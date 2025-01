Matrix filmleri hangi sırayla izlenir? İşte Matrix izleme sırası

Tam Boyutta Gör Wachowski Kardeşler'in yazıp yönettiği The Matrix, yeni milenyum arifesinde çıktığında öylesine büyük bir kültürel fenomene dönüştü ki devam filmlerinin gişeyi bugünkü kadar domine etmediği o yıllarda bile koca bir franchise yaratmayı başardı. Sonraki yıllarda devam filmlerinden animelere, video oyunlardan çizgi-romanlara Matrix mitolojisini büyüten pek çok eser çıktı. Diğer yandan Wachowskiler de zamanla The Matrix'i bir üçlemeye dönüştürdüler. Hatta yıllar sonra bu üçlemeye bir devam filmi de çektiler. Aradan geçen 25 yılda The Matrix artık koca bir seriye dönüşmüş durumda. Peki bu seri hangi sırayla izlenmeli? İşte The Matrix filmleri için alternatif izlenme sıraları:

The Matrix izleme sırası (Kronolojik) ⏳

The Matrix'ten dört yıl sonra çıkan anime türündeki The Animatrix, bu hikâyenin köklerine dair daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler için pek çok şeyi bağlama oturtan bir eser. Dokuz kısa hikâyeden oluşan bu animedeki bazı bölümler kronolojik olarak ilk film esnasında ya da sonrasında geçiyor olsa da asıl önem taşıyan bölümler kronolojik olarak ilk filmin öncesinde geçiyor. Makinelerin yükselişi ve gökyüzünun karartılması gibi kilit olaylar bu filmde detaylandırılıyor. Bu yüzden Matrix'in hikâyesini kronolojik olarak deneyimlemek isteyenlerin başlangıç noktası Animatrix olabilir. Ancak hikâyeyi kronolojik olarak deneyimlemek gibi bir önceliğiniz yoksa Animatrix'i ilk filmden sonra izlemenizde fayda var. Zira Animatrix'teki pek çok hikâye The Matrix sonrası izlendiğinde daha fazla anlam ifade ediyor.

İşte The Matrix serisinin kronolojik izleme sırası:

The Animatrix (2003) The Matrix (1999) The Matrix Reloaded (2003) The Matrix Revolutions (2003) The Matrix Resurecctions (2021)

Çıkış tarihlerine göre The Matrix izleme sırası 📅

Tam Boyutta Gör 2003 yılında üç yeni Matrix yapımı birden izleyicilerin beğenisine sundu. The Matrix bugün bir üçleme olarak ele alınıyor olsa da Wachowskiler aslında Reloaded ve Revolutions'ı tek bir film gibi tasarlamıştı. Nitekim Reloaded'ın anlatısal olarak bir finale bağlanmadan "Devam edecek" yazısıyla sonlanması da bundan. Wachowski Kardeşler'in tek bir devam filmi olarak tasarladığı hikâye Warner Bros. tarafından ikiye bölündü ve altı ay arayla gösterime sokuldu. Sinemalarda yaygın dağıtıma çıkmadan doğrudan DVD formatında satışa sunulan The Animatrix ise bu iki filmin arasında çıktı.

The Matrix (1999) The Matrix Reloaded (2003) The Animatrix (2003) The Matrix Revolutions (2003) The Matrix Resurecctions (2021)

The Matrix'in hikâyesiyle doğrudan bağlantılı olan yan eserler

Tam Boyutta Gör The Animatrix hikâyesi The Matrix'e doğrudan bağlanan tek yan eser değildi. Bunun yanı sıra seriye doğrudan temas eden video oyunlar ve çizgi-romanlar da çıktı. Bunların başında ise Enter the Matrix oyunu geliyordu. 2003 yılında, ikinci filmle aynı dönemde çıkan Enter the Matrix, The Matrix Reloaded'ın hikâyesiyle paralel ilerleyen bir hikâyeye sahip. Hatta Wachowskiler bu oyun için filmin oyuncu ekibiyle birlikte yaklaşık bir saatlik ek görüntü çektiler.

2005 yılında, yani üçüncü filmden iki yıl sonra çıkan MMORPG oyunu The Matrix Online ise "ana hikâyenin devamı" olarak lanse edildi. Hattta Wachowski Kardeşler'in de bu hikâyeye katkı sunduğu söylendi. Ama bu kez hikâyeye yön veren asıl isim çizgi-roman yazarı Paul Chadwick'ti. Chadwick hikâyeyi Wachowskiler'in iznini alarak devam ettirdi.

Yıllar içinde Matrix ile bağlantılı pek çok çizgi-roman yayımlandı. Bunlardan en önemlisi ise "Bits and Pieces of Information"dı. Doğrudan Wachowski Kardeşler'in yazdığı bu çizgi-romanın çizimlerini serinin sanat tasarımcısı olan Geof Darrow yaptı. Animatrix gibi Bits and Pieces of Information da Matrix dünyasının nasıl kurulduğunu, makinelerin nasıl yükseldiğini merak edenler için bu hikâyeyi biraz daha detaylandırıyor.

