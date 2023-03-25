Lord of the Rings: Gollum’un çıkış tarihi açıklandı

25 Mayıs 2023’te çıkış yapacak
2019 yılında tanıtılan Gollum, COVID-19 pandemisinde ciddi problemler yaşasa da yapım için çıkış tarihi sonunda belli oldu. JRR Tolkien’in muhteşem evreninde geçecek olan The Lord of the Rings: Gollum, 25 Mayıs 2023’te PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series konsolları için çıkış yapacak.
Switch versiyonu yolda
Mobil çipi ve eksik donanımları ile bilinen Nintendo Switch de yakında Lords of the Rings: Gollum yapımına kavuşacak ancak Switch için bu yapım, henüz belirli olmayan bir tarihte çıkış yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)