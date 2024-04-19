Türkiye’ye özel Tesla Model Y büyük indirimle satışa çıktı

- Ucuz Tesla Model Y satışa çıktı
- Tesla Model Y Nisan 2024 Türkiye fiyatları
- TOGG T10X’e ciddi rakip oldu
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Ucuz Tesla Model Y satışa çıktı
|Model
|Menzil
|Fiyat
|Tesla Model Y RWD Arkadan İtiş
|455 km
|1.791.451 TL
|Tesla Model Y AWD Long Range
|533 km
|3.081.120 TL
|Tesla Model Y AWD Performance
|514 km
|3.334.733 TL
Arkadan itişli Tesla Model Y, 455 km WLTP menzil sunuyor. Aracın 0'dan 100 km hızlanması ise 7.5 saniye oldu. Ek olarak Model Y’nin son hızı da 217 km/s olarak açıklandı. 216 beygirlik Tesla Model Y’yi sipariş edenler için teslimatlar an itibariyle Haziran-Temmuz döneminde yapılacak. Bununla birlikte tüm renk seçenekleri de %10 ÖTV dilimi içerisinde kalıyor.
Tesla Türkiye'den yapılan açıklamada, "Türkiye'ye geldiğimiz ilk andan itibaren büyük önem verdiğimiz altyapı çalışmalarımızın tatmin edici bir seviyeye gelmesinin sonucu olarak, Model Y yelpazemize bu yeni versiyonu ekliyoruz" denildi.
TOGG T10X’e ciddi rakip oldu
Fiyat değişikliğiyle birlikte Tesla Model Y, Türkiye pazarında en çok satan elektrikli otomobil olan Togg T10X’e ciddi bir rakip oldu.
Togg T10X V1 RWD standart menzil (314 km) modelinin fiyatı 1.432.600 TL, T10X V1 RWD uzun menzil (523km) fiyatı 1.673.000 TL ve T10X V2 RWD uzun menzil (523 km) fiyatı ise 1.823.000 TL seviyesinde. Yaklaşık 1.8 milyon TL’lik fiyatıyla Tesla Model Y, Togg ile sağlam bir rekabete girecek gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)