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    Türkiye’ye özel Tesla Model Y büyük indirimle satışa çıktı

    Tesla, Türkiye özelinde önemli bir adım atarak özel, uygun fiyatlı Model Y otomobilini satışa çıkardı. Yeni Tesla Model Y, 160kW limitini aşmadığı için yüzde 10 ÖTV limitinde kalıyor.
    Türkiye’ye özel Tesla Model Y büyük indirimle satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Tesla, kısa bir süre önce sürpriz bir karar alarak sadece Türkiye’ye özel olan en ucuz Tesla Model Y otomobilini piyasaya sürdü. Elektrikli otomobil devi, geçtiğimiz yıldan bu yana Model Y’yi Türkiye’de satıyor ve halihazırda 15 bin adetten fazla aracı sahipleriyle buluşturmuş durumda. Son dönemlerde fiyatın iyice artması nedeniyle ise satışlar ciddi oranda düşmüştü. Tesla bu sorundan kaçınmak için arkadan itişli Model Y özelinde değişikliklere giderek aracın 160kW limitini yani yüzde 10 ÖTV dilimin geçmemesini sağladı. Bu da fiyatı ciddi oranda düşürdü. İşte en ucuz Tesla Model Y Türkiye fiyatı:

    Ucuz Tesla Model Y satışa çıktı

    ucuz Tesla Model Y Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Tesla Model Y otomobili şimdiye kadar yüzde 60 ÖTV dilimine giriyordu. Tesla, Türkiye’ye özel olarak spesifik yazılımsal değişikliklere giderek Model Y’yi yüzde 10 ÖTV dilimine uyacak şekilde özelleştirdi. Bu hamle ile en ucuz Tesla Model Y Türkiye fiyatı 1.791.451 TL oldu. Aracın güç limiti de 159kW olarak revize edildi.

    Tesla Model Y Nisan 2024 Türkiye fiyatları
    Model Menzil Fiyat
    Tesla Model Y RWD Arkadan İtiş 455 km 1.791.451 TL
    Tesla Model Y AWD Long Range 533 km 3.081.120 TL
    Tesla Model Y AWD Performance 514 km 3.334.733 TL

    Arkadan itişli Tesla Model Y, 455 km WLTP menzil sunuyor. Aracın 0'dan 100 km hızlanması ise 7.5 saniye oldu. Ek olarak Model Y’nin son hızı da 217 km/s olarak açıklandı. 216 beygirlik Tesla Model Y’yi sipariş edenler için teslimatlar an itibariyle Haziran-Temmuz döneminde yapılacak. Bununla birlikte tüm renk seçenekleri de %10 ÖTV dilimi içerisinde kalıyor.

    Tesla Türkiye'den yapılan açıklamada, "Türkiye'ye geldiğimiz ilk andan itibaren büyük önem verdiğimiz altyapı çalışmalarımızın tatmin edici bir seviyeye gelmesinin sonucu olarak, Model Y yelpazemize bu yeni versiyonu ekliyoruz" denildi.

    TOGG T10X’e ciddi rakip oldu

    Fiyat değişikliğiyle birlikte Tesla Model Y, Türkiye pazarında en çok satan elektrikli otomobil olan Togg T10X’e ciddi bir rakip oldu.

    Togg T10X V1 RWD standart menzil (314 km) modelinin fiyatı 1.432.600 TL, T10X V1 RWD uzun menzil (523km) fiyatı 1.673.000 TL ve T10X V2 RWD uzun menzil (523 km) fiyatı ise 1.823.000 TL seviyesinde. Yaklaşık 1.8 milyon TL’lik fiyatıyla Tesla Model Y, Togg ile sağlam bir rekabete girecek gibi görünüyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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