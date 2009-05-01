Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

LPG, CNG Fuarı: Tartarini

10 yıl
15,2b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LPG, CNG fuarında geleceğin yakıt teknolojileri hakkında bilgi alıyoruz.

LPG, CNG fuarı röportajlarımız Tartarini ile devam ediyor.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
KARDEŞ AYNI SORUN BENDEDE VAR AMA ÇÖZERSEN HABERİM OLSUN BEN ÇOK ARAŞTIRIYORUM ÇÖZERSEM YAZARIM ZATEM AMA ANLADIĞIM ŞU OLDU 307 YE AKLI OLAN LPG TAKTIRMASIN ÖZELLİKLE PEUGEOTU OLAN ARKADAŞLAR BEYNİ KABUL ETMİYOR VE EN KISA ZAMANDA ARIZA VERİYO ALAN ARKADAŞ LPG FALAN TAKTIRMASIN YOKSA SANAYİDE DÜKKAN AÇAR .:::))))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cevo33@hotmail.com 10 yıl
2009 benzinli 125 hp ford mondeo aracım var tartarini lpg sistem takılırmı, sorun olurmu, kaç tl olur
iyi günler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pegout_407 10 yıl
slm peugeot 307 marka 2005 model 1400 cc bir araca sahibim ve tartarini marka tüp takılı aracımın üstünde fakat aracımı lpg ile kulanmak istediğim zaman tekleme ve rolantide stop etme gibi sorunlar yaşamaktayım bu konu hakkında bilgi verebilecek bir arkadaş varsa cevabınzı bekliyorum . şuan aracımı benzinle kullanıyorum tüpten tamamen soğudum :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
slat21 10 yıl

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
komador 10 yıl
Hangisi doğru acaba lpg nin avantajları var tabiki ancak küçükte olsa yan etkileri var bunu neden söylemiyorlar.Bence avantajı dezavantajından fazla.
uzmantv.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
10:35
Mate 20 Pro kamera testi | Düşük ışıkta fotoğraf ve video
13,4b izlenme · 7 ay
06:00
GameX 2018 Fuar Değerlendirmesi
7,5b izlenme · 8 ay
05:19
Bu da oldu | RGB ışıklı oyuncu masası
2b izlenme · 18 sa. yeni video
15:01
4K Red Dead Redemption 2 Video İnceleme
10,7b izlenme · 7 ay
08:03
4K NBA 2K19 Video İnceleme
7,4b izlenme · 7 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,7b izlenme · 1 hf.
08:13
WWE 2K19 Video İnceleme
6,8b izlenme · 7 ay
03:52
GameX 2018: Fuar Turu 2
7,9b izlenme · 8 ay
07:57
Shadow of the Tomb Raider Video İnceleme
8,2b izlenme · 7 ay
05:50
GameX 2018: Fuar Turu 1
7,2b izlenme · 8 ay
03:28
Türkiye'nin yeni göz bebeği Akıncı taarruzi İHA hakkında her şey
2,8b izlenme · 7 sa. yeni video
03:58
GameX 2018: Beşiktaş League of Legends E-Spor Takımı Oyuncusu Korpse Röportajı
5,2b izlenme · 8 ay
05:14
GameX 2018: Rampage Röportajı
9,5b izlenme · 8 ay
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
12b izlenme · 6 gün
07:01
GameX 2018: Beşiktaş E-Spor Takım Menajeri Röportajı
4b izlenme · 8 ay
05:07
GameX 2018: Fuar Turu 3
7,5b izlenme · 8 ay
06:26
Yüksek performans için hareketli klavye | Predator Helios 700
2,4b izlenme · 1 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim