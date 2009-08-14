Lian Li'den full tower formunda yeni kasa; TYR PC-X1000

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Kasa üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Lian Li, full tower segmenti için hazırladığı yeni modelini kullanıma sunuyor. Firmanın TYR PC-X1000 kod adını taşıyan, Alüminyum yapılı yeni kasa modeli, 230 x 680 x 430 mm boyutlarında ve 10 Kg ağırlığında. 3 bölgeli geniş iç hacmiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Lian Li TYR PC-X1000, üç adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor.

Çıkartılabilir anakart tepsisi ve alet gerektirmeyen PCI kurulumu gibi detaylarla donatılan yeni kasa, iki adet sabit disk kafresine ve iki adet te 2.5-inç sürücü (HDD veya SSD) tutucusuna sahip. Profesyonel kullanıcılar ve en iyisini isteyen performans tutkunları için hazırlanan TYR PC-X1000 üzerinde su soğutma sistemleriyle kullanım için iki adet boru kanalı bulunuyor.

Her biri 1200 devir/dakika hızında çalışan, üçü önde ve ikisi de arkada olmak üzere toplamda 5 adet 140mm'lik fan ile donatılan Lian Li TYR PC-X1000'in bu ayın sonuna doğru 420$ civarı yurt dışı satış fiyatı üzerinden kullanıma sunulması bekleniyor.

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