LG'den LED Aydınlatmalı LCD W2486L video inceleme

LED aydınlatmalı LCD monitörler yaygınlaşıyor. Bu videomuzda LG'nin tasarımıyla göz dolduran W2486L FULL HD LCD monitörünü inceliyoruz.
BigSyke ens1252 Arkadaşlar ben bu monitörü 5 aydır kullanıyorum çok süper bir monitör ama tek bir sorunum var [:] kasayı çalıştırıyorum ama monitörü çalıştırmayı unutuyorum monitörü çalıştırdığımda çalışıyor ama ekrana bişey gelmiyor ışıgı yanıp sönüyo reset attıgımda açılıyo kasayı çalıştırıp aynı anda açarsam monitörü açılıyor bu sorunu cevabını bilen varsa acilen söylesin sinirimi bozmaya başladı arkadaşlar bu sorunla karşılaşıpta çözebilen var mı aranızda? Çok sinir bozucu bir durum
ens1252 Arkadaşlar ben bu monitörü 5 aydır kullanıyorum çok süper bir monitör ama tek bir sorunum var [:] kasayı çalıştırıyorum ama monitörü çalıştırmayı unutuyorum monitörü çalıştırdığımda çalışıyor ama ekrana bişey gelmiyor ışıgı yanıp sönüyo reset attıgımda açılıyo kasayı çalıştırıp aynı anda açarsam monitörü açılıyor bu sorunu cevabını bilen varsa acilen söylesin sinirimi bozmaya başladı
DH Misafiri Arkadaslar sakın almayın ben aldım 2 gün ayar degiştirecem diye ugrastım baktım olmayınca geri verdim simdi samsung px2370 aldım hiç bir sorun yok renk ayarlamaları tam.
mynisan Bunca sorun yaşamak ve bu sorunları çözmek adına çaba sarfetmek yaygara, bin tane ayar deneyip renk doygunluklarıyla bu sorunu çözebilme ihtimali normal öylemi. Son kullanıcı dostu olmak üründe sorun yaşayan kullanıcıların donanimhaber.comdan çözüm bulmasından medet ummak hiç bir sıkıntı oluşturmuyor değilmi. Renk uzmanı olun gitsin nede olsa sorunları fırsata çevirmek diye bir inanış var değilmi. Neyin derdindesiniz allah aşkına sadece ürünü satıp müşteri memnuniyetini umursamayan firmalar bize biraz daha özen göstersin ve bilgisayar kurdu kıvamında sabahlara kadar forum forum gezerek çözüm aramak zorunda kalmayalım diyorum. Önerilerini adım adım deneyip sonucu yazarım ama şunu soyleyeyim ilk bios açılışında siyah ekran parıl parıl parlıyor beyaz ışığıyla, ekran kartı driverları yüklenmeden ekranda beyaz ağırlıklı bir görüntü olması bana ürünün renk sorunu olduğunu düşündürtüyor. Sorun çözülsün diye elimden geleni yaşıyorum lg yada bir başka markanın düşmanı yada sempatizanı değilim hepsinin canı cehenneme paramın karşılığını alayım tamam diyeceğim. Herkese önerimdir mutlaka monitör almadan büyük mağazalara gidip gözlerinizle görüp ürün seçimi yapın. Sonra kaçtığımız yüz ikiyüz milyon zaman telefon parası stres olarak kat be kat çıkıyor insandan.
SORUN MONİTÖRLE İLGİLİ DEĞİ LEKRAN KARTI İLE İLGİLİ. GÖRÜNTÜ BAĞLANTISININ YERİNİ DEĞİŞTİRİN EKRAN KARTINDAN.
aynı monitörden bende kullanıyorum. Gayette menunum. (tabi ayarları yaptıktan sonra. Özellikle ati ekran kartı kullanlar için güzel bir monitör. tavsie ederim.
Birde HDMI baglantısında kullanmayın dvi-d ile bağlayın. DVI da görüntü daha iyi.
Sitesinden win 7 driverını indirin. Birde yardımcı program var. kurun kurcalayın bence istediğiniz görüntüyü yakalayabilirsiniz.
şuna beceremedim desene
Masaüstünde bir klasör açıp klasörü orta boyutlara getirip sağa sola oynattığım zaman sanki kesiliyo klasör yan taraflarından, yukarı aşağı oynatınca da böyle bir şey oluyor.Crt'den geçiyorum Lcd-led olayına, bilgisi olan varsa ve bilgilendirirse bu olay hakkında sevinirim.
