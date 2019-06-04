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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac Pro için Apple Pro Display XDR ekranı duyuruldu

Mac Pro için bir serveti gözden çıkardıysanız en az onun kadar pahalı Apple Pro Display XDR profesyonel monitör de ilginizi çekebilir. Apple Pro Display XDR özellikleri ve fiyatı haberimizde.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
3,1b
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9
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın profesyonel Mac bilgisayarları için monitör yaklaşımı genelde farklı oluyor. Yenilenmiş tasarımıyla tanıtılan Mac Pro için firma özel bir de monitör hazırladı. Apple Pro Display XDR pazardaki en pahalı modellerden birisi durumunda.

Apple Pro Display XDR özellikleri ve fiyatı

Apple Pro Display XDR monitör modeli 32 inçlik LCD ekranında 6016 x 3384 piksel çözünürlük sunuyor. Mac Pro tasarımıyla uyumlu olan monitör kasası her LED için bir ısı dağıtıcı barındırıyor. Bu sayede standart parlaklık 1000 nit, pik durumda ise 1600 nit oluyor.

Ayrıca Bkz. "Modüler Mac Pro tanıtıldı"

1000000:1 kontrast oranını destekleyen monitörün ismindeki XDR takısı da ekstrem dinamik aralık tabirinden geliyor. Monitör P3 geniş renk gamını ve gerçek 10-bit renkleri destekliyor. Ekran üzerindeki yansıma önleyici kaplamaya yer verilmiş.

Thunderbolt 3 üzerinden bağlantı kuran Apple Pro Display XDR monitör modeli standından ayrılabiliyor. Yine aynı bağlantı üzerinden 6 farklı monitör daha bağlamak mümkün oluyor.

Apple Pro Display XDR modeli 4999$ fiyat etiketine sahip. Pro Stand 999$, VESA adaptör ise 199$ seviyesinde. Ayrıca ekranı mat gösteren cam kaplama da ekstra bir fiyat istiyor. Monitör sonbaharda piyasada olacak.

 

https://www.slashgear.com/apple-pro-display-xdr-is-the-perfect-mac-pro-monitor-03578999/ Yorum Yaz
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interwap 4 gün en beğenilen
VESA adaptörü $199 imiş. O fiyata monitör alıyoruz.
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Game Capture TV 4 gün yeni yorumcu
Monitörü bir şekilde anlarım da stand ve vesa aparatı fiyatları nedir öyle ya ne özellik sunuyor kullanıcıya Allah aşkına
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Bay Robot 4 gün
Kaç inç ne özellikleri var hiç bahsedilmemiş...
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gamerasi 4 gün
Şovun yıldızı bu stand.
thesun.co.uk/...
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csh 4 gün
Standart LCD panel kullanmiyor mu bu monitor? Quantum Dot teknolojisini kullanarak bir renk zenginligi sunmasi bu fiyatini bir nebze de olsa haketmesini saglamaz miydi? Yada yeni nesil MicroLED teknolojisi kullansaydi ornegin, teknolojik bir ustunlugu olmaz miydi? Standart beyaz ledlerle aydinlatilip renk skalasi genis de olsa eksik bir renk skalasi sunmasi bence Quantum Dot (diger ismiyle QLED) teknolojisine gore cok daha geride olmasina neden olmuyor mu?
Bazilariniz belki "o kadar ozelligi var bu monitorun, yok efendim profesyonellere yonelik, yok bu kadar genis renk skalasi var, yok bu kadar nits parlakligi var" diyeceksiniz ama sonucta aydinlatmada kullanilan beyaz LEDlerden dolayi eksikli bir renk skalasi yok mu?
Bu paraya 8k 65 inch veya yukarisi Samsung QLED televizyon gelir. Ofis kullanimi icin 32 inch monitor falan diyeceksiniz ama 4k QLED monitorler var, 8k olanlari da ilerde cikar ve cok ama cok daha uygun fiyatlara bunlarin hepsi.
Yaniliyor muyum arkadaslar?
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nct96 4 gün
Bir de bu monitörü Sony TRIMESTER EL referans monitörüyle kıyasladılar. Sunumda baya palavra salladılar.
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esmerbuyucu 4 gün nct96
43 bin dolarlık(dile kolay) bir monitörün sunduğu ayriyeten ne var?! Adamlar çatır çatır sunumunu yaptı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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MrKattchup 4 gün
Fiyatlara sallamadan önce bu ürünün profesyonellere yönelik olduğunu belirtmekte fayda var, bunu alıp kullanacak adam için çerez parası bunlar, Apple adamına göre öpüyor.
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interwap 4 gün en beğenilen
VESA adaptörü $199 imiş. O fiyata monitör alıyoruz.
1 Yanıt Yanıtla +12
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csh 4 gün interwap
Bir de bunun monitor standi var, o da $999 imis. Ya 1000$ olsaydi, Allah muhafaza.
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