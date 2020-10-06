M.S. 79 yılında Vezüv patlamasında ölen adamın beyninde, sağlam hücreler bulundu

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Bundan yaklaşık 2000 yıl önce patladığında civar bölgede ciddi bir yıkıma yol açan ve yakınındaki Pompei, Herculaneum ve Stabia kentlerini toplu bir mezarlığa dönüştüren Vezüv yanardağı ve neden olduğu felaketin sonuçları, bugün halen daha bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor.

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M.S. 79 yılında patlayarak bahsi geçen şehrindeki insanları gece saatlerinde hazırlıksız yakalayan yanardağ, şehir insanlarının adeta taşlaşmasına neden olmuştu. Patlama sonucu yok olan kentleri inceleyen araştırmacılar, ilk kez 1960’lı yıllarda Herculaneum kentinde bulunan bir insan kalıntısında şaşırtıcı bir keşfe imza attı.

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Napoli Federico II Üniversitesinde görev yapan adli antropolog Pier Paolo Petrone ve ekibi, 2018 yılında söz konusu cesedin bulunduğu bölgede çalışırken kurbanın kafatasında cam benzeri parlak bir madde olduğunu fark etti. Olay sırasında İmparator Augustus’a ibadet etmek için kullanıldığına inanılan bir binadaki ahşap yatağın yanında, yüzü yere bakar vaziyette bulunan ve 25’li yaşlarda olduğu tespit edilen kurban üzerinde yapılan araştırma, şaşırtıcı keşfi ortaya çıkardı.

Çok hızlı gerçekleşen sıcaklık değişimi

Buna göre kurbanın beyninin aşırı ısıya maruz kalmasını müteakip hızla soğuması sonucu cama dönüştüğünü bulan ekip, elektron mikroskobu altında yaptıkları incelemede camlaşmış beyin içinde sağlam halde kalmış beyin hücreleri tespit etti. Kurbanın omuriliğinde de sağlam sinir hücreleri bulan araştırmacılar, söz konusu bulguları Amerikan PLOS One dergisinde yayınladı.

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Olayla ilgili konuşan Petrone, “Aşırı sıcak volkanik küle maruz kalan beyin sıvılaştıktan sonra külün hızla soğumasıyla birlikte cam benzeri bir malzemeye dönüşmüş” ifadelerini kullandı. Roma’da bulunan Tre Üniversitesi’nde görev yapan volkan bilimci Guido Giorsano ise CNN’e verdiği röportajda, ceset yanında bulunan ahşap parçalarından bölgedeki sıcaklığın 500 santigrat derecenin üzerine çıktığının tespit edildiğini ve beyni camlaşan kurbana ait esedinin kusursuza yakın bir biçimde günümüze kadar gelmiş olmasını bir “nimet” olarak yorumladı.

Bundan sonra camlaşma süreci ve kurbanların maruz kaldığı sıcaklığı tam olarak belirlemekle ilgili detaylara yoğunlaşacaklarını söyleyen araştırmacılar, daha ileriki safhalarda ise kalıntılardaki proteinleri ve gen dizilimlerini inceleyecek.

Ortaya çıkacak sonuçlar, dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Vezüv’le ilgili risk analizi yapmak konusunda yetkililere kıymetli veriler sunacak.

https://edition.cnn.com/2020/10/05/europe/brain-cells-vesuvius-victim-herculaneum-scn-scli-intl/index.html

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