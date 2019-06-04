Mac Pro için Apple Pro Display XDR ekranı duyuruldu

Apple’ın profesyonel Mac bilgisayarları için monitör yaklaşımı genelde farklı oluyor. Yenilenmiş tasarımıyla tanıtılan Mac Pro için firma özel bir de monitör hazırladı. Apple Pro Display XDR pazardaki en pahalı modellerden birisi durumunda.

Apple Pro Display XDR özellikleri ve fiyatı

Apple Pro Display XDR monitör modeli 32 inçlik LCD ekranında 6016 x 3384 piksel çözünürlük sunuyor. Mac Pro tasarımıyla uyumlu olan monitör kasası her LED için bir ısı dağıtıcı barındırıyor. Bu sayede standart parlaklık 1000 nit, pik durumda ise 1600 nit oluyor.

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1000000:1 kontrast oranını destekleyen monitörün ismindeki XDR takısı da ekstrem dinamik aralık tabirinden geliyor. Monitör P3 geniş renk gamını ve gerçek 10-bit renkleri destekliyor. Ekran üzerindeki yansıma önleyici kaplamaya yer verilmiş.

Thunderbolt 3 üzerinden bağlantı kuran Apple Pro Display XDR monitör modeli standından ayrılabiliyor. Yine aynı bağlantı üzerinden 6 farklı monitör daha bağlamak mümkün oluyor.

Apple Pro Display XDR modeli 4999$ fiyat etiketine sahip. Pro Stand 999$, VESA adaptör ise 199$ seviyesinde. Ayrıca ekranı mat gösteren cam kaplama da ekstra bir fiyat istiyor. Monitör sonbaharda piyasada olacak.