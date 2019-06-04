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Modüler Mac Pro tanıtıldı

Bileşenlerine daha kolay ulaşılan ve daha kolay yükseltme yapılabilen yeni Mac Pro baştan tasarlandı. Klasik tasarıma geri döne Mac Pro özellikleri ve fiyatı haberimizde.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
4,5b
1
24
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın profesyoneller için geliştirdiği ve uzun bir süredir güncellemesini beklediğimiz Mac Pro nihayet WWDC 2019 konferansında sahneye çıktı. Tamamen yeni bir görünüm kazanan Mac Pro modüler bir tarza bürünmüş.

Yeni Mac Pro özellikleri ve fiyatı

Orijinal Mac Pro esasında geleneksel bir kasa tasarımına sahipti. Apple 2013 yılında silindirik bir tasarım ile tamamen ürünü yenilemişti. Bununla birlikte bileşenlere erişimin zor olduğu eleştirileri artınca Apple modüler bir tasarıma geçiş yapmaya karar verdi.

Ayrıca Bkz. "Kontrolcü desteğiyle tvOS 13 duyuruldu"

Yeni Mac Pro eski geleneksel dörtgen tasarımına geri dönmüş. Üst kısımda paslanmaz çelik iki kulp ile modüler tasarım desteklenmiş. Kasa içerisindeki bileşenlerin 360 derecelik erişime sahip olduğu ifade ediliyor. Böylece yükseltme işlemleri kolaylaşıyor.

28 çekirdeğe kadar Intel Xeon işlemcilerle donatılan yeni Mac Pro 12 DIMM slotlu 2933MHz ECC bellek desteği sunuyor ve 1.5TB seviyesine kadar RAM seçeneği mevcut. Kasa içerisinde 8 PCI slotu, 4 iki taraflı slot ve 3 tek taraflı slot yer alıyor. Infinity Fabric bağlantısı ile iki adet Radeon Vega ekran kartı bağlanabiliyor.

300W güç tüketen Mac Pro kasası için 8 çekirdekli işlemci, 32GB RAM ve 256GB SSD konfigürasyonu 5999$ fiyat etiketine sahip. Bunun üzerinde farklı seçenekler de olacak. Ayrıca 3x8K veya 12x4K yayın imkânı sunan yeni bir Afterburner kartı da duyuruldu. Satışlar sonbahar aylarında başlayacak.

 

https://9to5mac.com/2019/06/03/apple-unveils-new-modular-mac-pro-at-wwdc-2019/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
esmerbuyucu 5 gün en beğenilen
Bunu almayı düşünen kişi ilk etapta fiyatına bakmaz. Ama almayacak kişi fiyatına bakıp onun üzerinden eleştirir.
Türkiye'de zaten herkes profesyonel, alınsın da yerli araba projesinde kullanılsın 😂
Bunu almayı düşünen kişi ilk etapta fiyatına bakmaz. Ama almayacak kişi fiyatına bakıp onun üzerinden eleştirir.Türkiye'de zaten herkes profesyonel, alıns...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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ezimuse 4 gün
Önden bakınca rende gibi 😂
1 Yanıt Yanıtla +9
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AndroidS7180 4 gün
Ne işte kullanıldığını bilmediğiniz hatta tahmin dahi edemediğiniz özel ekipmanların fiyatlarıyla ilgili sallamayı bir kenara bırakmalısınız.
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eyoruk 4 gün
Silindir modelin eski olanı tabi tasarımını beğeniyordum .Ama bunu pek beğenen bile çıkmaz herhalde.
Fiyatı için yorum yapmayacağım ,malum durumlar beli.
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mikhail 4 gün
Tabiki övülürken eleştirilmeli de bence bu kadar güvenlik ve yenilikçiyiz en yenisi bizde işte thunderbolt type c diyen bir şirketin bilgisayarı kesinlikle 7nm epyc işlemciyle gelmeliydi ya da bu seçenek olmalıydı. Ben de 2012 macbook air var arkadaştan almıştım epey uyguna değer mi derseniz macos ve o güçte bir bilgisayar için değer ha alır kullanır mıyım? Hayır zaten param yetmez, kaldı ki param olsa da almam kullanım alanlarımız farklı. Alete Linux yükleyince hiçbir anlamı kalmıyor zaten.
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mikhail 4 gün

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Toplamda 56 çekirdek + 1.5TB RAM + 128GB X3 olarak toplamda 384GB ekran kartına kadar artırılıyor. Piyasada hangi kişisel bilgisayar bu kadar güçlü acaba?
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emre1393 4 gün
üstte de belirtmişler, profesyonel yazılımlar zaten aletten pahalı olduğu için adamlar para kazanıyorsa bu fiyatlar onlara koymaz, alıp kullanırlar.
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grafman09 4 gün
Apple dediniz mi ayağınızı toplayıp saygı duymalısınız.. Cünkü ederi 1 olan cihazı 5 e satar, alan kişide beğenmeyen laf eden olursa ağzının payını verir.. artık gönüllü elçisi olmuştur.. Not..20 yıldır iş icabı kullanıyorum..
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Shatteredthings 4 gün
Şu apple fanboylarının şu işte, böyle büyük işlerde kullanıyor demiyorlar mı birde. Aynı özellikteki bilgisayarı daha ucuza ve boş işletim sistemi hariç her şeyi aynı şekilde toplayabiliyorsun. İşletim sistemi dışında yüksek seviyede toplama bilgisayarlarla ilgili farkını acaba hangi apple fanboyu 1 saat saçmayalarak yazacak merak ediyorum.
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mikhail 4 gün Shatteredthings
128GB HBM2 bellekli çift radeon gpu lu ekran kartından 3 değil bir tane bulursanız haber verin hocam
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mikhail 4 gün

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Bayram seyran dinlemeden en yüksek konfigrasyonu inceleme için göndermişler. Yakında yazarım incelemesini.
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tritone 2 gün mikhail
photoshop biraz daha iyi olmasi gerek ki anlasilmasin
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ezimuse 4 gün
Önden bakınca rende gibi 😂
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tolgatelli 4 gün ezimuse
Aynen
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AndroidS7180 4 gün
Ne işte kullanıldığını bilmediğiniz hatta tahmin dahi edemediğiniz özel ekipmanların fiyatlarıyla ilgili sallamayı bir kenara bırakmalısınız.
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ipli jeton 4 gün
1.5TB RAMli model kaç para acaba?
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