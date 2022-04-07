Logitech Zone Wireless & Logitech Brio 4K - İnceleme: "Evden Çalışanlar İçin Birebir"

Evden çalışanlar için birebir olan iki farklı cihazın incelemesiyle karşınızdayız. Ürünlerden ilki kamera olan Logitech Brio 4K ve kulaklık olan Logitech Zone Wireless.

Pandemi ile birlikte birçoğumuz evden çalışma düzenine geçiş yaptık ve bu geçişte birçoğumuzun toplantılar için kamera, mikrofon ve kulaklık gibi ihtiyaçları oldu. Biz de bu videomuzda hem evden çalışanlar için hem de iş yerinde kullanabilecekler için iki muhteşem ürünü inceliyoruz.

Ürünlerimizden ilki olan Logitech Brio 4K; özellikle HDR özelliği, yüksek görüntü kalitesi ve yüksek kare hızı ile dikkat çekiyor. Ultra HD 4K özelliği, tam HD video çözünürlüğünün 4 kat daha fazla olmasını sağlayarak en ufak yüz mimiklerini dahi net bir şekilde videoya aktarıyor. Parlaklıktaki değişikliklere otomatik uyum sağlayarak arkadan ışık geldiğinde oluşan karanlık görüntüyü engelliyor, HDR sayesinde loş ışıkta bile renkleri canlı ve doğru gösteriyor.

Diğer ürünümüz olan Logitech Zone Wireless ise özellikle ses ve mikrofon kalitesiyle dikkat çekiyor. Mobil çalışanlar için hazırlanan Zone Wireless; bilgisayar, tablet ve akıllı telefona kablosuz olarak aynı anda bağlanmaya ve bu cihazlar arasında geçiş yapabilmeye olanak tanıyor. Ses düzeyini ayarlamak ve müzik oynatmak/duraklatmak ve aramaları yanıtlamak/sonlandırmak için basit ve kullanımı kolay bir arayüze sahip. Mikrofon kolu, çevrildiğinde sesi kapatma işlevine sahip. Tuş denetimleri ise aygıtı açma, aktif gürültü önleme ve kablosuz Bluetooth eşleştirme özelliklerine kolayca erişim sağlıyor.

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