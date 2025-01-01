Matrix filmleri hangi sırayla izlenir? İşte Matrix izleme sırası

- The Matrix izleme sırası (Kronolojik) ⏳
- Çıkış tarihlerine göre The Matrix izleme sırası 📅
- The Matrix'in hikâyesiyle doğrudan bağlantılı olan yan eserler
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The Matrix izleme sırası (Kronolojik) ⏳
The Matrix'ten dört yıl sonra çıkan anime türündeki The Animatrix, bu hikâyenin köklerine dair daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler için pek çok şeyi bağlama oturtan bir eser. Dokuz kısa hikâyeden oluşan bu animedeki bazı bölümler kronolojik olarak ilk film esnasında ya da sonrasında geçiyor olsa da asıl önem taşıyan bölümler kronolojik olarak ilk filmin öncesinde geçiyor. Makinelerin yükselişi ve gökyüzünun karartılması gibi kilit olaylar bu filmde detaylandırılıyor. Bu yüzden Matrix'in hikâyesini kronolojik olarak deneyimlemek isteyenlerin başlangıç noktası Animatrix olabilir. Ancak hikâyeyi kronolojik olarak deneyimlemek gibi bir önceliğiniz yoksa Animatrix'i ilk filmden sonra izlemenizde fayda var. Zira Animatrix'teki pek çok hikâye The Matrix sonrası izlendiğinde daha fazla anlam ifade ediyor.
İşte The Matrix serisinin kronolojik izleme sırası:
- The Animatrix (2003)
- The Matrix (1999)
- The Matrix Reloaded (2003)
- The Matrix Revolutions (2003)
- The Matrix Resurecctions (2021)
Çıkış tarihlerine göre The Matrix izleme sırası 📅
- The Matrix (1999)
- The Matrix Reloaded (2003)
- The Animatrix (2003)
- The Matrix Revolutions (2003)
- The Matrix Resurecctions (2021)
The Matrix'in hikâyesiyle doğrudan bağlantılı olan yan eserler
2005 yılında, yani üçüncü filmden iki yıl sonra çıkan MMORPG oyunu The Matrix Online ise "ana hikâyenin devamı" olarak lanse edildi. Hattta Wachowski Kardeşler'in de bu hikâyeye katkı sunduğu söylendi. Ama bu kez hikâyeye yön veren asıl isim çizgi-roman yazarı Paul Chadwick'ti. Chadwick hikâyeyi Wachowskiler'in iznini alarak devam ettirdi.
Yıllar içinde Matrix ile bağlantılı pek çok çizgi-roman yayımlandı. Bunlardan en önemlisi ise "Bits and Pieces of Information"dı. Doğrudan Wachowski Kardeşler'in yazdığı bu çizgi-romanın çizimlerini serinin sanat tasarımcısı olan Geof Darrow yaptı. Animatrix gibi Bits and Pieces of Information da Matrix dünyasının nasıl kurulduğunu, makinelerin nasıl yükseldiğini merak edenler için bu hikâyeyi biraz daha detaylandırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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