklardan pahalı netbooklar var. tabi bu süre zarfında ilk çıkış amaçlarından dolayı bazı zaafiyetlere sahipler.. mesela pil süresi daha düşük işlemci kullanmak daha az enerji çeken bir gpu vs.. işte bunların içine asıl konulması gereken şeyler konulunca da bize az geliyor ama bunlar zaten çocuklar için düşünülmüştü bir zamanlar sonra ibre kaydı.. çocukların bunları kullandığını düşündüşümüzde aslında hiçbir soun yok... zaten bunlar çocuklara oyuncak olmaktan başka bir işe yaramaz..
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jay jay justified 8 yıl
Verilen bilgilere göre, cihazda HD videolar için donanımsal hızlandırma desteği yok. Gereksiz bir ürün oluyor sadece bu özelliği ile bile. Çift çekirdekli olmasına kanan varsa, alsın tabi. Film izlemeyi falan geçtim, bu özelliğin eksikliği nedeniyle flash tabanlı video sitelerinde bile çuvallıyor netbooklar.

Bari artık 1366x768'i standart yapsınlar. 2011'e girmeye birkaç hafta kala, hâlâ 1024x600'ü seçenek olarak sunmaktan çekinmiyorlar.
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