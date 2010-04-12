LG'den 3D ve WiFi destekli Bluray oynatıcı

Dünya'nın önde gelen elektronik üreticilerinden biri olan LG, yeni Bluray oynatıcısı BX580'i duyurdu. LG BX580 Bluray oynatıcı, 3D video oynatma, WiFi ve DLNA gibi teknolojileri destekliyor. Şık bir tasarıma sahip olan LG BX580, sahip olduğu Wifi özelliği ile Youtube gibi video paylaşım sitelerine erişim yapabilirken, DLNA desteği ile de bulunduğu yerel ağ içindeki cihazlarda bulunan içeriklere erişim sağlayabiliyor. HDMI 1.4 destekli olan LG BX580'de bulunan USB girişi ile harici disklerdeki müzik, film, ve fotoğraf gibi multimedya dosyaları görüntülenebiliyor.

LG'nin 3D ve WiFi destekli Bluray oynatıcısının Mayıs ayında, 859$ fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.