Son kullanıcı dostu olmak üründe sorun yaşayan kullanıcıların donanimhaber.comdan çözüm bulmasından medet ummak hiç bir sıkıntı oluşturmuyor değilmi. Renk uzmanı olun gitsin nede olsa sorunları fırsata çevirmek diye bir inanış var değilmi. Neyin derdindesiniz allah aşkına sadece ürünü satıp müşteri memnuniyetini umursamayan firmalar bize biraz daha özen göstersin ve bilgisayar kurdu kıvamında sabahlara kadar forum forum gezerek çözüm aramak zorunda kalmayalım diyorum.
Önerilerini adım adım deneyip sonucu yazarım ama şunu soyleyeyim ilk bios açılışında siyah ekran parıl parıl parlıyor beyaz ışığıyla, ekran kartı driverları yüklenmeden ekranda beyaz ağırlıklı bir görüntü olması bana ürünün renk sorunu olduğunu düşündürtüyor. Sorun çözülsün diye elimden geleni yaşıyorum lg yada bir başka markanın düşmanı yada sempatizanı değilim hepsinin canı cehenneme paramın karşılığını alayım tamam diyeceğim.
Herkese önerimdir mutlaka monitör almadan büyük mağazalara gidip gözlerinizle görüp ürün seçimi yapın. Sonra kaçtığımız yüz ikiyüz milyon zaman telefon parası stres olarak kat be kat çıkıyor insandan.
bios ekranında böyle bir durum görmedim, fabrika ayarlarında ise monitör sizin alette başka bir sorun var demekki.
gönül isterdiki, hiç bir ayar yapmadan kullanalım ama malesef ürünü tasarlayan beyefendiler(çekik gözlerden olabilir) renkleri farklı görmüşler sanırım. birde led olmasından kaynaklı fazla parladığı doğrudur. ama monitör ayarları fabrika çıkış durumdayken verdiğim ayarları yapınca o parlama pek göe batmıyor, renkleri olması gerekene yakın hale geliyor. ama zaten hiçbir lcd monitör gerçek renkleri veremediğinden çokta süpersonik bir sonuç beklemek yanlış olur. Eğer gerçekten crt den lcd ye geçtiyseniz hiçbir monitör sizi tatmin etmeyecektir.
sinir stres yapmaya gerek yok, bir ayı dolmadıysa zaten koşulsuz iade edersiniz bu kadar zor değil.
Eminsin yani sahte olduğundan :))
Lg teknik serviste Alper bey var onu bir ara, hatta iki tane Alper var monitörle ilgili olanı bağlat, ve deki arkadaş bu monitördelerde renk sorunu varmış ne diyorsunuz. Birde ekle ortalık sahte mesaj yazan insan dolu, ama ben size güveniyorum, hatta o kadar güveniyorum ki büyük mağazalara gidip monitörü görmedim bile, konuş onunla, yada şöyle yap, bölgendeki en yakın lg teknik servisin bilgisini al, ve sor ne tür hatalar ne tür geri bildirimler yapılıyormuş.
Hadi ordan, işimiz gücümüz yok Lg'yi kötülemek için gecenin biryarısı bilgisayar başında sahte mesaj yazacakmışız.
Aynı sorunu yaşamayın diye uyarıyorum, yada git büyük mağazalara ordaki tüm monitörleri incele diye de ekliyorum.
Sana tekrar bir özet yapayım; en sahtesinden.
-Grafik ve montaj uygulamalarında kullanmak üzere iki monitörüm var.
-Vestel 19" crt monitörümü güncellemek için böyle forum forum dolaşıp lg monitör almaya karar verdim okuduklarımdan sonra. Ve aldıktan sonra aşağıdaki sorunları yaşamaya başladım.
1. Monitörü ilk kurduğumda ekrandaki görüntülerin net olmadığını farkettim, siyah zeminde monitör ekranı beyaz olarak parlıyor.
2. Kendi yazılımı ve osd üzerinden ayar yapmaya çalıştım, aydınlatma kontrast, keskinlik, renk yoğunluğu dahil herşeyi denedim, hemen yandaki samsung 226bw'nin kontrast ve renk yoğunluğundan çok farklı herşey, bunun üzerine ana ekran olarak Samsung'u kullanmaya devam ettim.
