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    Anlık Bildirim

    Lord of the Rings: Gollum’un çıkış tarihi açıklandı

    Daealic’in merakla beklenen oyunu Lord of the Rings: Gollum için çıkış tarihi açıklandı. Orta Dünya’da ilgi çekici bir hikâye anlatacak oyun, 25 Mayıs’ta PC ve konsollar için yayınlanacak.
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    Lord of the Rings Gollum 25 Mayısta çıkış yapacak Tam Boyutta Gör
    Uzun ve hareketli bir geliştirme süreci yaşayan The Lord of the Rings: Gollum için çıkış tarihi açıklandı. Yüzük Kardeşliği zamanında geçen maceraları anlatacak olan Daedalic yapımı oyun, yılın ilk yarısında bekleyenleri ile buluşacak.

    25 Mayıs 2023’te çıkış yapacak

    2019 yılında tanıtılan Gollum, COVID-19 pandemisinde ciddi problemler yaşasa da yapım için çıkış tarihi sonunda belli oldu. JRR Tolkien’in muhteşem evreninde geçecek olan The Lord of the Rings: Gollum, 25 Mayıs 2023’te PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series konsolları için çıkış yapacak.

    Lord of the Rings Gollum 25 Mayısta çıkış yapacak Tam Boyutta Gör
    Merakla beklenen yapım, sevilen karakter Gollum’un macerasını anlatacak. Gizlilik odaklı bir oynanış sunacak oyun, Gollum’un iç dünyasına da yeni bir bakış açısı sunacak.

    Switch versiyonu yolda

    Mobil çipi ve eksik donanımları ile bilinen Nintendo Switch de yakında Lords of the Rings: Gollum yapımına kavuşacak ancak Switch için bu yapım, henüz belirli olmayan bir tarihte çıkış yapacak. 

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 5 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 6 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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