Modüler Mac Pro tanıtıldı

Apple’ın profesyoneller için geliştirdiği ve uzun bir süredir güncellemesini beklediğimiz Mac Pro nihayet WWDC 2019 konferansında sahneye çıktı. Tamamen yeni bir görünüm kazanan Mac Pro modüler bir tarza bürünmüş.

Yeni Mac Pro özellikleri ve fiyatı

Orijinal Mac Pro esasında geleneksel bir kasa tasarımına sahipti. Apple 2013 yılında silindirik bir tasarım ile tamamen ürünü yenilemişti. Bununla birlikte bileşenlere erişimin zor olduğu eleştirileri artınca Apple modüler bir tasarıma geçiş yapmaya karar verdi.

Ayrıca Bkz.

"Kontrolcü desteğiyle tvOS 13 duyuruldu"

Yeni Mac Pro eski geleneksel dörtgen tasarımına geri dönmüş. Üst kısımda paslanmaz çelik iki kulp ile modüler tasarım desteklenmiş. Kasa içerisindeki bileşenlerin 360 derecelik erişime sahip olduğu ifade ediliyor. Böylece yükseltme işlemleri kolaylaşıyor.

28 çekirdeğe kadar Intel Xeon işlemcilerle donatılan yeni Mac Pro 12 DIMM slotlu 2933MHz ECC bellek desteği sunuyor ve 1.5TB seviyesine kadar RAM seçeneği mevcut. Kasa içerisinde 8 PCI slotu, 4 iki taraflı slot ve 3 tek taraflı slot yer alıyor. Infinity Fabric bağlantısı ile iki adet Radeon Vega ekran kartı bağlanabiliyor.

300W güç tüketen Mac Pro kasası için 8 çekirdekli işlemci, 32GB RAM ve 256GB SSD konfigürasyonu 5999$ fiyat etiketine sahip. Bunun üzerinde farklı seçenekler de olacak. Ayrıca 3x8K veya 12x4K yayın imkânı sunan yeni bir Afterburner kartı da duyuruldu. Satışlar sonbahar aylarında başlayacak.