LG'nin Windows Mobile 7'li telefonu göründü

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Microsoft tarafından resmi tanıtımı 15-18 Şubat tarihlerinde İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2010 etkinliğinde yapılan Windows Mobile 7 (Windows Phone 7) işletim sisteminin kullanıldığı hacimli üretime aday ilk telefon gün ışığına çıktı. Microsoft'tan Aaron Woodman tarafından Engadget Show'da gösterilen telefon, LG tarafından hazırlanan üretim öncesi prototipi.

Yazılım tarafında sınıfının üretime aday ilk temsilcisi olarak gösterilen yeni telefonun detaylı teknik özellikleri henüz açıklanmasa da fotoğraflardanda da görüldüğü üzere, kızaklı tasarıma sahip donanımsal tuş takımıyla geliyor. Apple iPhone ve Google Nexus One'dan çok az daha kalın olduğu belirtilen telefon üç butonlu ara birime, flash destekli 5 megapiksel kameraya ayrıca ses ve güç butonlarına sahip.

Hızlı bir işlemciden güç aldığı belirtilen yeni telefonun çıkış tarihi hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte, söylenenlere göre Eylül ayında Windows Mobile 7'li ilk telefon olarak satışa sunulabilir.

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