3. Lg teknik servisi arayıp renklerin fazla parlak olduğunu ekranın keskin olmadığını, uzun süre monitöre baktığımda kusma baş dönmesi gibi sorunların olduğunu söyledim, bunun karşılığında sizin sorununuz özel bir sorun eğer monitör masa üstünde görüntü veriyor ve donanım hatası yoksa en fazla bize gönderdiğinizde test edebiliriz dedi.
4. Monitörü grafik uygulamalarında ve video montaj uygulamarında kullanamıyorum, renkleri tam olarak alamıyorum, aydınlatmayı kısıyorum kontrastla oynuyorum keskinlik ayarı yapıyorum, istediim görüntüyü alamıyorum, bu yüzden başka bir ayar sorunum olduğunu düşünerek sürekli lg teknik servisi arıyorum. Onlarda bilindik cevaplar dışında bir cevap vermiyorlar.
5. Photoshop'da monitör marka ve modelini vererek hatalı profil mesajı aldım bunun üzerine ekran kartı ayarlarına girerek renk profili olarak nvida ve windows profillerini denedim sorun devam etti.
6. Monitörden çok fazla beklenti içine girerek acaba benmi yanılıyorum diye düşünerek suçu kendimde bulmaya çalıştım, fakat hemen yandaki Samsung 226 bw'nin görüntü kalitesini en azından yakalamalı diye düşünerek bu düşüncemden vazgeçtim.
7. Bu monitöre 485TL peşin para verdim aldım, Kadıköy Gold'dan. Çok eski müşetrileri olduğum için iade alabileceklerini söyediler üzerinden 1 ay geçmesine rağmen, fakat kasayı açıp paneli çizilmiş diyip iade almadılar, bu piano meselesine bu yüzden gıcığım.
8. Hangi şartlarda olursa olsun, bu monitörü sorunsuz olarak kullanabilmenin bir yolu varsa her türlü öneri ve fikre açığım, çünkü ne Lg monitörün arızalı olduğunu kabul ediyor nede ben monitörden memnunum. Yani her türlü ince ayar, hatta mühendislik tekniklerine bile açığım yeterki bu monitörü sorunsuz olarak kullanabileyim.
Yani özetle; aşırı beyaz dengesi, renk ve yazı keskinlik sorunu, masa üstünde durduğu halde belkide benim bilinçsizliğimden çizilen nazik piyano boya, uzun süre kullanımda baş ağrısı yapması (tıpkı eski 12ms monitörlerde olduğu gibi) grafik ve video montaj uygulamalarında sorun çıkarması, Lg teknik servisin bu sorunla ilgili bir şey yapamayız demesi, Vatan bilgisayarda gidip aynı görüntüyü ordaki lg monitörde birebir görmem BANA BU MONİTÖR DONANIM HAYATIMIN EN BÜYÜK HATASI DEDİRTİYOR.
Başka sorusu olan?
Hatta Lg'den birileri varsa burda benimle irtibata geçsin ve şu zıkkımı nasıl adam gib kullanabileceğimin yolunu göstersin, MİNNETTAR OLURUM.
monitörün hiç bir ayarına dokunma, sadece ekran kartı yazılımı üzerinden halledebilirsin.
nvidia ile kullanmadım ama catalyst ile istediğin ayara getirebileceğine bahse varım.
benim ayarlarımda renk sıcaklığı 7300k da, önceden "edid" ile otomatik olarak kullanıyordum ama nedense yeni catalyst te bu ayar renkleri fazla pembemsi yapıyor.
onun dışında %100 olan renk doygunluğunu %148 e çektim, renk balansını 5 kademe sağa çekip optimum sarı ve kırmızı renkleri yakaladım.
aynı parti ürünümü kullanıyoruz bilmiyorum ama şu ayarlarla biraz uğraşınca yaygara koparıcak bir şey kalacağını düşünmüyorum.
Eminsin yani sahte olduğundan :))
Lg teknik serviste Alper bey var onu bir ara, hatta iki tane Alper var monitörle ilgili olanı bağlat, ve deki arkadaş bu monitördelerde renk sorunu varmış ne diyorsunuz. Birde ekle ortalık sahte mesaj yazan insan dolu, ama ben size güveniyorum, hatta o kadar güveniyorum ki büyük mağazalara gidip monitörü görmedim bile, konuş onunla, yada şöyle yap, bölgendeki en yakın lg teknik servisin bilgisini al, ve sor ne tür hatalar ne tür geri bildirimler yapılıyormuş.
