Manisa’da magma odası keşfedildi: Püskürme riski taşıyor

- "Yanık Ülke" yeniden hareketlenebilir
- Volkanik laboratuvar: Kula
- En son 4.700 yıl önce püskürdü
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"Yanık Ülke" yeniden hareketlenebilir
Kula-Salihli Jeoparkı olarak bilinen bölge, antik dönem tarihçisi Strabon'un "Katakekaumene" (Yanık Ülke) adını verdiği volkanik bir alan. Bölge, hem tarihi mirası hem de doğal güzellikleriyle dikkat çekerken, son keşifler bu eşsiz coğrafyanın aynı zamanda volkanik açıdan risk taşıdığını ortaya koyuyor. Kula, Türkiye’nin en genç volkanlarına ev sahipliği yapıyor ve bu volkanik miras, bugün hala jeolojik açıdan aktif bir yapıya sahip.
“Bundan sonraki süreçte de bu aktivite ve depremler devam ettikçe, kabuktaki bu yırtılmalar devam ettikçe -ki öyle gözüküyor- 5 kilometre derinliğe kadar sokulan magma kütlesinin bir şekilde yüzeye yaklaşması ve püskürmesi çok olası görünüyor." diyor Prof. Dr. Özgür Karaoğlu.
Volkanik laboratuvar: Kula
Yaklaşık 10 bin kilometrekarelik bir alanı kapsayan projede, Ankara Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi'nden toplamda 12 bilim insanı yer aldı. Araştırma ekibi, 3,5 yıl boyunca özel olarak tasarlanan 15 sismometreyi bölgeye yerleştirerek, yer kabuğunun derinliklerindeki magma odalarının izini sürdü. Bu süreçte, Ulusal Deprem Gözlem Merkezi istasyonlarından da faydalanıldı.
En son 4.700 yıl önce püskürdü
Bölgede kuzey-güney yönünde gerilmeler ve aktif fay sistemlerinin bulunduğunu vurgulayan Karaoğlu, bu fayların depremlerle birlikte magmayı harekete geçirebileceğini ve volkanik faaliyetlerin başlamasına yol açabileceğini söyledi. Özellikle Alaşehir grabeni ve çevresindeki fay hatlarının bölgedeki jeotermal sistemleri de etkilediği ve magmanın bu sistemlerle ilişkilendirilebileceği ifade ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.