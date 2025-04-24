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    LG akıllı TV’ler birer Xbox konsolu haline geldi

    Yazılım devi Microsoft, LG TV'lerin Xbox Cloud Gaming'e erişebileceğini açıklamıştı ve şimdi Xbox TV uygulaması belirli LG akıllı TV modellerinde kullanıma sunuluyor.

    LG akıllı TV’ler birer Xbox konsolu haline geldi Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un Xbox Game Pass hizmetini yalnızca kendi konsollarına değil, farklı platformlara da taşıma hedefi kapsamında önemli bir adım daha atıldı. Geçtiğimiz yıl sıra dışı bir reklam kampanyasıyla duyurulan bu strateji, bu hafta itibarıyla LG'nin akıllı televizyonlarında gerçeğe dönüşüyor. LG, 25 ülkede belirli modelleri kapsayan Xbox uygulamasının dağıtımına başladığını resmen duyurdu.

    Hangi LG TV modelleri uyumlu?

    Xbox uygulaması, yazılımı 23.20.01 veya üzeri sürüme güncellenmiş olan belirli LG televizyon ve monitör modelleriyle uyumlu çalışacak. Bu modeller arasında 2022 ve 2023 OLED TV’ler, QNED, NanoCell ve UHD TV serileri yer alıyor. Ayrıca, LG’nin taşınabilir ekran serisi StanbyME için de uygulamanın yakın zamanda erişime açılması bekleniyor.

    Konsola gerek yok

    LG akıllı TV’ler birer Xbox konsolu haline geldi Tam Boyutta Gör
    Kullanıcıların tek yapması gereken şey, LG Content Store üzerinden Xbox uygulamasını indirmek. Uygulama, Xbox Cloud Gaming sayesinde Xbox Game Pass Ultimate abonelerine, sahip oldukları oyunları veya Game Pass kütüphanesindeki desteklenen oyunları doğrudan televizyon üzerinden, herhangi bir Xbox donanımına ihtiyaç duymadan oynama imkanı sunuyor.

    LG, bu hamlesiyle Samsung ve Amazon’un Fire TV platformlarının ardından Xbox deneyimini destekleyen üreticiler arasına katılmış oldu. Xbox TV uygulaması Xbox Cloud Gaming'in web sürümüne çok benziyor ve bir Xbox Series S/X cihazı satın almaya gerek kalmadan konsol benzeri bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Xbox TV uygulaması, Microsoft'un Xbox'ı birden fazla cihaza genişletme ve artık her ekranı bir Xbox haline getirme stratejisinin temel bir parçası.

    Xbox Cloud Gaming özelliği Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, İrlanda, İtalya, Japonya , Güney Kore, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve ABD'de mevcut. Türkiye’de ise mevcut değil.

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    S
    simyacı35 20 saat önce

    TOGG varken heee

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    gladiator08 1 gün önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

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    Sharjor 2 gün önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 2 gün önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 2 gün önce

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