Hadi ordan, işimiz gücümüz yok Lg'yi kötülemek için gecenin biryarısı bilgisayar başında sahte mesaj yazacakmışız.
Aynı sorunu yaşamayın diye uyarıyorum, yada git büyük mağazalara ordaki tüm monitörleri incele diye de ekliyorum.
Sana tekrar bir özet yapayım; en sahtesinden.
-Grafik ve montaj uygulamalarında kullanmak üzere iki monitörüm var.
-Vestel 19" crt monitörümü güncellemek için böyle forum forum dolaşıp lg monitör almaya karar verdim okuduklarımdan sonra. Ve aldıktan sonra aşağıdaki sorunları yaşamaya başladım.
1. Monitörü ilk kurduğumda ekrandaki görüntülerin net olmadığını farkettim, siyah zeminde monitör ekranı beyaz olarak parlıyor.
2. Kendi yazılımı ve osd üzerinden ayar yapmaya çalıştım, aydınlatma kontrast, keskinlik, renk yoğunluğu dahil herşeyi denedim, hemen yandaki samsung 226bw'nin kontrast ve renk yoğunluğundan çok farklı herşey, bunun üzerine ana ekran olarak Samsung'u kullanmaya devam ettim.
3. Lg teknik servisi arayıp renklerin fazla parlak olduğunu ekranın keskin olmadığını, uzun süre monitöre baktığımda kusma baş dönmesi gibi sorunların olduğunu söyledim, bunun karşılığında sizin sorununuz özel bir sorun eğer monitör masa üstünde görüntü veriyor ve donanım hatası yoksa en fazla bize gönderdiğinizde test edebiliriz dedi.
4. Monitörü grafik uygulamalarında ve video montaj uygulamarında kullanamıyorum, renkleri tam olarak alamıyorum, aydınlatmayı kısıyorum kontrastla oynuyorum keskinlik ayarı yapıyorum, istediim görüntüyü alamıyorum, bu yüzden başka bir ayar sorunum olduğunu düşünerek sürekli lg teknik servisi arıyorum. Onlarda bilindik cevaplar dışında bir cevap vermiyorlar.
5. Photoshop'da monitör marka ve modelini vererek hatalı profil mesajı aldım bunun üzerine ekran kartı ayarlarına girerek renk profili olarak nvida ve windows profillerini denedim sorun devam etti.
6. Monitörden çok fazla beklenti içine girerek acaba benmi yanılıyorum diye düşünerek suçu kendimde bulmaya çalıştım, fakat hemen yandaki Samsung 226 bw'nin görüntü kalitesini en azından yakalamalı diye düşünerek bu düşüncemden vazgeçtim.
7. Bu monitöre 485TL peşin para verdim aldım, Kadıköy Gold'dan. Çok eski müşetrileri olduğum için iade alabileceklerini söyediler üzerinden 1 ay geçmesine rağmen, fakat kasayı açıp paneli çizilmiş diyip iade almadılar, bu piano meselesine bu yüzden gıcığım.
8. Hangi şartlarda olursa olsun, bu monitörü sorunsuz olarak kullanabilmenin bir yolu varsa her türlü öneri ve fikre açığım, çünkü ne Lg monitörün arızalı olduğunu kabul ediyor nede ben monitörden memnunum. Yani her türlü ince ayar, hatta mühendislik tekniklerine bile açığım yeterki bu monitörü sorunsuz olarak kullanabileyim.
Yani özetle; aşırı beyaz dengesi, renk ve yazı keskinlik sorunu, masa üstünde durduğu halde belkide benim bilinçsizliğimden çizilen nazik piyano boya, uzun süre kullanımda baş ağrısı yapması (tıpkı eski 12ms monitörlerde olduğu gibi) grafik ve video montaj uygulamalarında sorun çıkarması, Lg teknik servisin bu sorunla ilgili bir şey yapamayız demesi, Vatan bilgisayarda gidip aynı görüntüyü ordaki lg monitörde birebir görmem BANA BU MONİTÖR DONANIM HAYATIMIN EN BÜYÜK HATASI DEDİRTİYOR.
Başka sorusu olan?
Hatta Lg'den birileri varsa burda benimle irtibata geçsin ve şu zıkkımı nasıl adam gib kullanabileceğimin yolunu göstersin, MİNNETTAR OLURUM.