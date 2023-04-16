Lord of the Rings: Gollum ön siparişe açıldı, fiyatlar belli oldu

Tam Boyutta Gör Pandemi nedeniyle çıkışı geciken oyunlardan Lord of the Rings: Gollum hayranlarıyla kavuşmak için gün sayıyor. Yüzük Kardeşliği zamanında geçen maceraları anlatacak olan Daedalic yapımı oyun için ön sipariş fiyatı da belli oldu.

Lord of the Rings: Gollum fiyatı nedir?

Adından da anlaşılacağı üzere Lord of the Rings: Gollum oyunu hikâyenin önemli karakterlerinden Gollum’a odaklanıyor. Gizlilik odaklı ilerleyecek olan yapım Gollum’un iç dünyasına da yeni bir bakış açısı sunacak.

Lord of the Rings Gollum 25 Mayısta çıkış yapacak 3 hf. önce eklendi

25 Mayıs itibariyle PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series konsolları için çıkış yapacak olan oyunun fiyatları da belli oldu. Steam üzerinde standart versiyon 595TL. Soundtrack albüm, iki DLC ve oyuna ait çizimlerin yer aldığı albümü barındıran Precious Edition ise 695TL. Konsollar için ise fiyatlar 599TL-699TL olarak belirlenmiş.

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Lord of the Rings: Gollum fiyatı açıklandı