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    M.S. 79 yılında Vezüv patlamasında ölen adamın beyninde, sağlam hücreler bulundu

    M.S 79 yılındaki Vezüv Yanardağı patlamasında ölen ve neredeyse 2000 yıl sonra incelenen bir cesedin camlaşmış beyninde, sağlam kalmış beyin hücreleri tespit edildi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    M.S. 79 yılında Vezüv patlamasında ölen adamın beyninde, sağlam hücreler bulundu
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    Bundan yaklaşık 2000 yıl önce patladığında civar bölgede ciddi bir yıkıma yol açan ve yakınındaki Pompei, Herculaneum ve Stabia kentlerini toplu bir mezarlığa dönüştüren Vezüv yanardağı ve neden olduğu felaketin sonuçları, bugün halen daha bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor.

    Ayrıca Bkz. "MIT'nin kompakt füzyon reaktörü umut vadediyor: 'Yapay güneşe' ne kadar yakınız?"

    M.S. 79 yılında patlayarak bahsi geçen şehrindeki insanları gece saatlerinde hazırlıksız yakalayan yanardağ, şehir insanlarının adeta taşlaşmasına neden olmuştu. Patlama sonucu yok olan kentleri inceleyen araştırmacılar, ilk kez 1960’lı yıllarda Herculaneum kentinde bulunan bir insan kalıntısında şaşırtıcı bir keşfe imza attı.

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    M.S. 79 yılında Vezüv patlamasında ölen adamın beyninde, sağlam hücreler bulundu
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    Napoli Federico II Üniversitesinde görev yapan adli antropolog Pier Paolo Petrone ve ekibi, 2018 yılında söz konusu cesedin bulunduğu bölgede çalışırken kurbanın kafatasında cam benzeri parlak bir madde olduğunu fark etti. Olay sırasında İmparator Augustus’a ibadet etmek için kullanıldığına inanılan bir binadaki ahşap yatağın yanında, yüzü yere bakar vaziyette bulunan ve 25’li yaşlarda olduğu tespit edilen kurban üzerinde yapılan araştırma, şaşırtıcı keşfi ortaya çıkardı.

    Çok hızlı gerçekleşen sıcaklık değişimi

    Buna göre kurbanın beyninin aşırı ısıya maruz kalmasını müteakip hızla soğuması sonucu cama dönüştüğünü bulan ekip, elektron mikroskobu altında yaptıkları incelemede camlaşmış beyin içinde sağlam halde kalmış beyin hücreleri tespit etti. Kurbanın omuriliğinde de sağlam sinir hücreleri bulan araştırmacılar, söz konusu bulguları Amerikan PLOS One dergisinde yayınladı.

    M.S. 79 yılında Vezüv patlamasında ölen adamın beyninde, sağlam hücreler bulundu
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    Olayla ilgili konuşan Petrone, “Aşırı sıcak volkanik küle maruz kalan beyin sıvılaştıktan sonra külün hızla soğumasıyla birlikte cam benzeri bir malzemeye dönüşmüş” ifadelerini kullandı. Roma’da bulunan Tre Üniversitesi’nde görev yapan volkan bilimci Guido Giorsano ise CNN’e verdiği röportajda, ceset yanında bulunan ahşap parçalarından bölgedeki sıcaklığın 500 santigrat derecenin üzerine çıktığının tespit edildiğini ve beyni camlaşan kurbana ait esedinin kusursuza yakın bir biçimde günümüze kadar gelmiş olmasını bir “nimet” olarak yorumladı.

    Bundan sonra camlaşma süreci ve kurbanların maruz kaldığı sıcaklığı tam olarak belirlemekle ilgili detaylara yoğunlaşacaklarını söyleyen araştırmacılar, daha ileriki safhalarda ise kalıntılardaki proteinleri ve gen dizilimlerini inceleyecek.

    Ortaya çıkacak sonuçlar, dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Vezüv’le ilgili risk analizi yapmak konusunda yetkililere kıymetli veriler sunacak.



    https://edition.cnn.com/2020/10/05/europe/brain-cells-vesuvius-victim-herculaneum-scn-scli-intl/index.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    vozy (Vatan Yiğit) 2 hf.
    Vay bee günümüzdeki beyinlerde zor bulunacak bir bulgu bence çok değerli.
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    lucifered 2 hf.
    Okuyunca gerçekten bilim kurgu romanı gibi bir hikaye örgüsü çıkartıyor. Doğa çok mucizevi bir ortam ve keşfetmemiz gereken daha bir sürü şey var. Bu bilinmemezlik çok heyecan verici
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 2 hf.
    Bilim kurgu filmlerindeki gibi. Hani başka gezegenden taşlaşmış ya da ölü bir form getirirler de canlanıp herkese korku yaşatır ya onun gibi.
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