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Mac OS X Snow Leopard’ın ön satışı başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
18,1b
1
20
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın 2008 Haziran'ında geliştirmecilere tanıttığı ve son versiyonun bu sene 15.si yapılan WWDC'de tanıtılan Leopard'ın abisi Snow Leopard'ın ön siparişleri dünyaca ünlü alışveriş sitesi Amazon.com'dan alınmaya başladı.Windows'lardaki gibi birden çok sürüme sahip olmayan OS X ailesinin kar leoparının son kullanıcı fiyatları şöyle;

Leopard kullanıcılarının alabileceği Mac OS X Snow Leopard: 29 Dolar (5 bilgisayara kadar aile paketi 49 dolar)

Tiger ve daha önceki OS kullanıcılarının alacağı Mac Box Set: 169 Dolar (5 bilgisayara kadar aile paketi 229 dolar)

8 Haziran 2009'dan sonra Leopard yüklü herhangi bir Mac bilgisayarı alan kullanıcılar da 10 dolar karşılığında sistemlerini Mac OS X Snow Leopard'a güncelleyebilecekler.

Eylül ayı içersinde kullanıcılarla buluşmaya hazırlanan Mac OS X Snow Leopard,hızıyla ve güvenliği ile ön plana çıkıyor.İçersindeki temel uygulamalarla birlikte tam 64Bit desteği sunmaya hazırlanan yeni sistem 32Bit'lik sistemlere göre hem daha güvenli hemde 4Gigabyte'lık bellek limitinide 16 exabyte yani 16 Milyar Gigabyte'a çıkartıyor.Mac OS X 10.6 içersinde bulundurduğu ve Apple tarafından geliştirilen Grand Central Dispatch (ismini New York'un ünlü tren garı Grand Central Terminal'den alıyor) teknolojisi ile kullanıcıların ve geliştiricilerin çok çekirdekli işlemcilerden tam verim almasını sağlarken yine Apple tarafından geliştirilen OpenCL (Open Computer Language) sayesinde de geliştiricelere herhangi bir uygulamada GPU'ların bütünü gücü kullanma imkanı tanıyor.

Windows 7'nin Vista'nın makyajlanmış hali ve eski teknoloji olduğunu söyleyen Bertrand Serlet'in eseri olan Mac OS X Snow Leopard'ın Mac satışlarını arttırıp attırmayacağını ise zaman gösterecek.


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yekoo 10 yıl
ya 16 milyar gb ye çüş demişsinizde zaten 64 bit windows xp den bu yana var ve aynı desteği oda sunuyor bilmiyo olmanızın tek nedeni böyle bir gereksiz bilgiyi sunmamış olmalarıdır ayrıca 16 milyar gb bellek nerde nasıl kullanılır eğer ilerde o kadr bellek ihtiyacımız olucaksa o tarihlerde eminim 128 bit işletim sistemleri yepyeni mimariler vs vs olacaktır ve 256 katrilyon gb desteği gelecektir. pff muhabete bak yaa tekrar söylüyorum varsa ole bi anakart alın 16milyar gb w7 64bitte kullanın
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caves 10 yıl
arkadaşlar apple bilgisayarını yurdışından alanlar ne yapacak? biz nerden nasıl satın alacağız snow leopard'ı?
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iso614300 10 yıl
HERZAMAN HERYERDE EN BÜYÜK MacOS x Leopard.
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mrxpsp3 10 yıl
nasıl yükleneceğini anlatan bir yer forum var mı?
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playcold 10 yıl

mrxpsp3

nasıl yükleneceğini anlatan bir yer forum var mı?



Hobar adlı arkadaşın imza kısmındaki linki tıklarsan ulaşabilirsin nasıl yükleniceğine :)
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Hobar 10 yıl
Snow'u da yükleriz. bizim pc ye

.
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Exit to DOS 10 yıl

Hobar

Snow'u da yükleriz. bizim pc ye

.


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mrxpsp3 10 yıl
pc lere yükleyemiyormuyuz macler windows kullanabilirken biz pc kullanıcıları neden mac os kullanamamakta ?
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dozdoz 10 yıl
fıyat ıyı umarım tr de de abartı bır fıyat olmaz



''8 Hazirandan sonra Leopard yüklü herhangi bir Mac bilgisayarı alan kullanıcılarda 10 dolar karşılığında sistemlerini Mac OS X Snow Leopard'a güncelleyebilecekler. ''


8 hazıran derken ??
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playcold 10 yıl

mrxpsp3

pc lere yükleyemiyormuyuz macler windows kullanabilirken biz pc kullanıcıları neden mac os kullanamamakta ?


evet ben de merak ediyorum. vistayı en performanslı biçimde macbook pro çalıştırırken neden pcler mac os x çalıştıramıyor?
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fotifoti 10 yıl
en çok dikkat çeken nokta çüşşşlük 16 milyar gblık ram desteği olmuş.
eski macci olsam da (taa ed zamanından osx li g4 lere kadar) artık pek cezbetmiyor.
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Tolgá 10 yıl
çüşş 16 milyar gb
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