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LG'nin yeni netbook modeli X140 gün ışığına çıktı

9 yıl
28,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'nin yeni netbook modeli X140 gün ışığına çıktı
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Teknoloji dünyasının baş aktörlerinden Güney Kore merkezli LG, netbook gamına yeni bir model daha ekliyor. Firmanın X140 adını verdiği yeni model, Pine Trail kod adını taşıyan ikinci jenerasyon Intel Atom platformunu temel alıyor ve tasarım özellikleriyle öne çıkmayı başarıyor. 1024 x 600 piksel çözünürüğünü destekleyen 10.1-inç ekrana sahip X140'a, 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisi güç veriyor.

Bellek kapasitesi 1GB olarak açıklanan, depolama içinse 160GB'lık sabit disk kullanan yeni netbook, ekran kartı olaraksa işlemciye entegre olarak gelen GMA 3150 IGP'sinden faydalanıyor. Kablolu ve kablosuz iletişim için Ethernet, WiFi ve Bluetooth gibi özellikleri bünyesinde barındıran LG X140'ın SIM slotuna da sahip olduğu dolayısıyla 3G üzerinden sürekli internet erişimi sağlayabileceği de belirtiliyor.

6 hücreli pil ile sunulacak LG X140'a işletim sistemi olarak Windows 7 Starter'ın eşlik edeceği belirtilirken, kapsamlı tanıtımın CeBIT 2010 fuarında yapılması bekleniyor.

LG'nin yeni netbook modeli X140 gün ışığına çıktı
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DH Misafiri 8 yıl
benim bilgisayarım bu tavsiye ederim *****
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DH Misafiri 9 yıl
dizayn normal sayılırda bence özellikleri biraz daha ii olmalıydı lg bu konuda hep gerıde kalıyo nedense..
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sethamon 9 yıl
bunun da wireless kartı ralink veya realtek gibiyse hiç alınmamalı 1 2 dolar yüzünden bu kadar zayıf bir wireless netbookta olmaz.
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BLACKPONTIAC 9 yıl
GÜZELMİŞ
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halloven 9 yıl
bence tuş takımlarının rengi kirlenmeye karşı daha kullanışlı
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CoreXXX 9 yıl
intel ninemden kalma gma 3150 gpu sunu millete dayıyor zorla valla. iyce tekelci oldu adamlar
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sertacaygun 9 yıl
Gönülü klavye, gayet hoş...
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sotoxs 9 yıl
kasa güzel, ince kasalar hep hoşuma gitmişti. tuşlarını beğenmedim renkte kötü şekli de. siyahında tuşlar ne renk acaba?
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apollonx 9 yıl
Tuş renkleri gerçekten kötü olmuş, siyahını görmek lazım. Bide bu netbook piyasası ne kadar ağırdan gidiyor yaa, 1gb ram win7 peh. 250gb hdd ve 2gb ram standart olmalı artık ekran kartıda dot mu daki gibi intel 4500 olmalı.
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visceroid 9 yıl
PineTrail platformu örnekleri çoğalmaya başladı...
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mz~ 9 yıl
Klavye rengi kötü yav.
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