Mac OS X Snow Leopard’ın ön satışı başladı

Apple'ın 2008 Haziran'ında geliştirmecilere tanıttığı ve son versiyonun bu sene 15.si yapılan WWDC'de tanıtılan Leopard'ın abisi Snow Leopard'ın ön siparişleri dünyaca ünlü alışveriş sitesi Amazon.com'dan alınmaya başladı.Windows'lardaki gibi birden çok sürüme sahip olmayan OS X ailesinin kar leoparının son kullanıcı fiyatları şöyle;

Leopard kullanıcılarının alabileceği Mac OS X Snow Leopard: 29 Dolar (5 bilgisayara kadar aile paketi 49 dolar)

Tiger ve daha önceki OS kullanıcılarının alacağı Mac Box Set: 169 Dolar (5 bilgisayara kadar aile paketi 229 dolar)

8 Haziran 2009'dan sonra Leopard yüklü herhangi bir Mac bilgisayarı alan kullanıcılar da 10 dolar karşılığında sistemlerini Mac OS X Snow Leopard'a güncelleyebilecekler.

Eylül ayı içersinde kullanıcılarla buluşmaya hazırlanan Mac OS X Snow Leopard,hızıyla ve güvenliği ile ön plana çıkıyor.İçersindeki temel uygulamalarla birlikte tam 64Bit desteği sunmaya hazırlanan yeni sistem 32Bit'lik sistemlere göre hem daha güvenli hemde 4Gigabyte'lık bellek limitinide 16 exabyte yani 16 Milyar Gigabyte'a çıkartıyor.Mac OS X 10.6 içersinde bulundurduğu ve Apple tarafından geliştirilen Grand Central Dispatch (ismini New York'un ünlü tren garı Grand Central Terminal'den alıyor) teknolojisi ile kullanıcıların ve geliştiricilerin çok çekirdekli işlemcilerden tam verim almasını sağlarken yine Apple tarafından geliştirilen OpenCL (Open Computer Language) sayesinde de geliştiricelere herhangi bir uygulamada GPU'ların bütünü gücü kullanma imkanı tanıyor.

Windows 7'nin Vista'nın makyajlanmış hali ve eski teknoloji olduğunu söyleyen Bertrand Serlet'in eseri olan Mac OS X Snow Leopard'ın Mac satışlarını arttırıp attırmayacağını ise zaman gösterecek.