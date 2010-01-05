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Logitech, Android'li bir cihaz üzerinde çalışıyor olabilir

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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Logitech, Android'li bir cihaz üzerinde çalışıyor olabilir
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İsviçre merkezli Logitech, Google'ın popüler mobil işletim sistemi Android'e göz kırpıyor. Firma, internet sayfasındaki iş ilanı aracılığıyla Freemont, California ofisinde çalışmak üzere süper star mühendis arıyor.

İlanın içeriğinde elde edilen bilgiler ışığında aranılan süper yıldız mühendisin Android'e uygulama geliştirilmesinde görev alarak, kullanıcı arayüzü geliştirilmesine ve web tabanlı medya paylaşımında yardımcı olacağı anlaşılıyor. Mühendisin Logitech'in Digital Home Group bünyesinde çalışacak olması da akıllara firmanın ev kullanıcılarına yönelik Android tabanlı bir cihaz üzerinde çalışıyor olabileceğini akıllara getiriyor.


<a href="https://recruiting.logitech.com/psc/cg/APPLICANT/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL">Logitech</a> Yorum Yaz
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Tolgá 9 yıl
logitec in tasarımda güzel şeyler yapacağına inanıyorum
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erci541 9 yıl
Eğer logitech bu işi ciddiye alırsa ortaya gerçekten şahane cihazlar çıkarabilir. Ancak bu iş 1 mühendisle olacak şey değil. En fazla evrensel kumanda yapar bu mantıkla.
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dost1984 9 yıl
logitech kaliteli ürün yapan bi firma böle işlere girerse ne olur bilmem...
büyük bi ihtimal güzel birşey yapar.
bekleyelim görelim
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