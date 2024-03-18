İzlanda'da 3 ayda 4. kez yanardağ patladı, OHAL ilan edildi

İzlanda'da bir kere daha volkan hareketliliği gerekçesiyle olağanüstü hal ilan edildi. Bu, aralık ayından beri bölgeyi vuran dördüncü yanardağ patlaması oldu.
Dün akşamdan beri İzlanda Meteoroloji Ofisi'nden yapılan açıklamalara göre, son patlama Reykjanes Yarımadası'ndaki Stora Skogfell ve Hagafell arasında yaşandı. 8 Şubat'ta meydana gelen bir önceki patlama da aynı bölgelerin civarındaydı. Ofis şu ifadeleri kullandı: "Kameralara ve helikopterle çekilen fotoğraflara dayanan ilk değerlendirmelere göre, bu patlama magma çıkışı açısından, Sundhnukur kaynaklı önceki üç patlamaya kıyasla daha büyük."
Patlamadan dakikalar önce halkı uyaran ofis, lavların ülkenin güneybatısındaki balıkçı kasabası Grindavik'i korumak için oluşturulan engellere doğru ilerlediğini bildirdi.
Önceki patlamalarda da tahliye edilen Grindavik'in yanısıra İzlanda'nın dünyaca ünlü kaplıcası Mavi Lagün de boşaltıldı.
11 Kasım'da kasabalarını terk etmek zorunda kalan 4 bine yakın Grindavik sakininin evlerine dönmelerine ancak 19 Şubat'ta izin verilmişti.
Fransız haber ajansı AFP, dönenlerin sayısının yalnızca yüz civarında kaldığını bildiriyor. Cuma itibarıyla 300 Grindavikli evlerini devlete satmak için başvuruda bulunmuş durumda.
Patlamalar, Reykjanes Yarımadası'ndaki 30 bin kişiye elektrik ve su sağlanmasında kilit rol oynayan Svartsengi Elektrik Santrali'ni de tehlikeye attı.
Santrali korumak için tedbirler alınırken personel tahliye edildi. Svartsengi ilk patlamadan beri uzaktan işletiliyor.
33 aktif yanardağ sistemine sahip İzlanda, bu alanda Avrupa'nın lideri. Volkanlar 2021 martında tekrar harekete geçene kadar Reykjanes Yarımadası'nda 800 yıl boyunca patlama görülmemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.