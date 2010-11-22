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Logitech'den HD video kaydı yapabilen yeni webcam: B910

8 yıl
16,3b
1
16
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çevre birimleri üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Logitech, kurumsal uygulamalar için hazırladığı yeni internet kamerasını duyurdu. B910 adını taşıyan kamera, 5 Megapiksel çözünürlüğündeki sensörü ve Carl Zeiss lensi ile dikkat çekmeyi başarıyor. 30 kare/saniye hızında 720p video kaydı yapabilen yeni kamerada, oto-fokus özelliği de bulunuyor. RightSound teknolojisi ile desteklenen çift mikrofonuyla gelişmiş gürültü engelleme özelliğine sahip olan Logitech B910, düşük ışık koşullarında daha iyi görüntü kaydı için RighLight 2 teknolojisiyle destekleniyor.

Microsoft'un anında mesajlaşma, görüntü, ses, video ve web konferansı gibi uygulamaları içerisinde barındıran Lync 2010 servisiyle uyumlu olan ve PC bağlantısını USB 2.0 ara birimi üzerinden gerçekleştiren Logitech B910, yurt dışında 100 dolar olan satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.


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umutarslan.com 8 yıl
6yıldır pc kullanıyorum hiç webcam almadım.Bu aralar düşünüyorum microsoftun hd çekeni yada bunuda alabilirim.Bunca yılın acısını çıkarırcasına :)
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sedoman34 8 yıl
hd 720/ hatta 1080p güzel ancak sanırım webcam olarak kullandıgımızda baglantı hızımızında yüksek ve kaliteli olması zorunlulugu var, görüntünün karşı tarafta akıcı ve net anlaşılır olması açısından.
ayrıca eskiden beridir, elimizdeki tüm video kameralar zaten eski webcamlarımızdan kat kat daha iyi video sunuyordu deneyenler bilecektir. elinde baglantı kabloları eksiksiz video/ foto makinesi ( yeni model fotolarda) olanların fazladan masraf edip bunları almasına bence gerek yok . ancak olmayanlar için tabiki daha kolay baglantı ve kullanım sunacaktır.
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apokoc 8 yıl
alıcam :D :D
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Rock_Rage 8 yıl
Fx 57 hocam kamera uzerinde donanimsal sıkıstırma için bi işlemci varmı yoksa direk yuku pcyemi bindiriyor.Quad core ve microsft cinema hd kullanıyorum web cam acıkken %20 gibi işlemci gucu kullanılıyor buda zayıf sistemlerde ekstra yuk anlamına geliyor bunda ole bir olay varmı acaba cunku skype da danonimsal sıkıstırması olmayan webcamlere destek vermiceni acıklamıstı.Aydınlatırsanız sevinirim
SAYGILARLA
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ogkasa 8 yıl
carl zeiss lens var gerçekten güzel
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Batuist 8 yıl
neden daha bol ışık alan geniş lensli bir webcam yapmazlar?? Microsoftun böyle bir ürünü var ama eminim ki logitech yapsa daha kaliteli yapar..
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sadtneverdie 8 yıl

Batuist

neden daha bol ışık alan geniş lensli bir webcam yapmazlar?? Microsoftun böyle bir ürünü var ama eminim ki logitech yapsa daha kaliteli yapar..


genıs acı lensler her zaman daha pahalıdır.
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waltran 8 yıl
spaydix piranha nın ne kadari yi olduğunu herkez biliyor merak etme :)
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sadtneverdie 8 yıl

waltran

spaydix piranha nın ne kadari yi olduğunu herkez biliyor merak etme :)


sürücülerini bulunca çalıştığı bile oluyor
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spaydix 8 yıl
bes para etmez kac kere creative ve logitec pahali webcam aldim ama cin mali pranha hepsinden daha ii
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Creed_06 8 yıl

spaydix

bes para etmez kac kere creative ve logitec pahali webcam aldim ama cin mali pranha hepsinden daha ii


Katılmamak elde değil doğrusu
(Creative ve Phillips in en pahalı webcam ı spc900nc kullanmış biri olarak konuşuyorum)
Tamam belki görüntü kalitesi ve sundukları yüksek fps oranları ilgi çekebilir ama adı üzerinde webcam. Son kameram philips 90 fps görüntü yakalayabiliyorda neyime yarıyor ki görüntüsü phrana phranadan düşük sanki. Karşımda diyalog kurduğum kişilerin söylediği sürekli neden bulanık neden koyu neden renkler iyi değil gibi ifadelerden sıkıldım yahu.
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sadtneverdie 8 yıl
altı üstü webcam 100 doalr nedir?
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eneshatipoglu 8 yıl
bunların bide 1080 leri var onlarda fena
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DemirAtlı 8 yıl
gerçekten güzel görüntü kalitesi veriyor.otofokusla ister makro yap ister uzağa.başarılı bir ürün.
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CaptainPrice84 8 yıl
süper ötesi bir kamera bu hastayım bu dh ye böyle güzel haberleri bize en erken iletiyo...
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