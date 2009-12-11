Mac platformunun en iyi ikinci tarayıcısı: Chrome for Mac

Mac OS'de SunSpider Java Benchmark sonuçları, kısa çubuklar daha iyi performansı gösterir.
Google'ın 2 gün önce duyurduğu Chrome for Mac internet tarayıcısı, Mac platformunda Opera ve Firefox'a ezici üstünlük kurmayı başardı. ComputerWorld tarafından yapılan SunSpider Java Benchmark test sonucu Chrome'un Opera 10.10'dan 10 kat, Mozilla'nın açık kaynaklı internet tarayıcısı Firefox 3.6 Beta 4'den 3 kat daha hızlı olduğunu ortaya koydu. Fakat Chrome'a rağmen, Mac OS'in en iyi internet tarayıcısı Safari olmaya devam ediyor çünkü Firefox ve Opera'a üstünlük kuran Chrome, SunSpider Java Benchmark sonucuna göre Safari'den %12 daha yavaş.
Windows platformunu göz önüne aldığımız da aynı testte lider olan Chrome'u Safari takip ediyor. Kısacası tarayıcı dünyasında Safari ve Chrome'un çekişmesi devam edeceğe benziyor.
Windows'da SunSpider Java Benchmark sonuçları, kısa çubuklar daha iyi performansı gösterir.
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Yalnız bu grafikler Java benchmarkları, yani tarayıcının genel hızını tam gösteremez. Safari'nin Java motoru çok iyi, fakat kendisi bazen sapıtabiliyor. Mac üzerinde Safari kullanıyorum, Firefox pek başarılı değil, Chrome'u tam deneyemedim henüz, fakat Windows 7 üzerinde en iyi performansı Chrome'un verdiğini düşünüyorum. Genel anlamda Windows üzerinde Safari diğerlerinin yanında biraz yavaş kalıyor.