Lisa SU mobil RX 6000 serisinin bu çeyrekte geleceğini doğruladı

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Raflarda doğru fiyattan bulunamayan masaüstü RX 6000 serisinin ardından gözler mobil seçeneklerin üzerinde.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen yatırımcı konferansında konuşan AMD’nin CEO koltuğunda oturan Lisa SU oyuncular için güzel bir haber verdi.

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SU’ya göre RDNA 2 mimarili mobil kartlardan güç alan dizüstüler içerisinde bulunduğumuz yılın 2. çeyreğinde kullanıcılarla buluşacak.

Her ne kadar RX 6000M’li herhangi bir dizüstü şu ana kadar ortaya çıkmasa da RX 6600M AMD’nin sürücüsünün satır aralarında bulunmuştu.

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Navi 23 GPU’su üzerinde yükselecek RX 6700M ve RX 6800M’in şu günlerde yavaş yavaş popülerlik kazanan 1440p oyuncu dizüstüleri için güzel bir seçenek olabileceği düşünülüyor.

https://videocardz.com/newz/amd-lisa-su-reaffirms-radeon-rx-6000-mobile-series-is-to-launch-this-quarter

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