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LPG, CNG Fuarı: Okcan otomativ

10 yıl
13,1b
1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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LPG, CNG fuarında geleceğin yakıt teknolojileri hakkında bilgi alıyoruz.

En yeni LPG ve CNG araç kitlerinin sergilendiği LPG, CNG fuarında Natural Gas standındayız.


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DH Misafiri 9 yıl
Sürekli lpg sistemlerinin hangisi iyi hangisi değil tartışıyoruz.Bir marka övülüyor başka bir kişi aynı araç aynı yerin montajı aman o markayı taktırmayın diyor bizde şaşırdık.Yokmu konuyu tam bilip bizi audınlatacak kişi
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reason666 9 yıl

DH Misafiri

Sürekli lpg sistemlerinin hangisi iyi hangisi değil tartışıyoruz.Bir marka övülüyor başka bir kişi aynı araç aynı yerin montajı aman o markayı taktırmayın diyor bizde şaşırdık.Yokmu konuyu tam bilip bizi audınlatacak kişi



Marka övülse ne olacak?Artık 2.07 lik LPG fiyatıyla LPG nin avantajı %35 i geçmiyor ki!Üstelik yakıta en ihtiyaç duyulan an olan ilk çalıştırmada benzin kullanılıyor.1.25 lik fiestam LPG de 16-16.5 yakar olmuş.Ne avantajı allah aşkına,artık en ucuz kiti almanın zamanıdır çünkü amorti devri çoktan geçti...2 milyarı LPG kitine verecek isteği bırakmadılar insanda.


Lanet olsun bu LPG yi bu hale getiren mali sorumlulara.
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DH Misafiri 9 yıl
valla erılen paraya yazık okcan taktırman bişman olursunuz
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slat21 10 yıl

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