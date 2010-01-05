Logitech, Android'li bir cihaz üzerinde çalışıyor olabilir

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İsviçre merkezli Logitech, Google'ın popüler mobil işletim sistemi Android'e göz kırpıyor. Firma, internet sayfasındaki iş ilanı aracılığıyla Freemont, California ofisinde çalışmak üzere süper star mühendis arıyor.

İlanın içeriğinde elde edilen bilgiler ışığında aranılan süper yıldız mühendisin Android'e uygulama geliştirilmesinde görev alarak, kullanıcı arayüzü geliştirilmesine ve web tabanlı medya paylaşımında yardımcı olacağı anlaşılıyor. Mühendisin Logitech'in Digital Home Group bünyesinde çalışacak olması da akıllara firmanın ev kullanıcılarına yönelik Android tabanlı bir cihaz üzerinde çalışıyor olabileceğini akıllara getiriyor.

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