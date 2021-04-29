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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lisa SU mobil RX 6000 serisinin bu çeyrekte geleceğini doğruladı

    Donanım dünyası AMD’den güçlü mobil ekran kartları bekliyor. Yatırımcı konferansında konuşan Lisa SU mobil kartların içerisinde bulunduğumuz çeyrekte geleceğini doğruladı.
    29 Nisan 2021, 20:00 (Güncellendi, 3 sa.)
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    4
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Lisa SU mobil RX 6000 serisinin bu çeyrekte geleceğini doğruladı
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    Raflarda doğru fiyattan bulunamayan masaüstü RX 6000 serisinin ardından gözler mobil seçeneklerin üzerinde.

     

    Geçtiğimiz günlerde düzenlenen yatırımcı konferansında konuşan AMD’nin CEO koltuğunda oturan Lisa SU oyuncular için güzel bir haber verdi.

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    RDNA 2 mimarili mobil kartlar yakın

    SU’ya göre RDNA 2 mimarili mobil kartlardan güç alan dizüstüler içerisinde bulunduğumuz yılın 2. çeyreğinde kullanıcılarla buluşacak.

     

    Her ne kadar RX 6000M’li herhangi bir dizüstü şu ana kadar ortaya çıkmasa da RX 6600M AMD’nin sürücüsünün satır aralarında bulunmuştu.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3080 Ti’ın çıkış tarihi netleşiyor"

    Lisa SU mobil RX 6000 serisinin bu çeyrekte geleceğini doğruladı
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    Navi 23 GPU’su üzerinde yükselecek RX 6700M ve RX 6800M’in şu günlerde yavaş yavaş popülerlik kazanan 1440p oyuncu dizüstüleri için güzel bir seçenek olabileceği düşünülüyor.



    https://videocardz.com/newz/amd-lisa-su-reaffirms-radeon-rx-6000-mobile-series-is-to-launch-this-quarter
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