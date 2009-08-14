Lian Li'den full tower formunda yeni kasa; TYR PC-X1000

Kasa üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Lian Li, full tower segmenti için hazırladığı yeni modelini kullanıma sunuyor. Firmanın TYR PC-X1000 kod adını taşıyan, Alüminyum yapılı yeni kasa modeli, 230 x 680 x 430 mm boyutlarında ve 10 Kg ağırlığında. 3 bölgeli geniş iç hacmiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Lian Li TYR PC-X1000, üç adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor.
Çıkartılabilir anakart tepsisi ve alet gerektirmeyen PCI kurulumu gibi detaylarla donatılan yeni kasa, iki adet sabit disk kafresine ve iki adet te 2.5-inç sürücü (HDD veya SSD) tutucusuna sahip. Profesyonel kullanıcılar ve en iyisini isteyen performans tutkunları için hazırlanan TYR PC-X1000 üzerinde su soğutma sistemleriyle kullanım için iki adet boru kanalı bulunuyor.
Her biri 1200 devir/dakika hızında çalışan, üçü önde ve ikisi de arkada olmak üzere toplamda 5 adet 140mm'lik fan ile donatılan Lian Li TYR PC-X1000'in bu ayın sonuna doğru 420$ civarı yurt dışı satış fiyatı üzerinden kullanıma sunulması bekleniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dediğim karlar elektronik için değildi başta dediğim gibi tekstildi.Çin işi yada hint işi değil dikkat çekerim :)
@wormhole
Bence güzel bir tartışma oldu :) Kıracak bir söz ettiysem affola.Daha fazla uzatmayalım istersen.İkimizin düşünceleride değişmeyecek çünkü.Son olarak, Lian Li güzel kasadır hoş kasadır :)
zaten amaç tartışıp artıları eksileri ortaya dökmek...aynı şekilde kırıcı söz kullanmışsam kusura bakma;böyle tartışmalar kişisele inmediği sürece çok yararlı oluyor herkes birbirinden bişeyler öğreniyor
bellimi olur gün gelir bursaya çalışmaya gelirim o tarafların mak.müh. için iyi olduğunu duydum
Senin tek yaptıgın 2 smiley ve fanboyluk.Burda bebeler gibi sana şu şöyle bu böyle diye uzun uzun anlatacak halim yok.Tecrübeni anlat demekte neyin nesidir :) Sana şimdi aliminyum'un fiyatını, işlemesini, işleyen çalışanların günlüklerini, harcanan elektrik vs.. lerini, bunları yazıpta sana maliyet mi çıkaracagım.Yahu anlamıyor musun bu kasanın maliyeti 100$ üzerinde değil.Sitesini oku deyip duruyorsun, okumadıgımı nereden biliyorsun.Ben sana kendi firmamın sitesini vereyim neler yazıyor oku.Sitede ne yazıyorsa o mudur?
Sana en basitinden bir örnek;
125 Tl maliyeti olan bir ürünü ( tamamen el işi)ben, toptancıya 185 TL'ye veriyorum.Perakende verdiğim fiyat 225-250 TL. Benim verdiğim satıcı, 225 'e aldıgını 350-400 TL'ye satıyor.(hiç abartmıyorum en iyimser fiyatı)Yani maliyet 125 TL :)Son kullanıcı fiyatı hoşuna gitti mi? ki daha da komiği bu konuştugumuz firmalar bizi katlarlar, düşün artık onların karlarını.Sakın bana sürümden kar ediyorlar deme :)
Haa inanmıyorsan bana özelden ulaş yada Bursa'da üretim yerimde gel misafirim ol.Uzun uzun anlatayım sana.Arkadaşımın demir fabrikasına da götüreyim :) Gör bak aliminyum nasıl işleniyormuş.Daha ne diyeyimde seni inandırayım.
olayı kişisel laflara indirmemeye çalıştıkça,sen kişiselleştirelim diye diretiyorsun gördüğüm kadarıyla
hocam CFD nedir,mühendis çalıştırmak nedir,AR-GE nedir yani maliyet deyince sanırım bunları katmayı unutuyorsunuz(daha doğrusu sizde böyle bir olay yok) bu sebeple sizin maliyetler çok ucuz çıkıyor
ha istersen bu taraflara gel seni Thyssenkrupp fabrikalarına götüreyim sanırım daha açıklayıcı olur
Hala yaparlar ederler, öyledir şöyledir diyorsun.Sadece duyum + kendi varsayımlarını aktarıyorsun.Şunu deme bunu deme ? Neden? İlla ki sana bunların maliyeti şudur budur mu demek gerekiyor? Ben genel müdür yalan atıyorda demedim.Elbette kendi firmasını öven sözler edecektir dedim ama sen bunu da anlamamışsın diğer herşeyde oldugu gibi. Benden bu kadar sevgili arkadaşım.
