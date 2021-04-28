RTX 3080 Ti’ın çıkış tarihi netleşiyor

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GPU devinin aylardır heyecanla beklenen kartı nihayet geliyor. Kaslı modelin çıkış penceresi detaylandı.

Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız RTX 3080 Ti çıkış tarihinin ardından bir forum gönderisinde detaylı çıkış planına yer verildi.

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RTX 3080 12 GB 26 Mayıs'ta satışta

Buna göre 18 Mayıs’ta detaylanacak RTX 3080 Ti 12 GB’ın ilk incelemeleri 25 Mayıs’ta çevrimiçi olacak. İlk paylaşılan 26 Mayıs tarihi ise kartların raflardaki yerini almaya başlayacağı gün olarak belirlenmiş.

10240 CUDA çekirdekli RTX 3080 Ti’ın ilk zamanlar 20 GB VRAM’le geleceği sızsa da kart aradan geçen zaman içerisinde sıkı bir diyet programıyla fazla VRAM’lerinden kurtuldu.

Ayrıca Bkz. "RTX 3080 Ti’ın çıkış tarihi ve fiyatı gün yüzüne çıktı, RTX 3070 Ti yakın"

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12 GB GDDR6X belleklerin 19 Gbps’te 912 GB/s bant genişliği sağlaması beklenen model için 999 dolarlık fiyat etiketi bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/nvidia-to-announce-geforce-rtx-3080-ti-on-may-18th

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