Lord of the Rings: Gollum ön siparişe açıldı, fiyatlar belli oldu

Lord of the Rings: Gollum fiyatı nedir?
Adından da anlaşılacağı üzere Lord of the Rings: Gollum oyunu hikâyenin önemli karakterlerinden Gollum’a odaklanıyor. Gizlilik odaklı ilerleyecek olan yapım Gollum’un iç dünyasına da yeni bir bakış açısı sunacak.
25 Mayıs itibariyle PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series konsolları için çıkış yapacak olan oyunun fiyatları da belli oldu. Steam üzerinde standart versiyon 595TL. Soundtrack albüm, iki DLC ve oyuna ait çizimlerin yer aldığı albümü barındıran Precious Edition ise 695TL. Konsollar için ise fiyatlar 599TL-699TL olarak belirlenmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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