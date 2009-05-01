LPG, CNG Fuarı: Okcan otomativ

En yeni LPG ve CNG araç kitlerinin sergilendiği LPG, CNG fuarında Natural Gas standındayız.
DH Misafiri Sürekli lpg sistemlerinin hangisi iyi hangisi değil tartışıyoruz.Bir marka övülüyor başka bir kişi aynı araç aynı yerin montajı aman o markayı taktırmayın diyor bizde şaşırdık.Yokmu konuyu tam bilip bizi audınlatacak kişi
Marka övülse ne olacak?Artık 2.07 lik LPG fiyatıyla LPG nin avantajı %35 i geçmiyor ki!Üstelik yakıta en ihtiyaç duyulan an olan ilk çalıştırmada benzin kullanılıyor.1.25 lik fiestam LPG de 16-16.5 yakar olmuş.Ne avantajı allah aşkına,artık en ucuz kiti almanın zamanıdır çünkü amorti devri çoktan geçti...2 milyarı LPG kitine verecek isteği bırakmadılar insanda.
Lanet olsun bu LPG yi bu hale getiren mali sorumlulara.