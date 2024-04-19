Türkiye’ye özel Tesla Model Y büyük indirimle satışa çıktı

Tam Boyutta Gör Tesla, kısa bir süre önce sürpriz bir karar alarak sadece Türkiye’ye özel olan en ucuz Tesla Model Y otomobilini piyasaya sürdü. Elektrikli otomobil devi, geçtiğimiz yıldan bu yana Model Y’yi Türkiye’de satıyor ve halihazırda 15 bin adetten fazla aracı sahipleriyle buluşturmuş durumda. Son dönemlerde fiyatın iyice artması nedeniyle ise satışlar ciddi oranda düşmüştü. Tesla bu sorundan kaçınmak için arkadan itişli Model Y özelinde değişikliklere giderek aracın 160kW limitini yani yüzde 10 ÖTV dilimin geçmemesini sağladı. Bu da fiyatı ciddi oranda düşürdü. İşte en ucuz Tesla Model Y Türkiye fiyatı:

Ucuz Tesla Model Y satışa çıktı

Tam Boyutta Gör Tesla Model Y otomobili şimdiye kadar yüzde 60 ÖTV dilimine giriyordu. Tesla, Türkiye’ye özel olarak spesifik yazılımsal değişikliklere giderek Model Y’yi yüzde 10 ÖTV dilimine uyacak şekilde özelleştirdi. Bu hamle ile en ucuz Tesla Model Y Türkiye fiyatı 1.791.451 TL oldu. Aracın güç limiti de 159kW olarak revize edildi.

Tesla Model Y Nisan 2024 Türkiye fiyatları Model Menzil Fiyat Tesla Model Y RWD Arkadan İtiş 455 km 1.791.451 TL Tesla Model Y AWD Long Range 533 km 3.081.120 TL Tesla Model Y AWD Performance 514 km 3.334.733 TL

Arkadan itişli Tesla Model Y, 455 km WLTP menzil sunuyor. Aracın 0'dan 100 km hızlanması ise 7.5 saniye oldu. Ek olarak Model Y’nin son hızı da 217 km/s olarak açıklandı. 216 beygirlik Tesla Model Y’yi sipariş edenler için teslimatlar an itibariyle Haziran-Temmuz döneminde yapılacak. Bununla birlikte tüm renk seçenekleri de %10 ÖTV dilimi içerisinde kalıyor.

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Tesla Türkiye'den yapılan açıklamada, "Türkiye'ye geldiğimiz ilk andan itibaren büyük önem verdiğimiz altyapı çalışmalarımızın tatmin edici bir seviyeye gelmesinin sonucu olarak, Model Y yelpazemize bu yeni versiyonu ekliyoruz" denildi.

TOGG T10X’e ciddi rakip oldu

Fiyat değişikliğiyle birlikte Tesla Model Y, Türkiye pazarında en çok satan elektrikli otomobil olan Togg T10X’e ciddi bir rakip oldu.

Togg T10X V1 RWD standart menzil (314 km) modelinin fiyatı 1.432.600 TL, T10X V1 RWD uzun menzil (523km) fiyatı 1.673.000 TL ve T10X V2 RWD uzun menzil (523 km) fiyatı ise 1.823.000 TL seviyesinde. Yaklaşık 1.8 milyon TL’lik fiyatıyla Tesla Model Y, Togg ile sağlam bir rekabete girecek gibi görünüyor.

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Türkiye’ye özel Tesla Model Y büyük indirimle satışa çıktı