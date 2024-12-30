Tarihin en ölümcül ve korkutucu uçak kazaları

- Dünyanın en büyük uçak kazaları ✈️💥
- 1️⃣ Tenerife Faciası
- 2️⃣ Japan Airlines Flight 123
- 3️⃣ En Ölümcül Uçak Kazası
- 4️⃣ Turkish Airlines Flight 981
- 5️⃣ Air India Flight 182
- Yorumlar
Pazar günü, Güney Kore tarihinin en ölümcül uçak kazası meydana geldi. Bir yolcu uçağının düşmesi sonucunda 179 kişi öldü. Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, altı Jeju Air mürettebatından ikisinin kazadan kurtulan tek kişiler olduğunu ve uçağın Pazar sabahı pistten çıkıp Muan Uluslararası Havaalanı'nda bir duvara çarpmasının ardından bir hastanede tedavi gördüklerini söyledi. Kazanın büyük kısmı videoya kaydedildi. Uçak Tayland'ın Bangkok şehrine geliyordu. Kaza, Azerbaycan Havayolları uçağının Kazakistan'da düşerek 38 kişinin ölümüne yol açtığı hafta meydana geldi.
İstatistikler, tüm havacılık kazalarının %80'inin insan hatasından kaynaklandığını gösteriyor. En tehlikeli zamanlar kalkış ve iniş ile bu olaylardan önceki ve sonraki zaman dilimleri. Pilot hatasının uçak kazalarının %53'ünü oluşturduğu, mekanik arıza (%21) ve hava koşullarının (%11) ise bunu takip ettiği düşünülüyor. Uçuş ekiplerinin kapsamlı simülatör tabanlı eğitim aldığı en iyi eğitimlerde bile, insanlar önceki alışkanlık davranışlarına geri dönme eğiliminde oluyor. Eğitim yardımcı oluyor ancak insanların kas hafızasını geliştirmesi zaman alıyor; bu da özellikle yüksek manevra kabiliyetine sahip bir uçağı uçururken felaket niteliğinde istenmeyen sonuçlara yol açabiliyor.
Öte yandan, pilot hatası meydana geldiğinde her zaman başka faktörlerin de devreye girdiğini belirtmek önemli. Uçak, çevresel sorunlar ve organizasyonel sorunlar bunlara birkaç örnek.
Dünyanın en büyük uçak kazaları ✈️💥
1️⃣ Tenerife Faciası
Yoğun sis, vericilerde sorun ve pilotlarla kontrol merkezi arasındaki iletişimsizlik, KLM 4805'in izinsiz kalkış yapmasına neden oldu. Pan Am 1736 ise hala pistteydi ve pilot sisin içinde işaretleri okuyamadığı için yanlış çıkıştaydı. Birkaç hata, neredeyse önden çarpışmayla sonuçlanan bir domino etkisi yarattı ve KLM'deki herkes, Pan Am'daki 380 yolcudan 326'sı öldü. Bu, küresel tarihin en yüksek ölüm oranına sahip havayolu kazası olarak kalmaya devam ediyor.
2️⃣ Japan Airlines Flight 123
Basınçsız kabin, birkaç dakika içinde, yangın duvarının ve dikey stabilizatörün destekleyici yapısının arızalanmasına ve uçağın ayrılmasına neden oldu. Dört hidrolik sistem de kısa sürede tükendi ve uçağı kontrol etmeyi imkansız hale getirdi. Basınç azalmasından 32 dakika sonra, uçak 340 knot hızla dağlara çarptı. Kazada 505 yolcu ve 15 mürettebat üyesi öldü. Kopan kuyruk bölgesine yakın yerdeki dört kişi, kazadan sağ kurtuldu.
3️⃣ En Ölümcül Uçak Kazası
Hava trafik kontrolörü uçakların yakınlığını zamanında anlayamadı ve iki uçak havada çarpıştı. Suudi uçağının kanadı, Kazakistan uçağının kuyruğunun kanadını kesmesiyle koptu ve Suudi uçağının aşağı doğru sarmal bir şekilde dönmesine ve uçaktaki 312 kişinin ölümüne neden oldu. Kazakistan uçağı ayrıca kontrolsüz inişe geçti ve uçaktaki 37 kişinin ölümüne neden oldu. Havada meydana gelen çarpışma toplam 349 can kaybına neden oldu.
4️⃣ Turkish Airlines Flight 981
O zamanlar, bu kaza havacılık tarihinin en felaketli uçak kazası olarak kayıtlara geçti. Şu anda, kaydedilen en ölümcül dördüncü uçak kazası, kurtulanı olmayan ikinci en ölümcül uçak kazası, kurtulanı olmayan en ölümcül tek uçak kazası ve Avrupa'da meydana gelen en ciddi ikinci havacılık kazası olarak yerini korunuyor. Kazanın uçak tasarım hatasından kaynaklandığı biliniyor.
5️⃣ Air India Flight 182
Bu olay özellikle Kanada tarihindeki en büyük toplu kıyım olarak öne çıkıyor. 11 Eylül 2001'deki trajik olaylara kadar bir uçağın karıştığı en ölümcül terör saldırısıydı. Ayrıca, en ölümcül uçak bombalaması olmaya devam ediyor.
Hava yolculuğu, en güvenli ulaşım şekli olarak bilinir ancak trajedi yaşandığında, bu çok sert ve yıkıcı olur. 1977'de yaşanan havacılık tarihinin en ölümcül kazası olarak bilinen Tenerife Kazası'ndan, 1985'te İrlanda hava sahasında gerçekleşen tarihin en ölümcül uçak bombalamasına Dünyanın en büyük uçak kaza olayları burada.Kaynakça https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_deadliest_aircraft_accidents_and_incidents https://www.aviationdisasterlaw.com/worst-aviation-accidents-history/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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