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Blu-Ray / DVD Player ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'den 3D ve WiFi destekli Bluray oynatıcı

LG, 3D destekli ve WiFi özelliğini barındıran Bluray oynatıcısı BX580'i duyurdu
9 yıl
32,3b
1
8
Blu-Ray / DVD Player
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünya'nın önde gelen elektronik üreticilerinden biri olan LG, yeni Bluray oynatıcısı BX580'i duyurdu. LG BX580 Bluray oynatıcı, 3D video oynatma, WiFi ve DLNA gibi teknolojileri destekliyor. Şık bir tasarıma sahip olan LG BX580, sahip olduğu Wifi özelliği ile Youtube gibi video paylaşım sitelerine erişim yapabilirken, DLNA desteği ile de bulunduğu yerel ağ içindeki cihazlarda bulunan içeriklere erişim sağlayabiliyor. HDMI 1.4 destekli olan LG BX580'de bulunan USB girişi ile harici disklerdeki müzik, film, ve fotoğraf gibi multimedya dosyaları görüntülenebiliyor.

LG'nin 3D ve WiFi destekli Bluray oynatıcısının Mayıs ayında, 859$ fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.


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DH Misafiri 7 yıl
Lg BD-670 3D Blu-Ray Oynatıcının 570 tl fıyatı ıcın yorumlarınızı ogrenebılırmıyım...yenı bır urun ama
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MEVLANA CELALETTİN 8 yıl
bir fiyaskomu bu alet
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aticus3 8 yıl
bu cihazın muadili philips 8000 çok daha iyi bir cihaz.
sonuçta blu ray player bu aletler medya player değiller. blu ray oynatma özelliklerine göre test ediliyorlar.
15 gündür philips 8000 kullanıyorum. memnunum. çok yüksek medya player özellikli beklentiniz yok ise phlipsi bu cihaza tercih edin derim.
fiyatı da 350-500 arası bulunabiliyor.
bu başlık altında bahsettiğim ürün epeyce konuşuldu, ürün arayışında olanlara göz atılması tavsiyesi ile :
forum.donanimhaber.com/...
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GOGOMEZ 9 yıl
Çok uçuk bir fiyat bence bu seri model çok gereksiz 3D/ BD ler bile az ken- hiç sevindirici bir haber değil kendi açımdan.. 1.4 HDMI Destekli ancak fat tv ler/ olur ki LED Lerde bile yok bu oran 1.3 herkese yetiyor bence satış politikası ve ürün genişletme gamı.. LG'den yenilikler gelmeye devam ediyor
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d.t.s. 9 yıl
aslında sevindirici, bd 390'ın fiyatı düşecektir ve ithalatçısı Türkiye getirecektir, kimbilir.
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