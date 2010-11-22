Logitech'den HD video kaydı yapabilen yeni webcam: B910

Çevre birimleri üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Logitech, kurumsal uygulamalar için hazırladığı yeni internet kamerasını duyurdu. B910 adını taşıyan kamera, 5 Megapiksel çözünürlüğündeki sensörü ve Carl Zeiss lensi ile dikkat çekmeyi başarıyor. 30 kare/saniye hızında 720p video kaydı yapabilen yeni kamerada, oto-fokus özelliği de bulunuyor. RightSound teknolojisi ile desteklenen çift mikrofonuyla gelişmiş gürültü engelleme özelliğine sahip olan Logitech B910, düşük ışık koşullarında daha iyi görüntü kaydı için RighLight 2 teknolojisiyle destekleniyor.
Microsoft'un anında mesajlaşma, görüntü, ses, video ve web konferansı gibi uygulamaları içerisinde barındıran Lync 2010 servisiyle uyumlu olan ve PC bağlantısını USB 2.0 ara birimi üzerinden gerçekleştiren Logitech B910, yurt dışında 100 dolar olan satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.
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ayrıca eskiden beridir, elimizdeki tüm video kameralar zaten eski webcamlarımızdan kat kat daha iyi video sunuyordu deneyenler bilecektir. elinde baglantı kabloları eksiksiz video/ foto makinesi ( yeni model fotolarda) olanların fazladan masraf edip bunları almasına bence gerek yok . ancak olmayanlar için tabiki daha kolay baglantı ve kullanım sunacaktır.
SAYGILARLA
genıs acı lensler her zaman daha pahalıdır.
sürücülerini bulunca çalıştığı bile oluyor
Katılmamak elde değil doğrusu
(Creative ve Phillips in en pahalı webcam ı spc900nc kullanmış biri olarak konuşuyorum)
Tamam belki görüntü kalitesi ve sundukları yüksek fps oranları ilgi çekebilir ama adı üzerinde webcam. Son kameram philips 90 fps görüntü yakalayabiliyorda neyime yarıyor ki görüntüsü phrana phranadan düşük sanki. Karşımda diyalog kurduğum kişilerin söylediği sürekli neden bulanık neden koyu neden renkler iyi değil gibi ifadelerden sıkıldım yahu.