LG akıllı TV’ler birer Xbox konsolu haline geldi

Hangi LG TV modelleri uyumlu?
Xbox uygulaması, yazılımı 23.20.01 veya üzeri sürüme güncellenmiş olan belirli LG televizyon ve monitör modelleriyle uyumlu çalışacak. Bu modeller arasında 2022 ve 2023 OLED TV’ler, QNED, NanoCell ve UHD TV serileri yer alıyor. Ayrıca, LG’nin taşınabilir ekran serisi StanbyME için de uygulamanın yakın zamanda erişime açılması bekleniyor.
Konsola gerek yok
LG, bu hamlesiyle Samsung ve Amazon’un Fire TV platformlarının ardından Xbox deneyimini destekleyen üreticiler arasına katılmış oldu. Xbox TV uygulaması Xbox Cloud Gaming'in web sürümüne çok benziyor ve bir Xbox Series S/X cihazı satın almaya gerek kalmadan konsol benzeri bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Xbox TV uygulaması, Microsoft'un Xbox'ı birden fazla cihaza genişletme ve artık her ekranı bir Xbox haline getirme stratejisinin temel bir parçası.
Xbox Cloud Gaming özelliği Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, İrlanda, İtalya, Japonya , Güney Kore, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve ABD'de mevcut. Türkiye’de ise mevcut değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TOGG varken heee
ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm
Videoyu açamıyorum :)
HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK
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