Tarihin en ölümcül ve korkutucu uçak kazaları

Pazar günü, Güney Kore tarihinin en ölümcül uçak kazası meydana geldi. Bir yolcu uçağının düşmesi sonucunda 179 kişi öldü. Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, altı Jeju Air mürettebatından ikisinin kazadan kurtulan tek kişiler olduğunu ve uçağın Pazar sabahı pistten çıkıp Muan Uluslararası Havaalanı'nda bir duvara çarpmasının ardından bir hastanede tedavi gördüklerini söyledi. Kazanın büyük kısmı videoya kaydedildi. Uçak Tayland'ın Bangkok şehrine geliyordu. Kaza, Azerbaycan Havayolları uçağının Kazakistan'da düşerek 38 kişinin ölümüne yol açtığı hafta meydana geldi.

İstatistikler, tüm havacılık kazalarının %80'inin insan hatasından kaynaklandığını gösteriyor. En tehlikeli zamanlar kalkış ve iniş ile bu olaylardan önceki ve sonraki zaman dilimleri. Pilot hatasının uçak kazalarının %53'ünü oluşturduğu, mekanik arıza (%21) ve hava koşullarının (%11) ise bunu takip ettiği düşünülüyor. Uçuş ekiplerinin kapsamlı simülatör tabanlı eğitim aldığı en iyi eğitimlerde bile, insanlar önceki alışkanlık davranışlarına geri dönme eğiliminde oluyor. Eğitim yardımcı oluyor ancak insanların kas hafızasını geliştirmesi zaman alıyor; bu da özellikle yüksek manevra kabiliyetine sahip bir uçağı uçururken felaket niteliğinde istenmeyen sonuçlara yol açabiliyor.

Öte yandan, pilot hatası meydana geldiğinde her zaman başka faktörlerin de devreye girdiğini belirtmek önemli. Uçak, çevresel sorunlar ve organizasyonel sorunlar bunlara birkaç örnek.

