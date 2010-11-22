Logitech'den HD video kaydı yapabilen yeni webcam: B910

Çevre birimleri üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Logitech, kurumsal uygulamalar için hazırladığı yeni internet kamerasını duyurdu. B910 adını taşıyan kamera, 5 Megapiksel çözünürlüğündeki sensörü ve Carl Zeiss lensi ile dikkat çekmeyi başarıyor. 30 kare/saniye hızında 720p video kaydı yapabilen yeni kamerada, oto-fokus özelliği de bulunuyor. RightSound teknolojisi ile desteklenen çift mikrofonuyla gelişmiş gürültü engelleme özelliğine sahip olan Logitech B910, düşük ışık koşullarında daha iyi görüntü kaydı için RighLight 2 teknolojisiyle destekleniyor.

Microsoft'un anında mesajlaşma, görüntü, ses, video ve web konferansı gibi uygulamaları içerisinde barındıran Lync 2010 servisiyle uyumlu olan ve PC bağlantısını USB 2.0 ara birimi üzerinden gerçekleştiren Logitech B910, yurt dışında 100 dolar olan satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.