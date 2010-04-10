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Logitech Squeezebox Touch satışa sunuldu

Logitech Squeezebox Touch dokunmatik ekranlı müzik çalar satışa sunuldu
9 yıl
16,4b
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Medya Oynatıcılar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Logitech'in ürettiği Squeezebox Touch dokunmatik ekranlı müzik çalar satışa sunuldu. Logitech Squeezebok Touch müzik çalarda 4.3 inç boyutunda kapasitif dokunmatik ekran bulunuyor. SD kart girişi ile 32 GB'ye kadar depolama alanı sunan müzik çalar WiFi ve ethernet girişleriyle Pandora and Rhapsody gibi online müzik hizmetlerine bağlanabiliyor. Logitech'in müzik çaları Squeezebox Touch, MP3, FLAC, WMA, WMA Lossless, AAC, Apple Lossless, WAV ve AIFF gibi birçok ses formatını destekliyor. USB girişininde unutlmadığı müzik çalarda USB girişi ile müzik ve fotoğraf gibi dosyalara erişim imkanı sunuluyor. Logitech SqueezeBok Touch müzik çalar 299$ fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

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dievas 7 yıl
Türkiye'de satışa sunuldumu
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artenis 9 yıl
gerek yok, nettop al o paraya
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BeepBeepImaJeep 8 yıl
nerede stiliyor bu urun istanbulda? bilgisi olan varmi?
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Helsinki Vampire 9 yıl
Hocam haklısın.Fiyat Logitech'e ait =D
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Ezio Auditoré 9 yıl
Güzelmiş. Logitech sonuçta.
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