Lord of the Rings: Gollum’un çıkış tarihi açıklandı

Tam Boyutta Gör Uzun ve hareketli bir geliştirme süreci yaşayan The Lord of the Rings: Gollum için çıkış tarihi açıklandı. Yüzük Kardeşliği zamanında geçen maceraları anlatacak olan Daedalic yapımı oyun, yılın ilk yarısında bekleyenleri ile buluşacak.

25 Mayıs 2023’te çıkış yapacak

2019 yılında tanıtılan Gollum, COVID-19 pandemisinde ciddi problemler yaşasa da yapım için çıkış tarihi sonunda belli oldu. JRR Tolkien’in muhteşem evreninde geçecek olan The Lord of the Rings: Gollum, 25 Mayıs 2023’te PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series konsolları için çıkış yapacak.

Tam Boyutta Gör Merakla beklenen yapım, sevilen karakter Gollum’un macerasını anlatacak. Gizlilik odaklı bir oynanış sunacak oyun, Gollum’un iç dünyasına da yeni bir bakış açısı sunacak.

Switch versiyonu yolda

Mobil çipi ve eksik donanımları ile bilinen Nintendo Switch de yakında Lords of the Rings: Gollum yapımına kavuşacak ancak Switch için bu yapım, henüz belirli olmayan bir tarihte çıkış yapacak.