''Ne kadar bilirsen bil; söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır '' Umarım bunu anlayabilirsin.
Arkadaşım ben ne Taiwan'ı kötüleyen birşey dedim nede LianLi denen firmayı :) Ama sen hala idda ediyorsun anlamıyorum.Madem ki kapasitör örneği veriyorsun bende sana cevap vereyim; Gigabyte Ultra Durable anakartı Çinde üretiliyor ve üzerinde senin ballandırarak anlattıgın şu japon işi katı kapasitörleri barındırıyor.
@wormhole
Bu maliyet konusunda ben tecrübelerime, yaptıklarıma ve yapılanlara göre konuşuyorum.Sense kendi varsayımlarına göre konusuyorsun.Bir defa benim agzımdan 40 kelimesi çıkmadı.100$ altında 40 ve 80 arasındaki farkı anlatmama gerek var mı? Bir firmanın genel müdürünün kendi ürünü için kötü birşeyler demesi için embesil olması gerekir zaten.Neden böyle çocukça kopyala yapıştır olayına girdin ki?Senin araştırma yapmaktan anladıgın google mı? Benim tek dediğim kasanın maliyetiydi, sense babanın firması gibi çıkmış bana Fanboy luk yapıyorsun.Ayrıca biraz daha büyük yazarsan Türkiye deki tüm miyopların takdirini kazanacaksın.
yani sen bu derece saygın belkide kasa konusunda dünyanın 1. yada 2. sırasında olan bir firmanın genel müdürü için el işçiliği vardır diye yalan atabileceğine inanıyorsun adamı fena benzetirler açığını yakaladıkları anda
hangi tecrübelerine dayanarak konuşuyorsun merak ettim acaba kasa falan üreten bir şirkette mi çalışıyorsun?yoksa bana metal bazlı bir işte çalışıp bunların maliyeti şudur falan deme sakın Açıkcası maliyet olayının forumda kronik bir sorun haline geldiğini görmekteyim ayrıca tartışma ortamını kişisel bazda sözlerle devam ettirmemenizi tavsiye ederim
dostum işcilik mişcilik değil seri üretim bunlar makinalar yapıyor kesiyor, oturup oymuorlar yani, işciliği en fazla üretim kalitelisi olur oda kullanılan malzemeden ötürü yapılan kesim kalitesinden ötürü ama buda sonucta 40$ civarına mal edilen malı 420$ yapmamalı, zaten bunların amaclarıda bu hakediyor diyen birilerini arıyorlar, böğle böğle hersene dikkat edin boşkasa fiyatları pahalılanıyor 7-8 sene önce eniyi boşkasa psusuyla birlikte 100$ bile değildi
Neden bu kadar yüceltmeye çalışıyorsun anlamıyorum.Bizler kasayı kötüleyen yorumlar yapmadık, fiyatının maliyetinin çok ama çok üstünde oldugunu belirttik.''Bu kasa sizler için değil'' diyemezsin bizlerin ekonomik durumunu bilmeden.
''Maliyeti şu kadar bize şukadara satılıyor mantıgını aşmak gerek artık. Sadece üretim maliyeti üzerinden hesaplayamazsınız bunu.''
Bunu demen için üretici olman gerek.Ben çok uzun yıllardır tekstilde üretici durumunda oldugum için maliyet hesaplamasında ustayım diyebilirim.Dolayısıyla tekrar söylüyorum 100$ maliyeti olmayan bir kasa bu.Kasayı kötülediğim yok, dileyen alır.Sadece %200-%300 kar yaptırmazsanız firmalara bu ürünlerin fiyatları düşer.Bilmem anlatabildim mi?