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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTX 3080 Ti’ın çıkış tarihi netleşiyor

    Nvidia’nın yeni üst seviye çözümünün geçtiğimiz günlerde paylaşılan çıkış tarihinin ardından ilk incelemelerin paylaşılacağı tarih de gün yüzüne çıktı.
    28 Nisan 2021, 09:40 (5 sa.)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3080 Ti’ın çıkış tarihi netleşiyor
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    GPU devinin aylardır heyecanla beklenen kartı nihayet geliyor. Kaslı modelin çıkış penceresi detaylandı.

    Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız RTX 3080 Ti çıkış tarihinin ardından bir forum gönderisinde detaylı çıkış planına yer verildi.

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    RTX 3080 12 GB 26 Mayıs'ta satışta

    Buna göre 18 Mayıs’ta detaylanacak RTX 3080 Ti 12 GB’ın ilk incelemeleri 25 Mayıs’ta çevrimiçi olacak. İlk paylaşılan 26 Mayıs tarihi ise kartların raflardaki yerini almaya başlayacağı gün olarak belirlenmiş.

    10240 CUDA çekirdekli RTX 3080 Ti’ın ilk zamanlar 20 GB VRAM’le geleceği sızsa da kart aradan geçen zaman içerisinde sıkı bir diyet programıyla fazla VRAM’lerinden kurtuldu.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3080 Ti’ın çıkış tarihi ve fiyatı gün yüzüne çıktı, RTX 3070 Ti yakın"

    RTX 3080 Ti’ın çıkış tarihi netleşiyor
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    12 GB GDDR6X belleklerin 19 Gbps’te 912 GB/s bant genişliği sağlaması beklenen model için 999 dolarlık fiyat etiketi bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-to-announce-geforce-rtx-3080-ti-on-may-18th
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Sawasson (Osman Tamburacı) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Raflardaki yerini alacakmış, yalana bak yalana
    Yanıtla +12
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Orodruin (Candaş Ulaş) 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çıksa ne olacak. Dolar 8 lira + Madenci Furyası + Yükselen Fiyatlar + Stok sorunları.

    Zaten alamayacağız.
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    H huseyincarnege (huseyin murteza) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    ringciler buna sevindi :S
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    BekirHan (Bekir Han) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Buradan anlaşılan;

    3070Ti = 3070
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    TheMuyu (Murat Y.) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence artık yeni kart tanıtımı yapmasınlar oyunculara üretip madencilere göndersinler zaten öyle oluyor
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    akif_gamer (akif ozgun) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bizi hiç ilgilendirmeyen bir haber.
    Yanıtla +2
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    A AskN0More (Nizam Samanlı) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hangi raflar onlar? :)
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    Umutcan 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyat 999$ x2 olur, o da stokta bulabilir botla alabilirseniz
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    dimitradon (ismail pirinççi) 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    tr disp. 3080ti nvidiadan alış fiyatı 1400$ mış, tr satış planları 2000$ + kdv beklenti bu yönde bayiler ise tek satmıcağı için 30k üstü sistemle millete itelerler
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    sniper23 (Enes Şahinler) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kimse alamayacağı için sıkıntı yok. Ama keşke 16 GB olsa demeden geçemiyorum.
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    hogcada 5 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İyi ki zamanında 4 haneli fiyatlarla RTX 3080 almışım. Bekleyenler beklemeye devam etsin
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    665 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    nvidia ampere, nvidia rtx 30 ve
    3 etiket daha rtx ampere rtx 3080 12 gb Donanım
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