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Dünyanın en büyük uçak kazaları ✈️💥 Tam Boyutta Gör Küresel havacılık tarihinde karanlık noktalar yok değil. Yıllar içinde teknoloji ve havacılık mühendisliğinde yaşanan sayısız ilerlemeye rağmen hava yolculuğu tehlikeli. Son olarak, Güney Kore uçak kazası 179 ölümle sonuçlandı. Bir başka olay; Oslo’dan Amsterdam’a giden yolcu uçağı acil iniş sırasında pisten çıktı. Neyse ki Hollanda uçak kazası sonrasında hiç kayıp verilmedi. İşte tarihteki en kötü 5 uçak kazası: 1️⃣ Tenerife Faciası Tam Boyutta Gör Havacılık tarihinin en ölümcül kazası aslında havada değil, yerde meydana geldi. 1977’de, iki tam yüklü Boeing 747 yolcu jeti, Tenerife Adası'ndaki bir pistin ortasında çarpıştı ve 583 kişi öldü. Uçakların hiçbirinin bu havaalanında olmaması gerekiyordu ancak ilk havaalanındaki terörist faaliyetler her iki uçağı da Kanarya Adaları'ndaki Los Rodeos Havaalanı'na yönlendirdi. Yoğun sis, vericilerde sorun ve pilotlarla kontrol merkezi arasındaki iletişimsizlik, KLM 4805'in izinsiz kalkış yapmasına neden oldu. Pan Am 1736 ise hala pistteydi ve pilot sisin içinde işaretleri okuyamadığı için yanlış çıkıştaydı. Birkaç hata, neredeyse önden çarpışmayla sonuçlanan bir domino etkisi yarattı ve KLM'deki herkes, Pan Am'daki 380 yolcudan 326'sı öldü. Bu, küresel tarihin en yüksek ölüm oranına sahip havayolu kazası olarak kalmaya devam ediyor. 2️⃣ Japan Airlines Flight 123 Tam Boyutta Gör 12 Ağustos 1985'te, tarihin en ölümcül ikinci uçak kazası, Japan Airlines Flight 123'ün kontrolünü kaybettikten sonra bir dağ yamacına çarpmasıyla gerçekleşti. Uçak, Japonya'nın Tokyo şehrindeki Haneda Havaalanı'ndan Osaka'ya doğru yola çıktı. Kalkıştan yaklaşık 12 dakika sonra, havayolunun yıllar önce onardığı bir alanda kıç basınç bölmesi yırtıldı. Yırtılma 24.000 fit yükseklikte meydana geldi ve kabinin hızla basınçsızlaşmasına neden oldu. Basınçsız kabin, birkaç dakika içinde, yangın duvarının ve dikey stabilizatörün destekleyici yapısının arızalanmasına ve uçağın ayrılmasına neden oldu. Dört hidrolik sistem de kısa sürede tükendi ve uçağı kontrol etmeyi imkansız hale getirdi. Basınç azalmasından 32 dakika sonra, uçak 340 knot hızla dağlara çarptı. Kazada 505 yolcu ve 15 mürettebat üyesi öldü. Kopan kuyruk bölgesine yakın yerdeki dört kişi, kazadan sağ kurtuldu. 3️⃣ En Ölümcül Uçak Kazası Tam Boyutta Gör Dünyanın en ölümcül uçak kazası, Kuzey Hindistan'da Charkhi Dadri şehri üzerinde meydana geldi. Çarpışmaya Suudi Arabistan'ın 763 sefer sayılı uçağı ve Kazakistan Hava Yolları'nın 1907 sefer sayılı uçak dahil oldu. 12 Kasım 1996’da, ilk uçak Dahran’a diğeri Indira’ya gidiyordu. Kazakistan uçağının 15.000 feet'e alçalma izni vardı ancak 14.000 feet'e alçaldı. Suudi Arabistan uçağı ters yönde uçuyordu. Hava trafik kontrolörü uçakların yakınlığını zamanında anlayamadı ve iki uçak havada çarpıştı. Suudi uçağının kanadı, Kazakistan uçağının kuyruğunun kanadını kesmesiyle koptu ve Suudi uçağının aşağı doğru sarmal bir şekilde dönmesine ve uçaktaki 312 kişinin ölümüne neden oldu. Kazakistan uçağı ayrıca kontrolsüz inişe geçti ve uçaktaki 37 kişinin ölümüne neden oldu. Havada meydana gelen çarpışma toplam 349 can kaybına neden oldu. 4️⃣ Turkish Airlines Flight 981 Tam Boyutta Gör İstanbul Yeşilköy Havalimanı'ndan Londra Heathrow Havalimanı'na düzenli bir programla uçan ve Paris'teki Orly Havalimanı'nda mola veren Türk Hava Yolları Uçuş 981, 3 Mart 1974'te trajik bir olay yaşadı. Uçuşta yer alan McDonnell Douglas DC-10 uçağı, Paris'in hemen dışındaki Ermenonville ormanına düştü ve uçaktaki herkesin (346 kişi) hayatını kaybetmesine neden oldu. O zamanlar, bu kaza havacılık tarihinin en felaketli uçak kazası olarak kayıtlara geçti. Şu anda, kaydedilen en ölümcül dördüncü uçak kazası, kurtulanı olmayan ikinci en ölümcül uçak kazası, kurtulanı olmayan en ölümcül tek uçak kazası ve Avrupa'da meydana gelen en ciddi ikinci havacılık kazası olarak yerini korunuyor. Kazanın uçak tasarım hatasından kaynaklandığı biliniyor. 5️⃣ Air India Flight 182 Tam Boyutta Gör Air India Flight 182, 23 Haziran 1985'te, 31.000 fit (9.400 m) yükseklikte uçarken, Boeing 747-237B uçağı bir bombayla imha edildi. Olay, İrlanda hava sahasında gerçekleşti ve uçağın Atlas Okyanusu'na çarpmasına neden oldu. Bu olay, 747 jumbo jetinin ilk bombalanmasıydı. Yıkıcı sonuç, 268 Kanada vatandaşı, 27 İngiliz vatandaşı ve 24 Hindistan vatandaşı olmak üzere 329 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Bu olay özellikle Kanada tarihindeki en büyük toplu kıyım olarak öne çıkıyor. 11 Eylül 2001'deki trajik olaylara kadar bir uçağın karıştığı en ölümcül terör saldırısıydı. Ayrıca, en ölümcül uçak bombalaması olmaya devam ediyor.

Hava yolculuğu, en güvenli ulaşım şekli olarak bilinir ancak trajedi yaşandığında, bu çok sert ve yıkıcı olur. 1977'de yaşanan havacılık tarihinin en ölümcül kazası olarak bilinen Tenerife Kazası'ndan, 1985'te İrlanda hava sahasında gerçekleşen tarihin en ölümcül uçak bombalamasına Dünyanın en büyük uçak kaza olayları burada.

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