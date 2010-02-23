LG'nin yeni netbook modeli X140 gün ışığına çıktı

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Teknoloji dünyasının baş aktörlerinden Güney Kore merkezli LG, netbook gamına yeni bir model daha ekliyor. Firmanın X140 adını verdiği yeni model, Pine Trail kod adını taşıyan ikinci jenerasyon Intel Atom platformunu temel alıyor ve tasarım özellikleriyle öne çıkmayı başarıyor. 1024 x 600 piksel çözünürüğünü destekleyen 10.1-inç ekrana sahip X140'a, 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisi güç veriyor.

Bellek kapasitesi 1GB olarak açıklanan, depolama içinse 160GB'lık sabit disk kullanan yeni netbook, ekran kartı olaraksa işlemciye entegre olarak gelen GMA 3150 IGP'sinden faydalanıyor. Kablolu ve kablosuz iletişim için Ethernet, WiFi ve Bluetooth gibi özellikleri bünyesinde barındıran LG X140'ın SIM slotuna da sahip olduğu dolayısıyla 3G üzerinden sürekli internet erişimi sağlayabileceği de belirtiliyor.

6 hücreli pil ile sunulacak LG X140'a işletim sistemi olarak Windows 7 Starter'ın eşlik edeceği belirtilirken, kapsamlı tanıtımın CeBIT 2010 fuarında yapılması bekleniyor.

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