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    macOS Catalina 10.15.4 güncellemesi çıktı! Kafa hareketleriyle bilgisayarınızı yönetin

    Apple, macOS işletim sistemi için macOS Catalina 10.15.4 güncellemesini yayınladı. Birçok yenilik ve hata düzeltmesi içeren macOS Catalina 10.15.4 güncellemesine dair ayrıntılar haberimizde.
    8 sa. (Son Güncelleme: 7 sa.)
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    İşletim Sistemleri
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    macOS Catalina 10.15.4 güncellemesi çıktı! Kafa hareketleriyle bilgisayarınızı yönetin
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    iOS&iPadOS 13.4 ve watchOS 6.2 güncellemelerini yayınlayan Apple, Mac bilgisayarlar için de macOS Catalina 10.15.4 güncellemesini yayınladı. Yeni güncelleme evrensel satın alma desteği, ekran süresi iletişim sınırları ve kafa hareketleriyle fare imlecini hareket ettirme gibi özelliklerle dikkat çekiyor.

    Ayrıca Bkz. "iOS&iPadOS 13.4 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler "

    Apple'ın macOS Catalina 10.15.4 güncellemesi için belirtmiş olduğu sürüm notları ise şu şekilde:

    macOS Catalina 10.15.4; iCloud Drive klasörü paylaşma, Ekran Süresi iletişim sınırları, Apple Music eşzamanlı şarkı sözü görüntüsü desteğini ve daha fazlasını sunar. Bu güncelleme aynı zamanda Mac’inizin kararlılığını, güvenilirliğini ve güvenliğini artırır.

    Finder

    • Finder’dan iCloud Drive klasörü paylaşma

    • Erişimi yalnızca açıkça davet ettiğiniz kişilerle sınırlama veya klasör bağlantısına sahip herkese erişim verme denetimleri

    • Kimlerin değişiklik yapabileceğini, dosya yükleyebileceğini ve dosyaları yalnızca görüntüleyip indirebileceğini seçme izinleri

    Ekran Süresi

    • Çocuğunuzun gün içinde ve atıl süre sırasında kimlerle iletişim kuracağını ve kimler tarafından ulaşılabileceğini denetlemeye yönelik iletişim sınırları

    • Çocuğunuz için video klipleri oynatma denetimi

    Müzik

    • Şarkı sözleri görüntüsünde bir satırı tıklayarak bir parçanın en sevdiğiniz kısmına atlayabilme özelliği ile birlikte Apple Music için eşzamanlı şarkı sözleri görüntüsü

    Safari

    Apple Arcade ile App Store

    • Evrensel Satın Alma desteği, katılımcı bir uygulamanın bir kez satın alınarak iPhone, iPod touch, iPad, Mac ve Apple TV arasında kullanılmasını sağlar

    • Son oynanan Arcade oyunları Arcade sekmesinde görünür, böylece iPhone, iPod touch, iPad, Mac ve Apple TV aygıtınızda oynamayı sürdürebilirsiniz

    Pro Display XDR

    • Çok sayıda renk gamı, beyaz nokta, ışık şiddeti ve aktarma işlevi seçenekleri arasından seçim yaparak belirli iş akışı gereksinimlerine göre uyarlayabileceğiniz özelleştirilmiş referans modları

    Erişilebilirlik

    • Başınızın hassas hareketlerine göre ekrandaki imleci hareket ettirmeye yönelik kafa kumandalı imleç tercihi

    Ayrıca Bkz. "watchOS 6.2 güncellemesi çıktı: EKG özelliği artık Türkiye'de!"

    Bu güncelleme aynı zamanda hata düzeltmelerini ve diğer iyileştirmeleri içerir.

    • DisplayPort veya HDMI ile bağlanmış HDR10 uyumlu üçüncü parti ekranlara ve TV’lere Yüksek Dinamik Aralık çıkışı

    • Geliştirilmiş güvenlik için Outlook.com hesapları ile OAuth kimlik doğrulama desteği

    • İkincil bir aygıtta iCloud anımsatıcılarına yükseltirken CalDav geçiş desteği

    • Koyu Mod etkinken uygulamalar arasında kopyalanan metnin görünmez olabildiği bir sorunu çözer

    • Safari’de CAPTCHA kutusunun yanlış görüntülenebildiği bir sorunu düzeltir

    • Anımsatıcılar’ın tamamlanmış anımsatıcılar için bildirim göndermesine neden olan bir sorunu çözer

    • Uykudan uyandıktan sonra LG UltraFine 5K ekranın ekran parlaklığıyla ilgili bir sorunu düzeltir



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    antoffensive (Anıl Burak Karadede) 6 sa.
    MacBook’lardaki 720p kamera ile nasıl olacaksa artık...
    Yanıtla +2
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    JoeyBane (Æ ) 6 sa.
    10.10'dan buna geçtim. Kafa sallama vs. geç bunları. Siri ve karanlık mod dışında ne performans ne de kararlılık açısından bir fark göremedim. Cihaz imac 27"
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    KaleyDeskop (ali ) 7 sa.
    muhtemelen yeni iphonelarda da kafa ve göz hareketi ile kontrol özelliği gelecek..
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