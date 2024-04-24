Elektriğe zam gelmemesine rağmen ZES şarj istasyonlarına zam yaptı

Tam Boyutta Gör Türkiye’de elektrikli araç şarj istasyonlarında fiyatlar yeni yıla geçiş ile birlikte yükselmişti. Aradan geçen dört ayın ardından ise Türkiye'nin en yaygın elektrikli araç şarj istasyon ağına sahip olan ZES şarj fiyatları yüzde 14’e varan şekilde zamlandı. Bu zam, elektrik fiyatlarında zam yapılmadan geldi. Yapılan fiyat artışının üstünde yüksek döviz kuru ve enflasyonun payı olabileceği düşünülüyor.

ZES şarj istasyonu fiyatları zamlandı

Yılın ikinci zammını yapan ZES, yeni fiyatların 25 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre fiyatlar yüzde 6 ila 14 arasında artıyor. ZES istasyonlarında AC Tip 2 soketler üzerinden yapılan şarj ücretinde herhangi bir değişiklik olmazken DC 60 kW şarj ücreti 8,49 TL’ye yükseltiliyor. Benzer şekilde DC 60 kW üstü şarj ücretleri ve CHAdeMO Soketler ile yapılan şarjlar da 9,99 TL’ye yükseliyor.

Soket Tipi Eski fiyat (TL/kWh) Yeni fiyat (TL/kWh) - (25.04.2024) AC Tip 2 6,50 TL 6,49 TL DC 60 kW 8 TL 8,49 TL DC 60 kW üstü 8 TL 9,99 TL CHAdeMO Soketler 8,75 TL 9,99 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

ZES elektrikli araç şarj istasyonu fiyatları zamlandı